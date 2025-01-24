·³¿À¥Þ¥ë¥¹¤ËÅ¨ÂÇÅÝ¤ò´ê¤¦¡Ö¼ö¤¤¤Î±ôÈÄ¡×¤¬¥í¡¼¥Þ»þÂå¤ÎÊèÃÏ¤«¤é¸«¤Ä¤«¤ë
¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥ª¥ë¥ì¥¢¥ó¤Ç18À¤µª¤ÎÉÂ±¡À×¤ÎÈ¯·¡Ä´ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤¬¥í¡¼¥ÞÎÎ¤À¤Ã¤¿»þÂå¤ÎÊèÃÏ¤ËËäÁò¤µ¤ì¤¿60ÂÎ¶á¤¤°äÂÎ¤È¡¢¥é¥Æ¥ó¸ì¤È¥¬¥ê¥¢¸ì¤¬¹ï¤Þ¤ì¤¿±ôÈÄ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±ôÈÄ¤Ï¡¢Àï¤¤¤Î¿À¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥Þ¥ë¥¹¤ËÊû¤²¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¹ï¤Þ¤ì¤¿Ì¾Á°¤ÎÁê¼ê¤ò¼ö¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Opération archéologique de l'hôpital Porte Madeleine
Les tablettes de malédiction découvertes à Orléans, sur le site de Porte-Madeleine, lors des fouilles, livreront-elles leurs secrets ? - La République du Centre
https://www.larep.fr/orleans-45000/actualites/les-tablettes-de-malediction-decouvertes-a-orleans-sur-le-site-de-porte-madeleine-lors-des-fouilles-livreront-elles-leurs-secrets_14622355/
Curse tablet found in Roman-era grave in France targets enemies by invoking Mars, the god of war | Live Science
https://www.livescience.com/archaeology/curse-tablet-found-in-roman-era-grave-in-france-targets-enemies-by-invoking-mars-the-god-of-war
È¯·¡¤òÃ´Åö¤·¤¿¥ª¥ë¥ì¥¢¥ó¹Í¸Å³Ø¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÊèÃÏ¤Ï1À¤µª¤«¤é3À¤µª½éÆ¬¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î¥í¡¼¥Þ»þÂå¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢¡Ö°äÂÎ¤¬°ìÎó¤ËËäÁò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö½÷À¤ä»Ò¤É¤â¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡×¡ÖÌÚÀ½¤Î´½¤ËºÌ¿§¤ÎÀ×¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö°äÂÎ¤¬²ÐÁò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¡¢Åö»þ¤È¤·¤Æ¤Ï¤«¤Ê¤êÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÊèÃÏ¤À¤È¤Î¤³¤È¡£¤³¤¦¤·¤¿ÆÃÄ§¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥ª¥ë¥ì¥¢¥ó¹Í¸Å³Ø¶É¤Ï¡¢ÈïËäÁò¼Ô¤é¤¬Æ±¤¸¿¦¶È¤Ê¤É¡¢ÆÃÄê¥°¥ë¡¼¥×¤ËÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÊèÃÏ¤Ç¤Ï21Ëç¤Î¡Ö±ôÈÄ¡×¤â¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±ôÈÄ¤½¤Î¤â¤Î¤Ï¡¢¸ÅÂåÃÏÃæ³¤À¤³¦¤Î³ÆÃÏ¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÈÆ±ÍÍ¤Î¤â¤Î¤À¤È¤Î¤³¤È¡£
ÊèÃÏ¤Î¤¦¤Á¡¢F2199ÈÖ¤ÎÊè¤ËËäÁò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤Î¾ì¹ç¡¢Î¾Â¤Î´Ö¤Ë±ôÈÄ¤¬ÃÖ¤«¤ì¡¢²£¤Ë¤ÏºÕ¤±¤¿²ÖÉÓ¤È¿ôËç¤Î¥³¥¤¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
±ôÈÄ¤Ï¥é¥Æ¥ó¸ì¤È¥¬¥ê¥¢¸ì¤ÇÊ¸»ú¤¬¹ï¤Þ¤ì¤¿¾å¤Ç¡¢ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ó¤Ç´¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Â»½ý¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÆâÍÆ¤òÆÉ¤ß¼è¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢±ôÈÄ¤Ï·³¿À¥Þ¥ë¥¹¤ËÊû¤²¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÉÔÅö¤Ê¹Ô°Ù¤Ç¼ö¤¤¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¿ô¿ÍÊ¬¤ÎÌ¾Á°¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
È¯·¡ºî¶È¤Ï2025Ç¯1·îËö¤Ç½ªÎ»¤·¡¢°Ê¸å¡¢È¯¸«¤·¤¿»ñÎÁ¤ÎÊ¬ÀÏ¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¬¥ê¥¢¸ì¤Ï¥±¥ë¥È¸ì¤ËÂ°¤¹¤ë¸À¸ì¤Î1¤Ä¤Ç¡¢6À¤µª¤´¤í¤Ë»È¤ï¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸À¸ì¤Ç¤¢¤ê¡¢Â¾¤Î±ôÈÄ¤«¤éµ®½Å¤ÊÍÑÎã¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£