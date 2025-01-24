¥°¥Ã¥É¥¹¥Þ¥¤¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Î¥°¥ëー¥×¤ËNEKO WORKs¤¬»²²è¡Ö¥Í¥³¤Ñ¤é¡×¥·¥êー¥ºÅù¤ÎºîÉÊÅ¸³«¤ò¶¯²½
¡¡¥°¥Ã¥É¥¹¥Þ¥¤¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ï¡¢¥²ー¥à¥Ö¥é¥ó¥ÉNEKO WORKs¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥¢¥Þ¥Ë¥¿¤È»ñËÜ¶ÈÌ³Äó·È¤ò·ë¤ó¤À¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£NEKO WORKs¤Ï¥°¥Ã¥É¥¹¥Þ¥¤¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Î¥°¥ëー¥×¤Ë»²²è¤¹¤ë¡£
¡¡¥°¥Ã¥É¥¹¥Þ¥¤¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ï¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥áー¥«ー¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇNEKO WORKs¤ÎÂåÉ½ºî¤Ç¤¢¤ëÎø°¦¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥²ー¥à¡Ö¥Í¥³¤Ñ¤é¡×¥·¥êー¥º¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢2024Ç¯12·î27Æü¤Ë¤ÏiOS/Android/PC¡ÊSteam¡ËÍÑ¥²ー¥à¡Ö¥Í¥³¤Ñ¤é¡¡¥»¥«¥¤¥³¥Í¥¯¥È¡×¤Î¶¦Æ±³«È¯¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆNEKO WORKs¤È¶¨¶È¤·¡¢Áê¸ß¤Î¿®Íê¤ÈÀ©ºîÂÎÀ©¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¡¢NEKO WORKs¤¬¥°¥Ã¥É¥¹¥Þ¥¤¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¥°¥ëー¥×¤Ø²Ã¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê°ìÁØ¤ÎÏ¢·È¤ò¿¼¤á¡¢¥°¥Ã¥É¥¹¥Þ¥¤¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤¬»ý¤Ä¥°¥Ã¥º¤Î´ë²è¤äÈ¯¿®ÎÏ¡¢¥²ー¥à¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤ÎÃÎ¸«¤ò³èÍÑ¤·¡¢NEKO WORKs¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÁ´À¤³¦¤ØÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚNEKO WORKs¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡¡NEKO WORKs¤Ï¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¤Î¤µ¤è¤ê»á¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë¥²ー¥à¥Ö¥é¥ó¥É¡£ÂåÉ½ºî¤Ç¤¢¤ëÎø°¦¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥²ー¥à¡Ö¥Í¥³¤Ñ¤é¡×¥·¥êー¥º¤Ï10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£Á¡ºÙ¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¿´²¹¤Þ¤ë¥¹¥Èー¥êー¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢Á´À¤³¦Îß·×ÈÎÇä¿ô¤Ï650ËüËÜ¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥²ー¥à¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¥¢¥Ë¥á¤ä¥°¥Ã¥ºÅ¸³«¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ï¡¢¡Ö¥Í¥³¤Ñ¤é¡×¥·¥êー¥º¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Î¥Ù¥ë¥²ー¥à¤òÃæ¿´¤Ë¹ñÆâ³°¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
(C)GOOD SMILE COMPANY