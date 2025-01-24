ºò´ü²¦¼Ô¤¬È¿·â¤ÎÏµ±ì¤ò¾å¤²¤ë¥Ç¥¤¥ê¡¼¥À¥Ö¥ë¡ªÃçÎÓ·½¡¢¥á¥ó¡¦¥Ô¥ó¡¦¥É¥é¤Ë¤ªÊõ¤ÎÎ¢¥É¥é1Ëç¡ÖÏ¢¾¡¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡¿Ëã¿ý¡¦M¥ê¡¼¥°
¡¡ÍÛ¥¥ã¿ý»Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¡ÈÉ÷¡É¤â¤Þ¤È¤á¤ÆÄÏ¤à¡¢ÃÍÀé¶â¤Î¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£¥×¥íËã¿ý¥ê¡¼¥°¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2024-25¡×1·î23Æü¤ÎÂè2»î¹ç¤ÏU¡ÝNEXT Pirates¡¦ÃçÎÓ·½¡Ê¶¨²ñ¡Ë¤¬¥È¥Ã¥×¡£Âè1»î¹ç¤Ç¾®ÎÓ¹ä¡ÊËã¾Ï¢¹ç¡Ë¤¬¥È¥Ã¥×¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ç¥Á¡¼¥à¤ÏÆ±Æü2¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Î¥Ç¥¤¥ê¡¼¥À¥Ö¥ë
¡¡Âè1»î¹ç¤ò¾¡Íø¤·¤¿¾®ÎÓ¤Ï¼«¿È11Àï¤Ö¤ê¤Î¾¡Íø¡£Åö»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤¹¤ëÃçÎÓ¤â¤Þ¤¿¡¢Ç¯¤¬ÌÀ¤±¤Æ¤«¤é¥È¥Ã¥×¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤À¡£¾å°Ì2¥Á¡¼¥à¤òÍª¡¹¤È²á¤´¤µ¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤³¤³¤Ç¥Ç¥¤¥ê¡¼¥À¥Ö¥ë¤ò·è¤á¤ë¥È¥Ã¥×¤¬Íß¤·¤¤¤È¤³¤í¡£¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤Î»î¹ç¤Ïµ¯²È¤«¤éBEAST X¡¦±îÀî¿¿¼÷¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¡¢¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦Âé¸ïÂç¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¡¢ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¦ÅÏÊÕÂÀ¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¡¢ÃçÎÓ¤ÎÊÂ¤Ó¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡¡Åì1¶É¡¢ÃçÎÓ¤Ï2½äÌÜ¤Ë¤·¤Æ¥¤¡¼¥·¥ã¥ó¥Æ¥ó¡£¥É¥é¤Î8Åû¤¬ÂÐ»Ò¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¡£ÅÏÊÕ¤¬Ãæ¤ò»Å³Ý¤±¤ÆÁ°¤Ø½Ð¤Æ¤¤¿¤¬¡¢7½äÌÜ¤Ë6¡¦9ÅûÂÔ¤Á¤Î¥ê¡¼¥Á¤Ë¤³¤®¤Ä¤±¤¿¡£Æ»Ãæ¡¢¥É¥é¤Ï1Ëç³°¤¹¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¹âÌÜ¤Î9Åû¤Ç¥¢¥¬¤ì¤Ð¥Á¥ã¥ó¥¿¤¬ÉÕ¤Ä·Ëþ¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£ÃçÎÓ¤Ï¤³¤Î¥ê¡¼¥Á¤ò¿Æ¤Î±îÀî¤«¤é°ÂÌÜ¤Î6Åû¤Ç¥í¥ó¡£Î¢¥É¥é¤¬1Ëç¾è¤ê¡¢¥ê¡¼¥Á¡¦Ê¿ÏÂ¡¦¥É¥é¡¦Î¢¥É¥é¤Î8000ÅÀ¤¬À®½¢¤·¤¿¡£
¡¡Åì3¶É¤Ï°ì¿Í¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¤Ë¤è¤ë3000ÅÀ¤Î¼ýÆþ¡£Åì4¶É1ËÜ¾ì¤Ï»Å³Ý¤±¤ÆÂé¸ï¤«¤é2000ÅÀ¡Ê¡Ü300ÅÀ¡Ë¤È½çÄ´¤Ë¥ê¡¼¥É¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¯ÃçÎÓ¡£Æî¾ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â2ÃåÌÜ¤ÎÅÏÊÕ¤«¤é2ÅÙ¤âÄ¾·â¤ò·è¤á¡¢Æî4¶É¤Ï¤½¤ÎÅÏÊÕ¤¬2Ãå³ÎÊÝ¤Î¥¢¥¬¥ê¤Ç¥²¡¼¥à¥»¥Ã¥È¤À¡£Åì1¶É¤«¤é¥È¥Ã¥×ÌÜ¤ò¼é¤ê¸«»ö¤ÊÆ¨¤²ÀÚ¤ê¡£ÃçÎÓ¤Ï¤³¤ì¤Ç¸Ä¿Í5¾¡ÌÜ¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¡¼¥À¡¼¾®ÎÓ¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¤¤À¾¡Íø¤Î¥Ð¥È¥ó¡£Ìµ»ö¤Ë¼«¿È¤â¥È¥Ã¥×¤Ç¥Ç¥¤¥ê¡¼¥À¥Ö¥ëÃ£À®¤À¡£»î¹ç¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÃçÎÓ¤Ï¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ªº£Ç¯Æþ¤Ã¤Æ¤Þ¤À¥È¥Ã¥×¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ï¢¾¡¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È´î¤Ó¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£·ãÆ®¤Ë¤ÏÈè¤ì¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢Áª¼ê¤ÎÌ¾Á°¤ò¸Æ¤Ó´Ö°ã¤¨¤ë¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤â¡£ÃçÎÓ¤â¼«¤é¡Ö¥ï¥Ï¥Ï¥Ï¡ª¡×¤ÈÂç¾Ð¤¤¤·¤Ä¤Ä¡¢¾åµ¡·ù¤Ç»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºò´ü¡¢´°Á´Í¥¾¡¤ò·è¤á¤¿¥Á¡¼¥à¤¬ÉüÄ´¡£º¹¤Ï¤Þ¤À¤¢¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¾å°Ì¤â¤¦¤«¤¦¤«¤Ï¤·¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡£¸µµ¤¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿ÃçÎÓ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÏ¢¾¡¤ª¤á¡×¡ÖÃçÎÓºÇ¶¯¤À¡×¡ÖÍê¤â¤·¤¤¥¢¥Ë¥¡×¡ÖÃçÎÓ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È»¿¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚÂè2»î¹ç·ë²Ì¡Û
1Ãå¡¡U¡ÝNEXT Pirates¡¦ÃçÎÓ·½¡Ê¶¨²ñ¡Ë4Ëü100ÅÀ¡¿¡Ü60.1
2Ãå¡¡ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¦ÅÏÊÕÂÀ¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë2Ëü9000ÅÀ¡¿¡Ü9.0
3Ãå¡¡¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦Âé¸ïÂç¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë2Ëü200ÅÀ¡¿¢¥19.8
4Ãå¡¡BEAST X¡¦±îÀî¿¿¼÷¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë1Ëü700ÅÀ¡¿¢¥49.3
¡Ú1·î23Æü½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¤ÎÀ®ÀÓ¡Û
1°Ì¡¡ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¡¡Ü945.1¡Ê64/96¡Ë
2°Ì¡¡¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¡¡Ü496.4¡Ê64/96¡Ë
3°Ì¡¡U-NEXT Pirates¡¡¡Ü286.0¡Ê64/96¡Ë
4°Ì¡¡TEAMÍëÅÅ¡¡¡Ü17.1¡Ê64/96¡Ë
5°Ì¡¡KONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¡¡¢¥71.5¡Ê62/96¡Ë
6°Ì¡¡KADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¡¢¥141.0¡Ê62/96¡Ë
7°Ì¡¡EXÉ÷ÎÓ²Ð»³¡¡¢¥318.0¡Ê62/96¡Ë
8°Ì¡¡½ÂÃ«ABEMAS¡¡¢¥365.4¡Ê62/96¡Ë
9°Ì¡¡BEAST X¡¡¢¥888.7¡Ê64/96¡Ë
¢¨Ï¢ÌÁ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡¢ºÇ¹â°ÌÀï¡áºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡¢¶¨²ñ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ
¢¡M¥ê¡¼¥°¡¡2018Ç¯¤ËÁ´7¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯Â¤·¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ´9¥Á¡¼¥à¤Ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢ÃË½÷º®À®¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³Æ96»î¹ç¡ÊÁ´216»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê16»î¹ç¡Ë¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï5000Ëü±ß¡£
¡ÊABEMA¡¿Ëã¿ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë