モニターをタッチするだけで簡単に設定！アイムビー「ReSkin EX」

アイムビーは、エアインジェクターで美容有効成分を肌に浸透させるコンパクトサイズの業務用マシン「ReSkin EX」を、2025年2月2日(日)から発売します。

アイムビー「ReSkin EX」

発売日 : 2025年2月2日(日)

サイズ : W310×D335×H240mm、10kg

噴射速度 : 380m/s

噴射最大圧力: 800kPA

消費電力 : 500W

■商品の特徴

●設定操作は全てデジタル

設定はモニターをタッチするだけで簡単に設定ができます。

ダイヤル等アナログ操作がありませんので、ベテラン・新人に関わらず、同じ設定で施術することができます。

●お好きな美容液を使用可能

サロンでお使いの美容液※1をReSkin EXのエアインジェクターでお肌に浸透することができます。

新たに専用美容液※2を用意する必要がありません。

※1 粘度が100mPa/s以下のものに限る

※2 専用美容液の用意もあります

●頭皮にも使用可能

ReSkin EXは頭皮にも使用可能。

頭皮へエアインジェクターで育毛成分を届けることにより、育毛剤を直接塗布するよりも効果が期待できます。

●シリーズ累計500台の販売実績

ReSkinシリーズは、エステサロン様をはじめ、美容室やクリニック等様々な業態でも利用されています。

