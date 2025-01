ロッテリアが、牛カルビ肉ととろ〜り濃厚チーズの絶妙なハーモニーの「フィリーチーズステーキバーガー」を楽しめるフェアを開催。

フィラデルフィア発祥のサンドイッチ「フィリーチーズステーキ」の味わいを楽しめる「フィリーチーズステーキバーガー」と「スパイシー フィリーチーズステーキバーガー」が期間限定で販売されます☆

ロッテリア「フィリーチーズステーキバーガー」

販売期間:2025年1月30日(木)〜2月下旬予定 ※なくなり次第終了

販売店舗:一部店舗を除く267店舗で販売予定(2025年1月23日時点)

ロッテリアが、アメリカ・ペンシルベニア州フィラデルフィア発祥の人気サンドイッチ“フィリーチーズステーキ”の味わいを、バーガーで気軽に楽しめる「ロッテリアのフィリーチーズステーキバーガーフェア」を開催。

「フィリーチーズステーキバーガー」と「スパイシー フィリーチーズステーキバーガー」が期間限定で販売されます☆

「フィリーチーズステーキバーガー」は、ハンバーグパティに、甘辛く味付けした牛カルビ肉ととろ〜り濃厚なレッドチェダーチーズソースやシャキシャキ食感のグリルドオニオンを合わせたメニュー。

レッドチェダーチーズソースが絡む甘辛い牛カルビ肉と、ほんのり甘くて香ばしいグリルドオニオンの相性を楽しめます。

また、ハラペーニョと特製旨辛ソースをプラスした「スパイシー フィリーチーズステーキバーガー」も販売。

冬にぴったりな濃厚なチーズの味わいを楽しめる、期間限定バーガーです!

フィリーチーズステーキバーガー

価格:単品590円(税込)、セット940円(税込)

※セットにはバーガーに加え「フレンチフライポテトM」と「ドリンクM」がつきます

ハンバーグパティに甘辛く味付けした牛カルビ肉と、とろ〜り濃厚なレッドチェダーチーズソース、店内で炒めたシャキシャキ食感のグリルドオニオンを合わせた「フィリーチーズステーキバーガー」

スライスチーズやスモーキーな風味が特長のオリジナルBBQソースなどと一緒に、ふんわりもっちり食感のバンズで挟んでいます。

レッドチェダーチーズソースがとろ〜り絡む甘辛い牛カルビ肉と、ほんのり甘くて香ばしいグリルドオニオンが相性抜群の一品。

フィラデルフィア発祥の人気サンドイッチ「フィリーチーズステーキ」のような味わいを楽しめるバーガーです!

スパイシー フィリーチーズステーキバーガー

価格:単品640円(税込)、セット990円(税込)

※セットにはバーガーに加え「フレンチフライポテトM」と「ドリンクM」がつきます

「フィリーチーズステーキバーガー」に、ピリッとした辛みが特長のハラペーニョと特製旨辛ソースを合わせた「スパイシー フィリーチーズステーキバーガー」

チーズのまろやかな味わいに、スパイシーな風味がアクセントになった、食欲そそる一品です☆

フィラデルフィア発祥のサンドイッチをイメージした、濃厚チーズが冬にぴったりの期間限定メニュー。

ロッテリアの「フィリーチーズステーキバーガー」と「スパイシー フィリーチーズステーキバーガー」は、2025年1月30日から2月下旬まで販売です!

箱型ジオラマやシールブック!ロッテリア「おきにいりみーつけた♪リラックマキッズセット」 箱型ジオラマやシールブック!ロッテリア「おきにいりみーつけた♪リラックマキッズセット」 続きを見る

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 甘辛カルビ肉と香ばしいグリルドオニオン!ロッテリア「フィリーチーズステーキバーガー」 appeared first on Dtimes.