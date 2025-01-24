【日本】

日銀政策金利（1月）時刻未定

予想 0.5% 前回 0.25%（日銀政策金利)



消費者物価指数（12月）08:30

予想 3.4% 前回 2.9%（前年比)

予想 3.0% 前回 2.7%（生鮮食料品除くコア・前年比)



【英国】

GfK消費者信頼感調査（1月）09:01

予想 -18.0 前回 -17.0（GfK消費者信頼感調査)



製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（1月）18:30

予想 47.1 前回 47.0（製造業PMI（購買担当者指数）)



サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（1月）18:30

予想 50.7 前回 51.1（サービス業PMI（購買担当者指数）)



【ユーロ圏】

ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（1月）17:30

予想 42.5 前回 42.5（製造業PMI（購買担当者指数）)



ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（1月）17:30

予想 50.8 前回 51.2（非製造業PMI（購買担当者指数）)



ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（1月）18:00

予想 45.3 前回 45.1（ユーロ圏製造業PMI)



ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（1月）18:00

予想 51.4 前回 51.6（ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者指数）)



【米国】

PMI（購買担当者景気指数・速報値）（1月）23:45

予想 49.9 前回 49.4（製造業PMI・速報値)

予想 56.5 前回 56.8（非製造業PMI・速報値)

予想 55.6 前回 55.4（コンポジットPMI・速報値)



ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）（1月）25日00:00

予想 73.2 前回 73.2（ミシガン大学消費者信頼感指数)



中古住宅販売件数（12月）25日00:00

予想 420.0万件 前回 415.0万件（中古住宅販売件数)

予想 1.2% 前回 4.8%（中古住宅販売件数・前月比)



※予定は変更することがあります

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