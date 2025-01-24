¡Ú¤ª¤à¤¹¤Ó¡Û2½µ¤Ë¤ï¤¿¤ê¼ç¿Í¸ø¤¬¤Û¤ÜÅÐ¾ì¤»¤º¡Ä¡Ö¥¤¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ê¹½À®¡×¤Ëºî¤ê¼ê¤¬¹þ¤á¤¿»×¤¤¡¡¡Ö¿ÌºÒ¡¢¤½¤Î¸å¡×¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤
Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¤Û¤«¡Ë16½µ¡Ö¾Ð¤¨¡¢¥®¥ã¥ë¥º¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢º£½µ¤Ï¼ç¿Í¸ø¤Î·ë¡Ê¶¶ËÜ´ÄÆà¡Ë°Ê³°¤Î¿À¸Í¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬Åö¤Æ¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾¦Å¹³¹¤ÎÊ³Æ®¡¢ÌÏº÷¤âÉÁ¤«¤ì¤ë
¡ÖÃ¯¤â¤¬¼ç¿Í¸ø¡£¥â¥Ö¤Ê¤É¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ºî¤ê¼ê¤Î»×¤¤¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤¿º£½µ¡£ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒÈ¯ºÒ¤«¤é1Ç¯¤¬·Ð¤Á¡¢ÈïºÒÃÏ¤Ëµß±çÊª»ñ¤òÁ÷¤êÂ³¤±¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¤ÈÇº¤àÊâ¡ÊÃçÎ¤°Í¼Ó¡Ë¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Êâ¤Ï¡¢½ÂÃ«¤Î¥®¥ã¥ë»þÂå¤ÎÍ§Ã£¥¢¥¥Ô¡¼¡ÊÅÏÊÕÄ¾Èþ¡Ë¤«¤é¡¢¤«¤Ä¤Æ¼«Ê¬¤¬Èà½÷¤Ë¸À¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ö¾Ð¤¦¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¡×¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢ºÆ¤ÓÊ³¤¤Î©¤Ä¡£
°ìÊý¡¢¹§Íº¡Ê½ï·ÁÄ¾¿Í¡Ë¤äÀ»¿Í¡ÊËÌÂ¼Íµ¯ºÈ¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¡Ö¤µ¤¯¤éÄÌ¤ê¾¦Å¹³¹¡×¤Î¿Í¡¹¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢¶á¤¯¤Ë·úÀß¤¬·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÏÃÂê¤Ç¤â¤Á¤¤ê¤À¡£¸ÜµÒÎ®½Ð¤ò¿©¤¤»ß¤á¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¾¦Å¹³¹¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤«¡¢°ìÆ±¤ÏÌÏº÷¤¹¤ë¡£¼¡½µ17½µ¤â²Ã¤¨¡¢2½µ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤Î¡Ö¥¤¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ê¹½À®¡×¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀ©ºîÅý³ç¤Î¿¿ÆéºØ¤µ¤ó¤¬¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¿ÌºÒ¤«¤é²¿Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤âÂ³¤¯¡¢¿À¸Í¤Î¾¦Å¹³¹¤Îº¤Æñ
¡ÖÄ¹¤¤¥¹¥Ñ¥ó¤ÇÊª¸ì¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ëÄ«¥É¥é¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Î¿ÍÀ¸¤È¤½¤ÎÇØ·Ê¤òÉÁ¤±¤ë¤Î¤¬¤Ò¤È¤Ä¤ÎÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ò¤³¤Î2½µ¤Ë½¸Ìó¤µ¤»¤ÆÉÁ¼Ì¤¹¤ë»î¤ß¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£Êª¸ì¤Ï¤¤¤Þ¡¢ºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤«¤é17Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢·Á¤È¤·¤Æ³¹¤¬¸µ¤ËÌá¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ÇËü¡¹ºÐ¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤ÏNHK¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Ê¤É¤Ç¤â¤¿¤Ó¤¿¤Ó¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿ÌºÒ¤«¤é²¿Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤â¡¢¿À¸Í¤Î¾¦Å¹³¹¤ËÀÎ¤Î¤è¤¦¤Ê³èµ¤¤¬Ìá¤é¤Ê¤¤¡£¤È¤Æ¤âÄ¹¤¯º¤Æñ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢¼èºà¤ÇÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ò¤³¤Î2½µ¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
Âè5½µ¤Ç¿§Ç»¤¯ÉÁ¤«¤ì¡¢¤½¤Î¸å¤âÀä¤¨¤º¤³¤ÎÊª¸ì¤ÎÄìÎ®¤Ë¤¢¤ëºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¡£¤½¤·¤ÆÂè15½µ¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¡£2¤Ä¤ÎÂç¤¤Ê¿ÌºÒ¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ßÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¿¤º¤Í¤ë¤È¿¿Æé¤µ¤ó¤Ï¡¢
¡ÖÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Ï¡¢ºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤ò·Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ä¤Ï¤ê¤È¤Æ¤âÂç¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼èºà¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿À¸Í¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬ÅìËÌ¤Ë»Ù±çÊª»ñ¤òÁ÷¤Ã¤¿¤ê¡¢¼ÂºÝ¤ËÅìËÌ¤ÎÈïºÒÃÏ¤ËÉë¤¤¤Æ¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿°ïÏÃ¤Ë¤È¤Æ¤â´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¹ÔÆ°¤ËÀâÆÀÎÏ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤Ç·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤¤Á¤ó¤È¶µ·±¤È¤·¤Æ»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤¹¤°¤Ë¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡¢Æ±¤¸ÄË¤ß¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ë¡£Àè¤ÎºÒ³²¤Î¤È¤¤Î¶µ¤¨¤¬¡¢¼¡¤ÎºÒ³²¤Ë³è¤«¤µ¤ì¤ë¡£º£¸å¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢±ÉÍÜ»Î¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤«¤é¸«¤Æ¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¸À¤¨¤Þ¤¹¡×
Âç¤¤ÊºÒ³²¤ò·Ð¤Æ¡¢¿Í¡¹¤Î°Õ¼±¤â¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¯
¡ÖÂè15½µ¤Î²Â½ã¡ÊÊ¿Í´Æà¡Ë¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ËÂ÷¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢2011Ç¯¤ÎÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Ç¤Ï°åÎÅ¥Á¡¼¥à¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ±ÉÍÜ»Î¤¬¸½ÃÏ¤ËÉë¤¯¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢±ÉÍÜ»Î¤À¤±¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¤Þ¤ÀÂ¸ºß¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤ò·Ð¸³¤·¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÎºÝ¤Ë¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤È¤·¤ÆÅìËÌ¤ËÉë¤¤¤¿¤È¤¤¤¦±ÉÍÜ»Î¤µ¤ó¤Ë¼èºà¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÊý¤Ï2¤Ä¤Î¿ÌºÒ¤ò·Ð¤Æ¡¢±ÉÍÜ»Î¤À¤±¤ÎDMAT¡ÊºÒ³²ÇÉ¸¯°åÎÅ¥Á¡¼¥à¡Ë¤Î¤è¤¦¤ÊÁÈ¿¥¤ÎÉ¬Í×À¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤Æ¡¢¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ³èÆ°¤·»Ï¤á¤¿¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨¸½ºß¡¢ÆüËÜ±ÉÍÜ»Î²ñ¤Ë¤è¤êJDA-DAT¡ÎÆüËÜ±ÉÍÜ»Î²ñºÒ³²»Ù±ç¥Á¡¼¥à¡Ï¤¬ÀßÎ©¤µ¤ì¡¢Âçµ¬ÌÏ¼«Á³ºÒ³²»þ¤Ë±ÉÍÜ¡¦¿©À¸³è»Ù±ç³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¡¢Âç¤¤ÊºÒ³²¤ò·Ð¤Æ¤¤¤¯¤´¤È¤Ë¿Í¡¹¤Î°Õ¼±¤â¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò¡¢¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤Ç¤âÉÁ¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤È¡¢º£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë¤â¿¨¤ì¤¿¡£¼¡½µ17½µ¡ÖRestart¡×¤Ç¤Ï¡¢Êâ¤È¹§Íº¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¤µ¤¯¤éÄÌ¤ê¡×¾¦Å¹³¹¤Î¿Í¡¹¤¬¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¡£Èà¤é¤ÎÊ³Æ®¤ò¸«¼é¤ê¤¿¤¤¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÌó¡¦º´Ìî ²Ú±Ñ¡Ë