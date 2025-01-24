　24日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比30円高の3万9920円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

40811.53円　　ボリンジャーバンド3σ
40306.09円　　ボリンジャーバンド2σ
39958.87円　　23日日経平均株価現物終値
39920.00円　　24日夜間取引終値
39800.64円　　ボリンジャーバンド1σ
39452.00円　　5日移動平均
39295.20円　　25日移動平均
39265.00円　　一目均衡表・基準線
39087.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39055.00円　　一目均衡表・転換線
39030.13円　　75日移動平均
38925.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38789.76円　　ボリンジャーバンド-1σ
38635.75円　　200日移動平均
38284.31円　　ボリンジャーバンド2σ
37778.87円　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース