◆「御上先生」蒔田彩珠

【モデルプレス=2025/01/24】2025年1月期のドラマから、ネクストブレイクが期待される若手女優6人をピックアップして紹介する。松坂桃李が主演を務めるTBS系日曜劇場「御上先生」(毎週日曜よる9時〜)には生徒役として注目株が多数出演しているなか、ここでは3年2組の生徒・富永蒼役の蒔田彩珠(まきた・あじゅ/22)を紹介。2012年のドラマデビュー以来、是枝裕和監督作品の常連として活躍し、2020年には「第44回日本アカデミー賞」新人俳優賞を受賞した。

◆「秘密〜THE TOP SECRET〜」鳴海唯

◆「クジャクのダンス、誰が見た?」清乃あさ姫

◆「アンサンブル」東野絢香

◆「コールミー・バイ・ノーネーム」工藤美桜、尾碕真花

◆モデルプレス国民的推しランキング

明るく自由で、細かいことは気にしないサバサバした性格の蒼を通じて、蒔田の持ち味であるピュアな魅力と演技力が存分に発揮されることが期待される。エリート官僚教師と高校生たちが権力に立ち向かう本作でどのように新境地を開拓するのか。俳優の板垣李光人とHey! Say! JUMPの中島裕翔がW主演を務めるカンテレ・フジテレビ系「秘密〜THE TOP SECRET〜」(毎週月曜よる10時〜)からは鳴海唯(なるみ・ゆい/26)をピックアップ。2019年にNHK連続テレビ小説「なつぞら」でドラマデビューを飾った鳴海は、その後も話題作への出演を重ねてきた。同作では、門脇麦演じる解剖医・雪子を支える解剖助手・菅井律子役。後輩ながら雪子に本音で物を言う唯一の存在として、ユニークな魅力を発揮する。2023年にはNHK大河ドラマ「どうする家康」に出演し、2024年にはTBS系「Eye Love You」、「あのクズを殴ってやりたいんだ」やABEMA・Netflix「わかっていても the shapes of love」など、多彩な作品に出演。フレッシュな魅力と演技力で、今後の活躍が期待される注目の若手女優である。広瀬すずが主演を務めるTBS系「クジャクのダンス、誰が見た?」(24日スタート/毎週金曜よる10時〜)では清乃あさ姫(せいの・あさひ/19)が気になる存在。2023年にNHK大河ドラマ「どうする家康」でドラマデビューを飾った清乃は、わずか2年足らずで注目作品に次々と出演し、急速に頭角を現している。本作では、広瀬演じる心麦の幼なじみで同じ大学に通うありさ役を務める。人知れず後悔を抱える複雑な役柄に挑戦し、また新たに注目が拡大する予感。事務所の先輩である広瀬との共演にも注目が集まっている。川口春奈が主演を務める日本テレビ系新土ドラ10「アンサンブル」(毎週土曜よる10時〜)には東野絢香(ひがしの・あやか/27)が出演。2020年のNHK連続テレビ小説「おちょやん」で注目を集めた東野は、その後もテレビ東京系「じゃない方の彼女」(2021)、テレビ朝日系「民王R」(2024)、映画「正欲」(2023)など、着実にキャリアを積み重ねている。本作では、推し活に夢中な法律事務所の事務員・星野藍役を演じる。170cmの長身と豊かな表現力を活かし、明るくマイペースな役柄に挑戦する。現在放送中のNHK大河ドラマ「べらぼう」にも出演中で、今年飛躍していくことだろう。MBS「コールミー・バイ・ノーネーム」(毎週木曜25時29分〜)でW主演を務めている工藤美桜(くどう・みお/25)と尾碕真花(おさき・いちか/24)も気になる存在。テレビ朝日系「魔進戦隊キラメイジャー」(2020)で工藤、「騎士竜戦隊リュウソウジャー」(2019)で尾碕と、1期違いのスーパー戦隊シリーズでそれぞれピンクを演じた2人が、切ないガールズラブミステリーに挑む。工藤は初めて恋を知る大学生・世次愛役を、尾碕はミステリアスな大学生・古橋琴葉役を演じる。工藤はNHK連続テレビ小説「ちむどんどん」(2022)や、カンテレ・フジテレビ系「マウンテンドクター」(2024)など、尾碕はNHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」(2022)やフジテレビ系「この素晴らしき世界」(2023)、NHK連続テレビ小説「虎に翼」(2024)など、注目作品への出演でその名を浸透させてきた。ガールズラブといった注目度の高いジャンルで見せる、彼女たちの美しくみずみずしい演技に期待したい。SNSの総フォロワー数380万人超えの「モデルプレス」が、WEBアンケートで読者から寄せられた説得力ある声を参考に、モデルプレス編集部の審査、「モデルプレス」内での記事露出回数などを加味し、各種エンタメ・ライフスタイルにまつわるランキングやアンケート結果を発表するオリジナル企画。これまで発表したランキングには「「2025年ヒット予測」エンタメ(俳優・女優)ライフスタイル(ファッション・美容)などのトレンド完全予測」や毎クール恒例「今期最もハマっているドラマTOP10」、「筋肉イケメンランキングTOP20」などがある。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】