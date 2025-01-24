日経225先物テクニカルポイント（24日夜間取引終了時点）
24日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比30円高の3万9920円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
40811.53円 ボリンジャーバンド3σ
40306.09円 ボリンジャーバンド2σ
39958.87円 23日日経平均株価現物終値
39920.00円 24日夜間取引終値
39800.64円 ボリンジャーバンド1σ
39452.00円 5日移動平均
39295.20円 25日移動平均
39265.00円 一目均衡表・基準線
39087.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39055.00円 一目均衡表・転換線
39030.13円 75日移動平均
38925.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38789.76円 ボリンジャーバンド-1σ
38635.75円 200日移動平均
38284.31円 ボリンジャーバンド2σ
37778.87円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
40811.53円 ボリンジャーバンド3σ
40306.09円 ボリンジャーバンド2σ
39958.87円 23日日経平均株価現物終値
39920.00円 24日夜間取引終値
39800.64円 ボリンジャーバンド1σ
39452.00円 5日移動平均
39295.20円 25日移動平均
39265.00円 一目均衡表・基準線
39087.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39055.00円 一目均衡表・転換線
39030.13円 75日移動平均
38925.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38789.76円 ボリンジャーバンド-1σ
38635.75円 200日移動平均
38284.31円 ボリンジャーバンド2σ
37778.87円 ボリンジャーバンド3σ
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