3組限定モニターキャンペーン実施！Ginger「渉成園での結婚式」

Gingerは、3組様限定で渉成園(ショウセイエン)での結婚式を特別価格にて提供するモニターキャンペーンを2025年1月24日(金)より実施中です。

〈キャンペーン詳細〉

モニターになっていただける方に、渉成園の特別なプランを3つ用意されました。

渉成園は京都駅から徒歩10分に位置する、東本願寺の飛地境内地で、三代将軍徳川家光から約一万坪の土地を寄進された由緒ある仏事庭園です。

国の名勝に指定されており、春は数種類の桜が順に咲き、秋には紅葉が美しく、四季折々の風景が楽しめます。

「アットホームにご家族だけで」というご希望や「和装とドレスをどちらも着たい」、「友人たちに京都らしいおもてなしがしたい」、「写真を沢山撮りたい」など、お客様のご希望に合った結婚式を提案します!

〈応募条件〉

・結婚式の写真を同社のHPやSNSに顔出しで掲載させていただける方

・結婚式後のインタビューにお答えいただける方

・同社のInstagramアカウントをフォローされている方

・6名〜70名の結婚式を検討されている方

・2025年のご結婚式を検討中の方

〈応募期限〉

2025年2月10日(月)まで

〈応募方法〉

Instagram(@ginger__wedding)をフォローしてDMより「渉成園モニター」とご連絡ください。

応募フォームが送られます。

※ご応募前のご質問もお気軽にご連絡ください。

※応募結果の発表は2月15日(土)までに個別にご連絡をします。

【プラン(1):京都渉成園 結婚式と披露宴プラン】

[挙式+披露宴]渉成園に建つ非公開の邸宅にて挙式と披露宴を行うプランです。

人数 :13名〜70名(新郎新婦含む)

プラン料金 :30名2,300,000円(税込)

モニター価格:30名1,700,000円(税込)!60万円分を同社にて負担します。

※1名増減 ± 23,000円

▼プランに含むもの

挙式料/会場使用料/入庭料/料理(フルコース)/ドリンク/

衣装 ドレスor白無垢1着、タキシードor紋付1着/新郎新婦着付け/ヘアメイク/

装花/テーブルクロス/引出物/写真/司会/音響/サービス料

※40名様以上の場合は前菜がブッフェ形式となります。

※外式検討の方もキャンペーン適用可能です。

【プラン(2):京都渉成園 家族婚プラン】

[挙式 または 庭園撮影+会食]挙式か庭園撮影をお選びいただけるプランです。

人数 :6〜12名(新郎新婦含む)

プラン料金 :6名1,030,000円(税込)

モニター価格:6名700,000円(税込)!33万円分を同社にて負担します。

※1名増減 ± 20,000円

▼プランに含むもの

挙式料 or 庭園撮影費/会場使用料/入庭料/料理(フルコース)/

衣装 ドレス1着、タキシード1着/新郎新婦着付け/ヘアメイク/

テーブルクロス/サービス料

※ドリンクはバイオーダーで案内します

【プラン(3):渉成園式と梅小路披露宴プラン】

[挙式+披露宴] 渉成園にて挙式を執り行った後、梅小路公園内に位置する京野菜レストランへ移動し、披露宴を執り行うプランです。

人数 :30名〜70名

プラン料金 :30名2,383,000円(税込)

モニター価格:30名1,783,000円(税込)!60万円分を同社にて負担します。

※1名増減 ± 23,000円

▼プランに含むもの

渉成園挙式料/会場使用料/料理/ドリンク/

衣装 ドレス1着、タキシード1着/新郎新婦着付け/ヘアメイク/装花/

テーブルクロス/引出物/写真/司会/音響/サービス料

渉成園(枳殻邸)での撮影風景

渉成園(枳殻邸)での挙式風景

渉成園(枳殻邸)での挙式風景

梅小路公園内京野菜レストラン

梅小路公園内京野菜レストラン

