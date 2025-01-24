＜朝鮮日報＞与党が引き続き政権担当４５％ｖｓ政権交代４４％



＜東亜日報＞尹氏側「戒厳は啓蒙令」 前国防相「議員でなく要員引きずり出せと」



＜中央日報＞大統領と前国防相「戒厳は合法」 口をそろえて主張



＜ハンギョレ＞違法戒厳も逮捕指示も否定 口裏合わせた大統領と前国防相



＜京郷新聞＞大統領の拒否に阻まれた公捜処 内乱事件を検察に移管



＜毎日経済＞株主行動主義に走る個人投資家 企業に初の挑戦状



＜韓国経済＞１０〜１２月期の営業益８兆ウォン ハイニックスの前に誰もいない

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