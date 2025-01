タイヤに被せるだけで簡単取付！MAXWIN『布製タイヤチェーンK-TIR06』

カー用品ブランドMAXWINの品薄続きの超人気商品『布製タイヤチェーンK-TIR06』を、在庫限り・50%OFFの特別価格で販売開始します。

MAXWIN『布製タイヤチェーンK-TIR06』

【販売ショップ】

Amazon : https://www.amazon.co.jp/dp/B0CNSKMLNR

いざという時に心強い、女性でも取り付けやすい最新型の布製タイヤチェーン

都市部など、短距離の運転がメインのドライバーにオススメ!タイヤに被せるだけで脱着に力がいらないため、女性でも扱いやすく、装着時の乗り心地も損なわない布製タイヤチェーンです。

軽量かつ車内で場所を取らないサイズなので、突然の悪天候や路面の凍結などの緊急時にも手軽に持ち運べて、サッと取り出してすぐに装着可能です。

いざという時にあると安心な優れものです。

◆タイヤに被せるだけ!道具不要で簡単取付

従来品より簡単にタイヤに装着可能、煩わしいジャッキアップの必要がありません。

急な降雪でも素早く取り付けできます。

また、ホイールを覆うように十字状のベルトも付いており、走行安定性の向上や取り外すときに役立ちます。

簡単取り付け

◆振動が少なく、滑らかな乗り心地で凍結にも牽引力を発揮

特殊合成繊維の布を使用するため、金属製やゴム製に比べ雪道走行時の騒音が少なく、振動吸収性に優れているので装着時の乗り心地も損ないません。

更に、布製なので愛車のホイールやタイヤが傷つきにくいです。

◆滑りに強いゴムピン付きでグリップ力を強化!

耐低温・耐久性に優れるゴム製ピン付き、よりグリップ力を高めています。

また、ゴムピンの接地面は凹凸加工されており、アイスバーンなどでの機動に力を発揮し、従来品より雪や氷の路面でも楽々に運転できます。

◆新チェーン規制対応、いざという時の脱出用にも

2018年冬より導入された特定の区間での「タイヤチェーン必須のチェーン規制」について、特殊繊維製の布製カバータイプのチェーンで適合しています。

※個別の高速道路などのチェーン規制では現場の判断で不適合と判定される場合がありますのでご注意ください。

チェーン規制対応

◆おしゃれな色採用、水洗いOK!

接地面は泥汚れの目立たない黒色、サイド面は鮮やかさが目立つ赤色を採用!使用後には、洗って繰り返し利用可能です。

◆場所をとらないコンパクトサイズ・便利な収納バッグ付き

コンパクトにまとめられる収納バッグ付きで邪魔にならずに年中車に積んでおいても気になりません。

山道での急な雪道やアイスバーンにも、さっと取り出し手軽に使用可能です。

◆製品仕様

カラー:ブラック+レッド

材質 :ポリエステル+ゴム

サイズ:適合サイズ表参照

個数 :2枚(タイヤ2本分)

適合1

