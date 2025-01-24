【日本】
日銀政策金利（1月）時刻未定
予想　0.5%　前回　0.25%（日銀政策金利)

消費者物価指数（12月）08:30
予想　3.4%　前回　2.9%（前年比)　
予想　3.0%　前回　2.7%（生鮮食料品除くコア・前年比)

【英国】
GfK消費者信頼感調査（1月）09:01　
予想　-18.0　前回　-17.0（GfK消費者信頼感調査)

製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（1月）18:30
予想　47.1　前回　47.0（製造業PMI（購買担当者指数）)

サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（1月）18:30
予想　50.7　前回　51.1（サービス業PMI（購買担当者指数）)

【ユーロ圏】
ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（1月）17:30
予想　42.5　前回　42.5（製造業PMI（購買担当者指数）)

ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（1月）17:30
予想　50.8　前回　51.2（非製造業PMI（購買担当者指数）)

ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（1月）18:00　
予想　45.3　前回　45.1（ユーロ圏製造業PMI)

ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（1月）18:00
予想　51.4　前回　51.6（ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者指数）)

【米国】
PMI（購買担当者景気指数・速報値）（1月）23:45
予想　49.9　前回　49.4（製造業PMI・速報値)　
予想　56.5　前回　56.8（非製造業PMI・速報値)
予想　55.6　前回　55.4（コンポジットPMI・速報値)

ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）（1月）25日00:00　
予想　73.2　前回　73.2（ミシガン大学消費者信頼感指数)

中古住宅販売件数（12月）25日00:00
予想　420.0万件　前回　415.0万件（中古住宅販売件数)
予想　1.2%　前回　4.8%（中古住宅販売件数・前月比)

※予定は変更することがあります