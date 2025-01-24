¹ñ»ØÄê¤ÎÉÂ¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤¿²á¹ó¤ÊÆü¡¹¡Ä¡È¥Ï¥Þ¤ÎÉÔ»àÄ»¡É»°Åè°ìµ±¤ÎËÜ²»¡Ö¡Ø²¶¡¢ÆñÉÂ¤Ê¤ó¤Ç¡Ù¤È¤«·Ú¡¹¤·¤¯¸À¤Ã¤Æ¤¿¡×¡ÚÆÈÀê¡Û
DeNA¤Ç¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤«¤éÊ´¹üºÕ¿È¤Î³èÌö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿»°Åè¡£(C)»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
ÍÉ¤ìÆ°¤¤¤¿¥Õ¥¡¡¼¥àºÇ½ªÀï¤Î²£¿Ü²ì
¡Ö¤â¤Î¤¹¤´¤¤À¼±ç¤È¥¿¥ª¥ë¤Î¿ô¤Ç¡Ä¡Ä¡×
¡¡2024Ç¯¤Î¥Õ¥¡¡¼¥àºÇ½ªÀï¡¢9²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤Î»°Åè°ìµ±¤Ï¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤òËä¤á¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î»Ñ¤òÌÜ¤Ë¤·¤Æ¾¯¡¹¸ÍÏÇ¤Ã¤¿¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û¡Ö¼è¤êÁÈ¤ßÊý¤¬´Å¤¤¡×¡½¡½ÆüËÜS¤Ç½Ð¾ìµ¡²ñ¥¼¥í¡¡¡È¥Ï¥Þ¤Î²«¶â¥ë¡¼¥¡¼¡ÉÅÙ²ñÎ´µ±¤ËÈô¤ó¤À¡¢¸µ¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤Î¸·¤·¤¸ÀÍÕ¡ÚÆÈÀê¡Û
¡¡¥Õ¥¡¡¼¥à¤Î¥·¡¼¥º¥ó¥é¥¹¥È¥²¡¼¥à¡£ÄÌÎã¤Ç¤Ï¤³¤ÎÇ¯¸Â¤ê¤Ç¥Á¡¼¥à¤òÎ¥¤ì¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤ëÁª¼ê¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¯¡¢ºÇ¸å¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à»Ñ¤òÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤â¶î¤±¤Ä¤±¤ë¡£ÊóÆ»¤Ç¤Ï3Ç¯·ÀÌó¤ÎºÇ½ªÇ¯¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢²£¿Ü²ì¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤Ï¡¢¡ÈºÇ°¤Î²ÄÇ½À¡É¤òÁÛÄê¤·¤¿»°Åè¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¿ôÍè¾ì¡£¤µ¤é¤ËÉáÃÊ¤Ï¤¢¤Þ¤êµå¾ì¤ËË¬¤ì¤Ê¤¤²ÈÂ²¤â¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç´ÑÀï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤ËºÇ½ª²ó¤Ë¥¬¥é¥¹¤Î³ä¤ì¤ë²»¤«¤é»Ï¤Þ¤ë»°Åè¤ÎÅÐ¾ì¶Ê¤¬Î®¤ì¤¿ºÝ¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤Ï°ÛÍÍ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Î¶»¤¬¤¶¤ï¤Ä¤¯ÍýÍ³¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¡¢¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤È¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Î³Ë¤È¤·¤ÆÄ¹Ç¯¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿»°Åè¤À¤¬¡¢2022Ç¯¤Î¥ª¥Õ¤Ë¿ÈÂÎ¤Î°ÛÊÑ¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤¿¡£¸¶°ø¤Ï¹ñÆñÉÂ»ØÄê¤Î¡Ö²«¿§¿ÙÂÓ¹ü²½¾É¡×¤À¤Ã¤¿¡£Áá´üÉüµ¢¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¡¢¥ê¥¹¥¯¤ò¾µÃÎ¤Ç¿ÈÂÎÉéÃ´¤ÎÄã¤¤¡¢Á°Îã¤Î¤Ê¤¤½Ñ¼°¤Ç¤Î¥±¥¢¤ò´º¹Ô¡£²á¹ó¤Ê¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ë¤â¶Ð¤·¤ß¡¢12·î¤Ë¤Ï¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê¤È½çÄ´¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¡£¿ë¤Ë³«Ëë1·³ÀÚÉä¤òÄÏ¤ó¤Ç¤ß¤»¤¿¡£
¡¡·Þ¤¨¤¿23Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¡¢»°Åè¤Ï4·î¤Ë8»î¹ç¤Ç3¾¡¤òµó¤²¡¢ËÉ¸æÎ¨¤â0.00¤È´°Á´Éü³è¤ò°õ¾ÝÉÕ¤±¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ËÀ®ÀÓ¤Ï²¼¹ßÀï¤òÃ©¤Ã¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï27ÅÐÈÄ¤Ç¡¢ËÉ¸æÎ¨4.84¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ªÎ»¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î»þ¤â¡Ö²ø²æ¤Ê¤¯¤ä¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¤â18»î¹çÅê¤²¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÌ¤Ë¤É¤³¤«ÄË¤¤¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¼ê±þ¤¨¤â´¶¤¸¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Á°¸þ¤¤ËÂª¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÉü³è¤Ø¤ÎºàÎÁ¤ÏÂ¿¡¹¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¸½¼Â¤Ï¸·¤·¤«¤Ã¤¿¡£´°Á´Éü³è¤òÌÜ»Ø¤·Ä©¤ó¤À24Ç¯¤Î1·³ÅÐÈÄ¤Ï¤ï¤º¤«7»î¹ç¡£ËÜ¿Í¤â¡ÖÌîµå¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¡¢¤½¤ó¤Ê1Ç¯¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤â¤¬¤¶ì¤·¤ó¤À¡£
¡¡ÅÀ¤ÈÅÀ¤¬Àþ¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤Î»Ñ¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂ¤¬¡¢½Å¤¤¤Ê¤¬¤é¤â²£¿Ü²ì¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¡¢¤¤¤ï¤ÐÉ¬Á³¤À¤Ã¤¿¡£
¸¶°øÉÔÌÀ¤Î°ãÏÂ´¶¤È¸þ¤¹ç¤¦Ãæ¤Ç¤â¡È°ÕÃÏ¡É¤ò´Ó¤¤¤¿»°Åè¡£(C)Çë¸¶¹§¹°
×Ù×â¤¿¤ë¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸ç¤Ã¤¿ÁÛ¤¤
¡¡¥¤¥á¡¼¥¸ÄÌ¤ê¤Ë¿Ê¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿24Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¡¢»°Åè¤Ï¸¶°øÉÔÌÀ¤Î°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖÊÌ¤ËÄË¤¤¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¥ã¥ó¥×¤Ç¼ÂÀï¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Ê¤ó¤«¥¤¥Þ¥¤¥Á¾è¤êÀÚ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¼«Ê¬¤¬¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¡¢³«Ëë¤«¤é×Ù×â¤¿¤ëÁÛ¤¤¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¤âÆü¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤¦¤Þ¤¯¤´¤Þ¤«¤·¤Ê¤¬¤éÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¤è¤·¡¢¤³¤ì¤À¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤íÄÏ¤á¤Ê¤¯¤Æ¡×
¡¡¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¤ò·Þ¤¨¤ëº¢¤Ë¤Ï1·³¤Ë¾º³Ê¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â»°Åè¤Ï¡ÖËèÆü¤Ç¤âÅê¤²¤¿¤¤¡×¥¿¥¤¥×¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¼þ°Ï¤â¤½¤ì¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¡Ö1·³¤Ç¤ÏÅê¤²¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡£Ä¹¤¯¥×¥í¤Ë¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡Ø¤Ê¤ó¤Ç²¶¤À¤±¡Ù¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤«¤éÅê¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¸ç¤ë¤â¤Î¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¼ó¼þ¤ê¤«¤é¸ª¤Ø¤ÎÊÑÄ´¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È»î¹Ôºø¸í¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¹¥Å¾¤·¤Ê¤¤Æü¡¹¡£¤½¤ì¤æ¤¨¤Ë¡ÖÂ¤ê¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ï¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤Á¤ç¤Ã¤È1²ó¡¢¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤Î¼«Ê¬¤ò¤¤¤¤°ÕÌ£¤ÇÄü¤á¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢¤Ê¤ó¤«ÊÑ¤¨¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤¤¤í¤¤¤í¿·¤·¤¯¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È»×¹Í¤âÊÑ¤¨¤¿¡£
¡¡Á´¤Æ¤ÏÉü³è¤Î¤¿¤á¡£»°Åè¤Ï¡ÖºÇ½ªÅª¤Ë¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ï¼«Ê¬¤À¤·¡¢¼«Ê¬¤¬¤½¤Î°Õ¸«¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤â¼«Ê¬¤Î´¶À¤À¤·¡¢¼«Ê¬¤Î´¶³Ð¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ò1²ó¤ä¤á¤Æ¡¢¿§¡¹¥È¥é¥¤¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥¼¥í¥Ù¡¼¥¹¤Ç¼«Ê¬¤È¸þ¤«¤¤¹ç¤¦³Ð¸ç¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¤Õ¤¿¤¿¤Ó¹ß¤ê¤¿¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¤Ï¡ÖÆ°ºî²òÀÏ¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤Æ¡¢¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤µ¤ó¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Æ¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Êý¡¹¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀìÌç²È¤Î°Õ¸«¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ç½¾Íè¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¼£ÎÅË¡¤ä¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¤âÃå¼ê¡£¤È¤Ë¤«¤¯¿·¤¿¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡£
¡Öº£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¿¼«½Å¤À¤±¤Î¶Ú¥È¥ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ½Å¤ê¤ò»È¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¼£ÎÅÊýË¡¤â¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÎÆâÍÆ¤âÊÑ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¿ôÃÍÅª¤Ë¶ÚÎÌ¤¬5¡¢6¥¥í¾å¤¬¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¿ÈÂÎ¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤«¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÌÔ½ë¤ÎÃæ¤Ç¤â34ºÐ¤Ï¼ã¼ê°Ê¾å¤Ë¥Ï¡¼¥É¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò½Å¤Í¤¿¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸«¤é¤ì¤Æ¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¼ã¤¤Áª¼ê¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ëÃæ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼å²»¤äÊÑ¤Ê¤³¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¡£ËÍ¤¬¼ã¤¤º¢¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ë¤¤¤¿¤È¤¡¢ÀèÇÚ¤¿¤Á¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤ä¤ë¤³¤È¤ä¤é¤º¤ËÊ¸¶ç¤Ð¤Ã¤«¤ê¸À¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤¬¤¤¤Æ¡£ËÍ¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦ÀèÇÚ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡¢¤º¤Ã¤ÈÌÛ¡¹¤È¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡È¾¤Ð°ÕÃÏ¤Ë¤â¤Ê¤ê¡¢¥Ý¥ê¥·¡¼¤ò´Ó¤¤¤¿¡£
¿·¤¿¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ÎËö¤ËÃ©¤êÃå¤¤¤¿¡Ö¸¶ÅÀ²óµ¢¡×
¡¡¼ã¼ê¤È²á¤´¤¹Æü¡¹¤Ë¡¢¿·¤¿¤ÊÄ´À°ÊýË¡¡£¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤ËÁÈ¤Þ¤ì¤¿¥×¥í¥°¥é¥à¤ò°ìÄÌ¤ê¤³¤Ê¤·¤¿¾å¤Ç¡¢»°Åè¤Ï¤â¤¦°ìÅÙ¼«Ê¬¤ËÌä¤¤¤«¤±¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¬»×¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤ò¤¢¤¨¤Æ²æËý¤·¤Æ¡¢½Ð¤µ¤º¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¡£ÊÑ¤Ë¼«Ê¬¤Ç¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌîµåÁª¼ê¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È¥¬¥Ä¥¬¥Ä¤·¤Æ¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡×
¡Ö¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡×¡½¡½¡£¤¢¤¨¤Æ¡ÈµÞ¤¬¤Ð²ó¤ì¡É¤ÎÀº¿À¤ÇÃÏÆ»¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢Æ³¤½Ð¤»¤¿Åú¤¨¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤ËÃæ¤Ë»×¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£¹ñÆñÉÂ»ØÄê¤Î¡Ö²«¿§¿ÙÂÓ¹ü²½¾É¡×¤ò´µ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤¤¤ï¤ÐÆ¨¤²Æ»¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Öº£¤Þ¤Ç¤ÏÀµÄ¾¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¯¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£º¸ÂÁ´¤¯´¶³Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¼ê½Ñ¤·¤Æ´¶³ÐÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¸µ¤ËÌá¤ë¤Ã¤Æ¡£¤½¤ó¤ÊÏÃ¤Í¤§¤è¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤Á¤ç¤Ã¤Èµå¤¬¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¡Ø¤¤¤ä¡¢¤³¤ì¼ê½Ñ¤·¤¿¤»¤¤¤À¤ï¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤·¡¢¡Ø²¶¡¢ÆñÉÂ¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ì¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ê¡Ù¤È¤«·Ú¡¹¤·¤¯¸À¤Ã¤Æ¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤ì¤¸¤ã¥À¥á¡£¤³¤ÎÀ¤³¦¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¥À¥á¡×
¡¡È¿¾Ê¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»ý¤ÁÌ£¤ÎÈ¿¹ü¿´¤Ë¤â²Ð¤¬ÅÀ¤¤¤¿¡£¼«Ìä¼«Åú¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥×¥íÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥×¥í¤Ç13Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤¬»ý¤Ã¤Æ¤ëÄ¹½ê¡¢Â¾¤Î¿Í¤è¤ê¤â½¨¤Ç¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¿¤Ð¤¹Êý¤¬ËÍ¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤·¡¢¤½¤Î¤Û¤¦¤¬¸å²ù¤·¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡É¸¶ÅÀ²óµ¢¡È¤Ë¹Ô¤Ãå¤¤¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢»ý¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿ÈÂÎ¤Î½À¤é¤«¤µ¤ò³è¤«¤·¡¢¡È¥¥ì¡É¤ò¼è¤êÌá¤¹ºî¶È¡£»°Åè¤Ï¡Ö¼ê½Ñ¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÆ°¤¤ò¤·¤Æ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤³¤Ï¤º¤Ã¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤³¤í¡×¤È¥±¥¢¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤½¤ì¤òÎ¿²ï¤¹¤ë¥¥ì¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤¹¤ë¡£
¡Ö¥ª¥Õ¤Ï´ðÁÃ´ðËÜ¤Î¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ë±¿Æ°ÎÌÂ¿¤¯¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¿©»ö´ÉÍý¤È¡¢¤ªÊ¢¼þ¤ê¤òÃÃ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤¦35ºÐ¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ÎÆ°ºî¤Ç¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÁ´Á³Æ°¤±¤ë¤·¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Î¥¿¥¤¥à¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ÊÁ°¤Î¼«Ê¬¤Î¿ÈÂÎ¤Î½À¤é¤«¤µ¤È¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Î¿ÈÂÎ¤Î¥¥ì¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î¥¿¥¤¥à¤âÁ´Éô¾å²ó¤ë¤è¤¦¤Ê¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óºî¤ê¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¤ä¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡Íè¤ë25Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¡¢ÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¾ì½ê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó1·³¤ÎºÂ¤À¡£ÌµÏÀ¡¢¸·¤·¤¤¸½¼Â¤¬Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¤³¤È¤â½Å¡¹¾µÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö1¡¢2·³¤ò¹Ô¤Íè¤·¤Æ¤ë¥·¡¼¥º¥ó¤¬2Ç¯¡¢3Ç¯¤ÈÂ³¤¯¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê1·³¤¸¤ãÆñ¤·¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¥ì¥Ã¥Æ¥ë¤òÅ½¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¤é¼ã¤¤Êý¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È¸ì¤ë»°Åè¤Ï¡¢ÉÔÂàÅ¾¤Î·è°Õ¤â¼¨¤¹¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êº£Ç¯¤Î»°Åè¤Ï°ã¤¦¤Ê¡¢»È¤¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹½Ð¤¹¤Ë¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¡¢¼«Ê¬¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤è¤ê¤âËÜÅö¤Ë¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¾å¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤ë¤°¤é¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡£¤â¤¦ËÜÅö¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Ã±Ç¯·ÀÌó¤Î25Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¡£Æ±¤¸ÉÂ¤òÊú¤¨¤ë¿Í¤ä¡¢¼«¤é¤Î¼£ÎÅ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿°å»Õ¡¢¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿ºÊ¤ä²ÈÂ²¤âÉü³è¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥àºÇ½ªÀï¤Ç²þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢¶öÁ³¤ËÉñ¤¤¹þ¤ó¤À²£¿Ü²ì¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ç¼õ¤±¤¿Â¿¤¯¤ÎÀ¼±ç¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¿´¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤Îµ±¤¤«¤é°ìÅ¾¡¢¥É¥óÄì¤âÌ£¤ï¤Ã¤¿¡£²ÚÎï¤Ê¤ëÉü³è¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¸å¤Ë¡¢ÆñÉÂ¤ò´µ¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÅÙ¡¢ÉÔ¶þ¤Îº²¤ÇÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿Ìîµå¿ÍÀ¸¡£
¡ÈµÕ¶¤³¤½¤¬ºÇ¹â¤ÎÉñÂæ¡É¡£»°Åè°ìµ±¤ÎÉÔ»àÄ»ÅÁÀâ¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
[¼èºà¡¦Ê¸¡¿Çë¸¶¹§¹°]