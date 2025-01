サンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」と仲間たちが、おいしそキュートな ”おべんとう” に大変身♪ 「ポムポムプリン かぷぐるみ おべんとうマスコット」がカプセルトイに登場!2025年1月中旬より、全国のカプセルトイコーナーに「ポムポムプリン かぷぐるみ おべんとうマスコット」が新登場する。ポムポムプリンとおともだちが、お弁当のおかずに変身してキュートなぬいぐるみマスコットになっちゃった!ゴム紐が付いているので、バッグやポーチに簡単に取り付けられ、いつでも一緒にお出かけできちゃうぞ。もちもちとした手触りが魅力で、思わずずっと触っていたくなる感触も魅力的。お弁当の可愛さともちもちの心地よさを詰め込んだ、このぬいぐるみマスコットはクセになる可愛さです。デザインは「おにぎり ポムポムプリン:「おにぎり ポムポムプリン(にっこり)」「ウインナー マフィン」「卵焼き ベーグル」「エビフライ スコーン 」の6種類。全種集めてかわいいお気に入りのポムポムプリンのお弁当を作ってみよう!(C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L655128