ファミリーマートが展開する「ファミマルSweets」に「ピエール・エルメ アンソロジー」監修のスイーツシリーズが誕生。

第1弾として「マカロン サンド」と「ザ・ガトー クリーム」を発売されます!

ファミリーマート「ピエール・エルメ アンソロジー」監修スイーツシリーズ

発売日:2025年1月28日(火)

販売店舗:全国のファミリーマート約16,200店

21 世紀のパティスリー界を先導する第一人者 PIERRE HERMÉ氏のブランドを国内展開する、PH PARIS JAPON のライセンスブランド「PIERRE HERMÉ Anthology(ピエール・エルメ アンソロジー)」

古き良き時代のパティスリーの世界観を現代的に再解釈する「ピエール・エルメ アンソロジー」が監修する「ファミマルSweets」が、ファミリーマートにて新しく展開されます☆

第1弾は「マカロン サンド(イチゴ&パッションフルーツ)」と「ザ・ガトー クリーム(コーヒー&チョコレート)」を発売。

代表的なフランス菓子であるマカロンが「ファミマルSweets」として表現されています。

また、ブランドのコンセプトをより感じられるよう、ピエール・エルメ氏の故郷である、フランスのアルザス地方で多く用いられる図柄がパッケージにあしらわれているのもポイントです!

マカロン サンド

価格:268円(税込)

発売地域:全国

代表的なフランス菓子・マカロンを「ファミマルSweets」として表現した「マカロン サンド」

イチゴとパッションフルーツをイメージしたマカロンパフに、くちどけのよいクリームを絞って仕立てたスイーツです。

イチゴとパッションフルーツの甘酸っぱい味わいが楽しめます☆

ザ・ガトー クリーム

価格:321円(税込)

発売地域:全国

食感の異なる「コーヒーバタークリーム」と「コーヒーカスタード入りホイップクリーム」を使った「ザ・ガトー クリーム」

2種類のクリームと生チョコを、しっとりとした生地で包んだスイーツです。

コーヒーと生チョコの濃厚な味わいが楽しめます!

新しいスイーツシリーズ第1弾は、フランスを代表するお菓子・マカロンとコーヒーと生チョコの濃厚な味わいのスイーツ。

ファミリーマートの「ピエール・エルメ アンソロジー」監修スイーツシリーズ第1弾は、2025年1月28日より発売です☆

刀剣男士たちの限定スイーツやグッズ!ファミリーマート『刀剣乱舞 ONLINE』10周年記念キャンペーン 刀剣男士たちの限定スイーツやグッズ!ファミリーマート『刀剣乱舞 ONLINE』10周年記念キャンペーン 続きを見る

※画像はイメージです

※店舗によって取扱いのない場合があります

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post マカロン サンドとザ・ガトー クリーム!ファミリーマート「ピエール・エルメ アンソロジー」監修スイーツシリーズ appeared first on Dtimes.