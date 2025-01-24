¡ÚÆüËÜ¥Ï¥à¡Û¾¡Éé¤Î2025¥·¡¼¥º¥ó¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡Ö2¿Í¤Îº¸ÏÓ¥ê¥ê¡¼¥Ð¡¼¡×¤ÎÊâ¤ß
½¢Ç¤4Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë¿·¾±´ÆÆÄ¤Îµ¯ÍÑ¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬¹â¤Þ¤ë(C)KentaHARADA/CoCoKARAnext
¡¡´Ö¤âÌµ¤¯º£µ¨¤â¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¤ò·Þ¤¨¤ë¥×¥íÌîµå¡£
¡¡³Æ¥Á¡¼¥à1¡¢2·³¿¶¤êÊ¬¤±¤âÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¤³¤³¤«¤é³«Ëë¤Þ¤Ç¤·Îõ¤Ê¥Á¡¼¥àÆâÁè¤¤¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û¡ÚÆüËÜ¥Ï¥à¡ÛÃíÌÜ½¸¤á¤ëÀµÊá¼êÁè¤¤¡¡¥Ù¥Æ¥é¥ó¡¢¼ã¼ê¡¢¿·ÀïÎÏ¡Ä¡Ö¥À¡¼¥¯¥Û¡¼¥¹¡×¤ÎÂ¸ºß¤â
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ç¤Ï¡¢Åê¼ê¤Ç¤ÏºòÇ¯»ÙÇÛ²¼¤Ë¾å¤¬¤êÌöÆ°¤·¤¿Ê¡ÅçÏ¡¡¢ÌøÀîÂçÚð¤äÆ±¤¸¤¯ºòÇ¯¥×¥í½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿Ã£¹§ÂÀ¡£Ìî¼ê¤Ç¤Ï°éÀ®¤Î»³¸ý¥¢¥¿¥ë¤¬1·³¥¥ã¥ó¥×¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î³èÌö¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¼ÂÀÓ¤¢¤ë2Åê¼ê¤¬2·³¥¥ã¥ó¥×¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÙ¿ðµ±¤Ï2016Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°ÌÆþÃÄ¡¢º£µ¨¤Ï¥×¥í9Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¥¥ì¤Î¤¢¤ë¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÉð´ï¤Ë¡¢2021Ç¯¤Ë¤Ï¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤Î60»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢42¥Û¡¼¥ë¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¼«¿È½é¤ÎºÇÍ¥½¨Ãæ·Ñ¤®Åê¼ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ïº¸¸ªÄË¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢23Ç¯¤Ï5»î¹ç¡¢24Ç¯¤Î1·³ÅÐÈÄ¤Ï10»î¹ç¤È³èÌö¤Î¾ì¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºòµ¨¡¢¥Á¡¼¥à¤¬2°Ì¤ÈÌö¿Ê¤·¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¥Ù¥Æ¥é¥óº¸ÏÓ¤Ïµ±¤¤òÊü¤Ã¤¿¡£ºòµ¨¥×¥í17Ç¯ÌÜ¡¢39ºÐ¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿µÜÀ¾¾°À¸¤Ï6·î¤Ë1·³¤Ø¾å¤¬¤ë¤È¡¢°ÂÄê´¶¤¢¤ëÅêµå¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤¿¡£30»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡¢ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Î´èÄ¥¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¥í¥Ã¥Æ¤È¤ÎCS¥Õ¥¡¡¼¥¹¥ÈSÂè3Àï¤Ç¤ÏÍÞ¤¨¤È¤·¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢¥í¥Ã¥ÆÂÇÀþ¤ò»°¼ÔËÞÂà¤È¤·¤Ã¤«¤êÉõ¤¸¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëS¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥×¥íÌîµå»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ëÄÌ»»400¥Û¡¼¥ë¥É¤òÃ£À®¡£40ºÐ¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤ëº£µ¨¤âµ®½Å¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤ò¸åÇÚ¤ËÅÁ¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Å´ÏÓ¤Ö¤ê¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï52»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢34¥Û¡¼¥ë¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤¢¤²¤ë¤Ê¤É¡¢ºÇÍ¥½¨Ãæ·Ñ¤®Åê¼ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿²ÏÌîÎµÀ¸¤ÈµÜÀ¾¤Î2¿Í¤¬º¸¤Î¥ê¥ê¡¼¥Ð¡¼¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ë¡¢¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ëËÙ¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤é¤ËÃæ·Ñ¤®¿Ø¤Î¸ü¤ß¤¬Áý¤·¡¢¾¡Íø¤Ø¤ÎÆ»¤¬¶á¤Å¤¯¡£
¡¡ÆÃ¤ËËÙ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÇØ¿å¤Î¿Ø¤È¤Ê¤ë¡£½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤«¤é¤¤¤è¤¤¤è»Ï¤Þ¤ë¡¢¤·Îõ¤ÊÁè¤¤¤Î¹ÔÊý¤ËÃíÌÜ¤¬¹â¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]