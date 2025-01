グラビアで人気上昇中の西野夢菜が「ヤングアニマルWeb」に初登場している。 無垢な笑顔が魅力の西野さん。グラビアではキュートな笑顔とフレッシュな水着姿を見せている。 グラビアはこちらから https://younganimal.com/episodes/138de75a0e205/ 撮影/玉井美世子

