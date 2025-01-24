２４日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



０８：３０ 日・全国消費者物価指数

０９：０１ 英・ＧＦＫ消費者信頼感調査

１７：１５ 仏・製造業購買担当者景気指数（速報値）

１７：１５ 仏・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）

１７：３０ 独・製造業購買担当者景気指数（速報値）

１７：３０ 独・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）

１８：００ ユーロ・製造業購買担当者景気指数（速報値）

１８：００ ユーロ・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）

１８：３０ 英・製造業購買担当者景気指数（速報値）

１８：３０ 英・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）

２３：４５ 米・製造業購買担当者景気指数（速報値）

２３：４５ 米・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）

２３：４５ 米・総合購買担当者景気指数（速報値）

※日・日銀金融政策決定会合の結果発表

※日・日銀展望レポート

※日・通常国会召集

※日・閣議

※台湾市場が休場



○決算発表・新規上場など



決算発表：アクシーズ<1381>，ＫＧ情報<2408>，ゲンダイ<2411>，ブルドック<2804>，カイノス<4556>，オービック<4684>，ＯＢＣ<4733>，日本興業<5279>，東京製鉄<5423>，Ｔホライゾン<6629>，ＨＩＯＫＩ<6866>，ＰＬＡＮＴ<7646>，ヒガシ２１<9029>，桜島埠<9353>，令和ＡＨ<296A>

※海外企業決算発表：アメリカン・エキスプレス，ベライゾン・コミュニケーションズほか



出所：MINKABU PRESS