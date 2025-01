ベン・アフレック主演のサスペンス・アクション映画『ザ・コンサルタント』(2016)の続編『ザ・コンサルタント2(原題:The Accountant 2)』より、ファーストルックが米公開となった。

『ザ・コンサルタント』の主人公は、数字に天才的な才能を発揮する会計士にして、“会計士”と呼ばれる凄腕の殺し屋という裏の顔も持つクリスチャン・ウルフ。新しい裏の仕事を引き受けたことで、大企業の不正と陰謀に巻き込まれたウルフの過去が徐々に明るみになっていく。

First look at Jon Bernthal and Ben Affleck in The Accountant 2.



In theaters April 25.