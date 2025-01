英語で「Are you in line?（列に並んでいますか？）」と聞かれたときの返し方

初心者でも覚えやすい簡単フレーズながら確実に伝わる英会話を提案している、人気オンライン英会話スクール講師・mamiさんによるFRaU web連載「シンプルなのに伝わる英会話レッスン」(毎週金曜更新)。

スーパーのレジ前で会計を待つときや駅で電車の切符を買うときなど、列に並ぶことがありますが、並んでいるのかそうでないのか微妙な立ち位置の人に「並んでいますか?」と聞くことがありますよね。英語だと「Are you in line?」と言いますが、もし自分が聞かれる側だったら、何て返しますか? 今回は、「Are you in line?」に対する返答フレーズを紹介します。

★mami流・英語を話すときの心得★

「間違えないように言わなきゃ」と気負う必要は全くありません。一番大事なのは「相手に伝えること」。カタコト英語でも問題ナシ! 「英語がしゃべれないから……」と、困っている外国人を見て見ぬふりせず、積極的に話してみましょう。

「Are you in line?」の返答フレーズ

「Are you in line?」(並んでいますか?)と聞かれたとき、「Yes」や「No」だけで返していませんか? とっさに使える気の利いた一言をいくつか紹介していきます。

【1】Yes, I’m the last in line. 「はい、私が最後尾です」

【解説】自分が列の最後尾であることを伝えるフレーズです。また、「The line ends here.(ここが列の終わりですよ)」も同じシチュエーションで使えます。どちらも相手に親切な印象を与えられる表現なので、状況に応じて使い分けましょう。

【2】No, go ahead. 「いいえ、お先にどうぞ」

【解説】自分が列に並んでいないときに使えるフレーズです。「go ahead」は「お先にどうぞ」という意味で、他のシチュエーションでも活用できるので覚えておきましょう。「go」の前に「please」をつけるとより丁寧な印象になります。

【3】Yes, but the line is moving slowly. 「はい、でも列の進みが遅いです」

【解説】先に列に並んでいる場合、列の進み具合を教えてあげるのも良いでしょう。そのほかに「It’s taking forever.(すごく時間がかかりますよ)」などのフレーズも使えます。気の利いた一言を付け足したいときに便利な表現です。

