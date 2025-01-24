¡ÖÍÌ¾ÇÐÍ¥¤Ç¤âµÑ²¼www¡×Í×½á¡¢X¤ÎÇ§¾Ú¥Ð¥Ã¥¸¿³ºº¤ËÍî¤Á¤ë!? ¡Ö¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤Î¼Ì¿¿¤È°ã¤¦¤Ã¤Æ¤«w¡×
ÇÐÍ¥¤ÎÍ×½á¤µ¤ó¤Ï1·î21Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£X¤ÎÇ§¾Ú¥Ð¥Ã¥¸¤Î¿³ºº¤ËÍî¤Á¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ¡§Í×½á¡¢XÇ§¾Ú¥Ð¥Ã¥¸¤Î¿³ºº¤ËÍî¤Á¤ë!?¡Û
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤À¾Ð¡×¡ÖÍÌ¾ÇÐÍ¥¤Ç¤âµÑ²¼www¡×¡ÖÍ×½á´é¥Ñ¥¹¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÄó½Ð¤·¤¿¿ÈÊ¬¾Ú¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö²¾ÌÌÉÕ¤±¤Æ¤¿¤È¤«¡©¡×¡Ö¾Ð¤¤»ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:ËÙ°æ ¥æ¥¦)
¡Ú¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ¡§Í×½á¡¢XÇ§¾Ú¥Ð¥Ã¥¸¤Î¿³ºº¤ËÍî¤Á¤ë!?¡Û
¡ÖÍ×½á´é¥Ñ¥¹¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×Í×¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤Î¼Ì¿¿¤È°ã¤¦¤Ã¤Æ¤«w¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢1Ëç¤Î²èÁü¤òÅê¹Æ¡£X¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È»×¤ï¤ì¡¢Ç§¾Ú¥Ð¥Ã¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿ÈÊ¬¾ÚÌÀ½ñ¤Î¿³ºº¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ç§¾Ú¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í×¤µ¤ó¤Ï¡ÖX¤µ¤ó¡¢¤¤¤ä¥¤¡¼¥í¥ó¤µ¤ó¡¢¥¤¡¼¥í¥ó¥Þ¥¹¥¯¤µ¤ó¡£»ä¤Ç¤¹¡£Í×¤Ç¤¹¤è¡£¤´Â¸ÃÎ¡¢Í×½á¤Ç¤¹¤è¡£¹Ó¤ì¤Þ¤¹¤è¡£½¼Ê¬¹Ó¤ì¤Þ¤¹¤è¡×¤È¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤Ë¥Ä¥Ã¥³¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢µ»ö¼¹É®»þÅÀ¤Î23Æü¸½ºß¡¢Í×¤µ¤ó¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤ÏÇ§¾Ú¥Ð¥Ã¥¸¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î·ï¤ÏÌµ»ö²ò·è¤·¤¿¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿·Ç¯¤Î¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤ÎÇúÈ¯¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËÊ¹¤¤¤¿¡×8Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢¿·Ç¯¤Î¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤ÎÇúÈ¯¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËÊ¹¤¤¤¿¡×¤È¡¢1Æü¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Î¡Ö¥È¥é¥ó¥×¡¦¥Û¥Æ¥ë¡×Á°¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¼ÖÎ¾ÇúÈ¯»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿Í×¤µ¤ó¡£¡ÖÈô¤Óµ¯¤¤ë¤¯¤é¤¤Çú²»¤Ç¤·¤¿¡£²Ö²Ð¤«¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¹¤°¤Ë°ã¤¦»ö¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥Û¥Æ¥ë¤ÎÉô²°¤«¤é¼è¤Ã¤¿¼Ì¿¿¡£¹çÀ®¤ß¤¿¤¤¤À¤±¤É¡¢°ã¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼ÂºÝ¤Î¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:ËÙ°æ ¥æ¥¦)