２３日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝７４．６２ドル（－０．８２ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２７６５．０ドル（－５．９ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３０６７．３セント（－５６．６セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５５４．００セント（±０．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４８９．７５セント（＋５．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０６５．５０セント（＋９．５０セント）
・ＣＲＢ指数
３０９．３６（－０．０２）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝７４．６２ドル（－０．８２ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２７６５．０ドル（－５．９ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３０６７．３セント（－５６．６セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５５４．００セント（±０．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４８９．７５セント（＋５．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０６５．５０セント（＋９．５０セント）
・ＣＲＢ指数
３０９．３６（－０．０２）
出所：MINKABU PRESS