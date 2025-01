Microsoftは1月21日(米国時間)、「Windows 11, version 24H2 known issues and notifications|Microsoft Learn」において、Windows 10バージョン22H2を実行しているすべてのデバイスを対象にWindows 11バージョン24H2の提供を開始したと発表した。Windows 11, version 24H2 known issues and notifications|Microsoft Learn