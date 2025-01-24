¿·¿Í¡¢¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¡¢ÀïÎÏ³°¡¢¿·³°¹ñ¿Í......¥×¥íÌîµå2025¡Ö´üÂÔÅÙMAX¡×¿·ÀïÎÏ¤Ï¤³¤Î13¿Í¤À!!
ÃæÆü¡¦Åê¼ê¡¿¶â´ÝÌ´ÅÍ¡¡¡Ö¤¦¤Þ¤¯¥Ï¥Þ¤ì¤Ð¡¢¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤ÎÅì¥¯¥é¥¹¤Ç³èÌö¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¡×¡Ê¤ª¸Ô¥Ë¥»á¡Ë
"Åì ¹î¼ù¥¯¥é¥¹"¤Î³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÂçÂ´º¸ÏÓ¡¢ÀïÎÏ³°¤«¤éºÆµ¯¤òÀÀ¤¦¥Ù¥Æ¥é¥ó¥ê¥ê¡¼¥Ð¡¼¡¢"¶ØÃÇ¤Î°ÜÀÒ"¤¬¼Â¸½¤·¤¿30ºÐ±¦ÏÓ¤Ê¤É¡¢³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë³ÆµåÃÄ¤Î¿·ÀïÎÏ¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡Û³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë³ÆµåÃÄ¤Î¿·ÀïÎÏÁª¼ê¤¿¤Á
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¢£Â¨ÀïÎÏ¤âÁÇºà·¿¤â¤á¤¸¤í²¡¤·¤Î¿·¿Í
¤¤¤è¤¤¤è¥¥ã¥ó¥×¥¤¥óÌÜÁ°¡£º£µ¨¤Î¥×¥íÌîµå¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¿·ÀïÎÏ¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¡©¡¡¤Þ¤º¤Ï´üÂÔ¤Î¿·¿Í¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡ÙËÜ»ï¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÌîµåÉ¾ÏÀ²È¡¢¤ª¸Ô¥Ë¥»á¤¬¿¿¤ÃÀè¤ËÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç4µåÃÄ¶¥¹ç¤ÎËö¡¢ÃæÆü¤¬³ÍÆÀ¤·¤¿º¸ÏÓ¤Î¶â´ÝÌ´ÅÍ¡£¤ª¸Ô¥Ë¥»á¤¬°ÊÁ°¤«¤éÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤Æ¤¤¤¿°ïºà¤À¡£
¡ÖÂç³Ø3Ç¯»þ¤Ë¤Ï¡¢Î©Ì¿´ÛÂç³Ø»þÂå¤ÎÅì ¹î¼ù¡ÊDeNA¡Ë¥¯¥é¥¹¤Ç¼ÂÎÏ¤¬¤º¤Ð¤Ì¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¾·½¸¤µ¤ì¤¿1Ç¯Á°¤Î»þÅÀ¤Ç¤¹¤Ç¤Ë¥×¥í¤ÎÉ½¥í¡¼¥Æµé¤Ç¤·¤¿¡£¹¤¤¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¥±¥¬¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐËÉ¸æÎ¨2ÅÀÂæ¤Ï³Î¼Â¤Ç¤¹¡×
¼ÂºÝ¡¢1Ç¯Á°¤Î»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¤Ï2²ó¤òÂÇ¼Ô6¿Í¤ÇÍÞ¤¨¡¢4Ã¥»°¿¶¡¢ºÇÂ®151¥¥í¤ÈÌµÁÐ¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï²¿¤¬¤¹¤´¤¤¤Î¤«¡©
¡Ö¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Î¼Á¡¢È´·²¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÊÑ²½µå¤âÂ¿ºÌ¡£¥Õ¥©¡¼¥¯¤È¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤¬Åê¤²Ê¬¤±¤é¤ì¤ë¾å¤Ë¡¢¥«¡¼¥Ö¡¢¥¹¥é¥Ã¥¿¡¼¡¢¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤â¥¥ì¤¬¤¢¤ê¡¢¥×¥í¤Î1·³Êá¼ê¤¬Í×µá¤¹¤ë¤È¤ª¤ê¤ËÅê¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ²¿¤âÊÑ¤¨¤º¤Ë¾¡Éé¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¦¤Þ¤¯¥Ï¥Þ¤ì¤Ð¡¢¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤ÎÅì¥¯¥é¥¹¤Ç³èÌö¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦Åê¼ê¡¿Â¼¾åÂÙÅÍ¡¡¡Ö°æ¾å²¹Âç¤Î±¦ÏÓÈÇ¤Î¤è¤¦¤ÊÅê¤²Êý¡£¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤âÊÑ²½µå¤â¼Á¤¬¹â¤¤¡×¡Ê¤ª¸Ô¥Ë¥»á¡Ë
¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¡¢Â¨ÀïÎÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤ª¸Ô¥Ë¥»á¤¬ºÍÇ½¤ò¹â¤¯É¾²Á¤¹¤ë¤Î¤¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯1°Ì¤ÎÂ¼¾åÂÙÅÍ¤À¡£
¡Ö¹â¹»ºÇ¸å¤Î²Æ¤Ï¹Ã»Ò±à¤Ë½Ð¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥¹¥«¥¦¥È¿Ø¤ÏÂ¬Äê´ï¤ò»ý¤Á¹þ¤ó¤ÇÂ¼¾å¤òÄ´ºº¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹Ã»Ò±à¤½¤Ã¤Á¤Î¤±¤Ç¤Û¤ì¹þ¤ó¤À°ïºà¤Ç¤¹¡×
¿·Ê¹ÊóÆ»¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ºÇÂ®153¥¥í¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Î¥¹¥Ô¥óÎÌ¤Ï2500²óÅ¾Ä¶¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ï2600²óÅ¾Âæ¤ò·×Â¬¡£¤¤¤º¤ì¤â¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥¨¡¼¥¹¡¢¥ê¥Ð¥ó¡¦¥â¥¤¥Í¥í¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¿ô»ú¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Öà°æ¾å²¹Âç¡Êµð¿Í¡Ë¤Î±¦ÏÓÈÇá¤Î¤è¤¦¤ÊÅê¤²Êý¤ÇÈó¾ï¤Ë¤¤¤¤¥Õ¥©¡¼¥à¡£¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤âÊÑ²½µå¤â¼Á¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£»ä¼«¿È¡¢¹â¹»2Ç¯»þ¤«¤é´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿°ïºà¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾Íè¤¬Èó¾ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×
ºå¿À¡¦Åê¼ê¡¿°Ë¸¶ÎÍ¿Í¡¡¡Öºå¿À¤¬¹¥¤à¼ÂÀïÅª¤Ê¹¥Åê¼ê¤Ç¶ÍÉßÂóÇÏ¤ä°ËÆ£¾»Ê¤ÈÆ±·ÏÅý¡×¡Ê¤ª¸Ô¥Ë¥»á¡Ë
¥É¥é¥Õ¥È1°ÌÅê¼ê¤Ç¤Ï¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¡¢ºå¿À¤Îº¸ÏÓ¡¢°Ë¸¶ÎÍ¿Í¤òµó¤²¤ë¡£¶â´Ý¤ò¶¥¹ç¤Ç³°¤·¤¿ºå¿À¤¬¼¡¤Ê¤ëÂ¨ÀïÎÏº¸ÏÓ¤È¤·¤Æ»ØÌ¾¤·¤¿Åê¼ê¤Ç¡¢Æ£Àîµå»ù¿·´ÆÆÄ¤â¤«¤Ä¤ÆÇØÉé¤Ã¤¿18ÈÖ¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¤â´üÂÔ¤Î¹â¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¡Ö¸«±É¤¨¤Î¤¹¤ëÇÉ¼ê¤ÊÅêµå¤ò¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¼Ò²ñ¿Í½Ð¿È¤Ç´°À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤¤¤¤¡£ºå¿À¤¬¹¥¤à¼ÂÀïÅª¤Ê¹¥Åê¼ê¤Ç¤¹¡£¶ÍÉßÂóÇÏ¤ä°ËÆ£¾»Ê¤ÈÆ±·ÏÅý¤Ç¡¢Èà¤é¤Î¤Á¤ç¤¦¤ÉÃæ´Ö¤Î¤è¤¦¤Ê¥¿¥¤¥×¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡×
¹Åç¡¦Åê¼ê¡¿º´Æ£ÌøÇ·²ð¡¡¡Ö¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Î¼Á¤Ï¤«¤Ê¤ê¤¤¤¤¡£À®À¥Á±µ×¤ÈÆ±¤¸¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡×¡Ê¤ª¸Ô¥Ë¥»á¡Ë
º¸ÏÓ¤Ç¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢¹Åç2°Ì¤Îº´Æ£ÌøÇ·²ð¤â¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖºÇÂ®148¥¥í¤È¤½¤³¤Þ¤ÇÂ®¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢±ÇÁü¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Î¼Á¤Ï¤«¤Ê¤ê¤¤¤¤¡£À®À¥Á±µ×¡Ê¸µ¥í¥Ã¥Æ¡¢¸½BCÆÊÌÚ¡Ë¤ä°ËÆ£¡Êºå¿À¡Ë¤ÈÆ±¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£¹õ¸¶ÂóÌ¤¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¹Åç¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¥¥ì¤Î¤¤¤¤º¸ÏÓ¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡×
Æ±¤¸ÉÙ»ÎÂç³Ø½Ð¿ÈÁª¼ê¤Ç¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯3°Ì¤ÎºÇÂ®152¥¥í±¦ÏÓ¤Î°Â紱 ½Ù¤âÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤¤¡£Âç³Ø4Ç¯´Ö¤ÇµåÂ®¤¬16¥¥í¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò»ý¤ÄÅê¼ê¤À¡£
¡ÖºÇ¶á¤Ç¤Ï¶âÂ¼¾°¿¿¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¤âÉÙ»ÎÂç³Ø½Ð¿È¤Ç¤¹¤¬¡¢¥×¥í¤ÇÄÌÍÑ¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÂç³Ø¤È¤·¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°Â紱¤âÅê¤²Êý¤ä¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Î¼Á¡¢¿¤Ó¤ÏÁêÅö¤¤¤¤¡£ÊÑ²½µå¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤Ð¿¹²¼Äª¿Î¡Ê¹Åç¡Ë¤Î¤è¤¦¤ËÀèÈ¯¤â¤Ç¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤º¤ÏÃæ·Ñ¤®¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ïºòµ¨¤â¿·¿Í¤Î´ä°æ½Ó²ð¡¢Âç»³ Î¿¡¢ß·ÌøÎ¼ÂÀÏº¤é¤òÃæ·Ñ¤®¤ÇÀÑ¶Ëµ¯ÍÑ¤·¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¤ª¸Ô¥Ë¥»á¤Î¸«Î©¤Æ¤É¤ª¤ê¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ò»Ù¤¨¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦Åê¼ê¡¿¼ÆÅÄ»â»Ò¡¡¡ÖÆóÅáÎ®¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÁÇ¼Á¤Ï¤¢¤ë¡£ÂÇ·â¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¥ì¥Ù¥ë¤¬°ã¤¦¡×¡Ê¤ª¸Ô¥Ë¥»á¡Ë
°ìÊý¡¢ÂÇ¼Ô¤Ç¤Þ¤ºÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤Î¶¥¹ç»ØÌ¾¤ÎËö¤Ë¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¼ÆÅÄ»â»Ò¡ÊÅÐÏ¿¤ÏÅê¼ê¡Ë¡£ÆóÅáÎ®¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤Î°ïºà¤À¡£
¡ÖÆóÅáÎ®¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÁÇ¼Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ø¹â¹»À¸¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤¤¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂÇ·â¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¥ì¥Ù¥ë¤¬°ã¤¦¡£Æ±¤¸¤¯ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÇÆóÅáÎ®¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ëÌðß·¹¨ÂÀ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢Åê¼ê¤Ç¤Ï¸«Îô¤ê¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂÇ¼Ô¤ÎÁÇ¼Á¤Ï¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤Û¤«¤ËÂ¨ÀïÎÏ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ÎÌî¼ê¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢5µåÃÄ¶¥¹ç¤ÎËö¤Ë³ÚÅ·Æþ¤ê¤·¤¿½¡»³ ÎÝ¤¬ÏÃÂê¤À¤¬¡¢¤ª¸Ô¥Ë¥»á¤¬¿ä¤¹¤Î¤Ï¤½¤Î½¡»³¤È¹ÎÍ¹â¹»»þÂå¤ÎÆ±´ü¡¢À¾Éð2°Ì¤ÎÅÏÉôÀ»Ìï¤À¡£Âç³ØÆüËÜÂåÉ½¤Ç4ÈÖ¤òÂÇ¤Ã¤¿·Ð¸³¤â¤¢¤ë±¦¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¤Ï¡¢ÉÏÂÇ¤Ëµã¤¯À¾Éð¤ÎµßÀ¤¼ç¤È¤Ê¤ì¤ë¤Î¤«¡©
¡Ö¥×¥í¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ëÂÇ¤ÁÊý¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¤ä¥é¥¤¥ÈÊý¸þ¤Ë¤âËÜÎÝÂÇ¤¬ÂÇ¤Æ¤Þ¤¹¡£ËÒ ½¨¸ç¡ÊDeNA¡Ë¤Î¥É¥é¥Õ¥È»þ¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¡Ø¤³¤ÎÁª¼ê¤¬2°Ì¤Ç»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î!?¡Ù¤È¤¤¤¦¡¢À¾Éð¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¹¬±¿¤Ê»ØÌ¾¤Ç¤·¤¿¡×
¤â¤Ã¤È¤â¡¢ÅÏÉô¤¬³èÌö¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢À¾Éð¤È¤¤¤¦´Ä¶¤Ë¤É¤¦¸þ¤¹ç¤¦¤«¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö°ÊÁ°¤ÎÀ¾Éð¤Ï»³ÀîÊæ¹â¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤äÀõÂ¼±ÉÅÍ¡Ê³ÚÅ·¡Ë¤é¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¼ã¼ê»þÂå¤ÏÅ°ÄìÅª¤Ë¿¶¤ê¹þ¤Þ¤»¤Æ°é¤Æ¾å¤²¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢ºÇ¶á¤ÏÎý½¬ÎÌ¤â¾¯¤Ê¤¤¾õ¶·¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¹¡£¼þ°Ï¤ËÎ®¤µ¤ì¤º¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¿¶¤ê¹þ¤ó¤Ç¥×¥í¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ËÁá¤¯½ç±þ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¢£ËèÇ¯¥Ö¥ì¥¤¥¯¤¹¤ë¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Î´üÂÔ³ô¤Ï¡©
µð¿Í¢Íºå¿À¡¦Åê¼ê¡¿È« À¤¼þ¡¡¡Öµð¿Í¤ÎÅê¼ê¤¬ºå¿À¤Ø°ÜÀÒ¤¹¤ë¤Î¤Ï41Ç¯¤Ö¤ê¡£¤½¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤«¡×¡Ê¤ª¸Ô¥Ë¥»á¡Ë
ËèÇ¯¥Ö¥ì¥¤¥¯Áª¼ê¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¡£º£²ó¤ÎÃíÌÜ³ô¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¡©¡¡¤ª¸Ô¥Ë¥»á¤Ï¡¢µð¿Í¤«¤éºå¿À¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿30ºÐ¤ÎÈ« À¤¼þ¤ÎÌ¾¤ò¤Þ¤ºµó¤²¤¿¡£
¡Öµå¼ï¤ÏËÉÙ¤ÇÎÉ¤¤¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢µå¤Î¶¯ÅÙ¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤Î¼å¤µ¤Ç¤¤¤Þ¤Ò¤È¤ÄÊªÂ¤ê¤Ê¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ì£Êý¤¬ÅÀ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¼¡¤Î¥¤¥Ë¥ó¥°¤ÇÎÏ¤ó¤ÇÍð¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤ò²þÁ±¤Ç¤¤ë¤«¤¬¸°¤ò°®¤ê¤Þ¤¹¡×
ºå¿À¤È¤¤¤¨¤Ð°ìºòÇ¯¤ÏÂçÃÝ¹ÌÂÀÏº¡¢ºòÇ¯¤Ï¼¿¸¶ÂçÚð¤È¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥ÈÅê¼ê¤òºÆÀ¸¤µ¤»¤¿¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ë´üÂÔ¤ÏÂç¤¤¤¡£
¡Ö¹Ã»Ò±à¤Ï¹¤¤¤·¡¢Åê¼êºÆÀ¸¤ËÄ¹¤±¤Æ¤¤¤ëºå¿À¤Ê¤é¡¢¤¤¤¤ÉôÊ¬¤ò¤·¤Ã¤«¤ê°ú¤½Ð¤»¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µð¿Í¤ÎÅê¼ê¤¬ºå¿À¤Ø°ÜÀÒ¤¹¤ë¤Î¤Ï41Ç¯¤Ö¤ê¤È¤¤¤¦ÅÀ¤«¤é¤âÃíÌÜÅÙ¤Ï¹â¤¯¡¢¤½¤Î´üÂÔ¤Ë¤¦¤Þ¤¯±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×
°ìÊý¡¢Ìî¼ê¤Î¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥ÈÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤éÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿24ºÐ¤ÎµÈÅÄ¸¸ã¤ÎÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤Ã¤¿¡£1·³¼ÂÀÓ¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤¤¤¬¡¢2·³¤Ç¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÂÇÎ¨3³ä¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤ë±¦¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¤À¡£
¡ÖÆüËÜ¥Ï¥à°ÜÀÒ¸å¤Ë¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿·´»ÊÍµÌé¤ä¥¢¥ê¥¨¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤ÈÆ±¥¿¥¤¥×¤Î¶¯ÂÇ¤ÎÊá¼ê¤Ç¤¹¡£ÂÇ·â¤ÏÈó¾ï¤Ë¤¤¤¤¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢·´»Ê¤ò³«²Ö¤µ¤»¤ë¤Ê¤ÉÌî¼ê¤ÎÌÜÍø¤ÎÏ¤¬¤¢¤ë¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¤Ê¤é¡¢¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¤â´Þ¤á¤Æ¤¦¤Þ¤¯ÎÉ¤µ¤ò°ú¤½Ð¤»¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
ÌäÂê¤Ï¤³¤Î¼ê¤ÎÁª¼ê¤¬ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ç¤ÏË°ÏÂ¾õÂÖ¤Ê¤³¤È¤À¡£
¡ÖµÈÅÄ¤â·´»Ê¤ä¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Î¤è¤¦¤Ë¼éÈ÷°ÌÃÖ¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤º¡¢Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¾ì½ê¤Çµ±¤¯µ¤³µ¤ò¸«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¢£ÀïÎÏ³°¤«¤éºÆµ¯¤òÀÀ¤¦¸µºå¿À¤ÎÃË¤¿¤Á
ºå¿À¢Í³ÚÅ·¡¦Åê¼ê¡¿²Ã¼£²° Ï¡¡¡¡Ö¼ÂÎÏ¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤À¤±¤Ë¡¢ËÜÍè¤ÎÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ì¤Ð¤Þ¤À³èÌö¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×¡Ê¤ª¸Ô¥Ë¥»á¡Ë
Â³¤¤¤Æ¡¢ÀïÎÏ³°¤«¤é¤ÎµÕÅ¾·à¤òÁÀ¤¦Áª¼ê¤¿¤Á¤ò¸«¤Æ¤¤¤³¤¦¡£ºå¿À¤òÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤Ã¤¿33ºÐ¤Î²Ã¼£²° Ï¡¤Ï³ÚÅ·¤È·ÀÌó¡£ºòµ¨¤Ï13»î¹çÅÐÈÄ¤ÇËÉ¸æÎ¨4ÅÀÂæ¤È¿¶¤ë¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢°ìºòÇ¯¤Ï51»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤ÆÆüËÜ°ì¤Ë¹×¸¥¤·¤¿±¦ÏÓ¤À¡£
¡Ö¾¡¤Á¥Ñ¥¿¡¼¥ó¥¯¥é¥¹¤ÎÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Å¸³«¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯»È¤ï¤ì¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¡¢ÈèÊÀ¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¼ÂÎÏ¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤À¤±¤Ë¡¢ËÜÍè¤ÎÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ì¤Ð¤Þ¤À¤Þ¤À³èÌö¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×
¤¿¤À¡¢³ÚÅ·¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ë¤Ï»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿ÎëÌÚæÆÅ·¡¢Æ£Ê¿¾°¿¿¤¬¤ª¤ê¡¢¶¥Áè¤ÏÉ¬»ê¤À¡£
¡Ö³ÚÅ·¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥óÁè¤¤¤¬·ã¤·¤¤¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢²Ã¼£²°¤Ï¥Õ¥©¡¼¥¯¤¬ÎÉ¤¯¡¢Â®µå¤Ï°®¤ê¼¡Âè¤Ç²þÁ±¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´ßÅÄ¹ÔÎÑ¡Êµð¿Í¡Ë¤Ë¥µ¥è¥Ê¥éÃÆ¤òÍá¤Ó¤Æ°ÊÍè¡¢Éõ°õ¤·¤Æ¤¤¤ë¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤âËÜÍè¤Ï¤¤¤¤µå¤Ê¤À¤±¤Ë¡¢¤â¤Ã¤ÈÍ¸ú³èÍÑ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
ºå¿À¢ÍDeNA¡¦Åê¼ê¡¿´äÅÄ¾µ®¡¡¡Öºå¿À¤Ç¤ÏÉ¾²Á¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿º¸¥µ¥¤¥É¤È¤¤¤¦ÆÃ¼ìÀ¤â¡¢DeNA¤Ï³èÍÑ¤·¤½¤¦¡×¡Ê¤ª¸Ô¥Ë¥»á¡Ë
ºå¿À¤«¤éÀïÎÏ³°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Åê¼ê¤Ç¤Ï¡¢¤Û¤«¤Ë¤âDeNA¤È·ÀÌó¤·¤¿´äÅÄ¾µ®¤ËÃíÌÜ¡£¤Þ¤À1·³ÅÐÈÄ¼ÂÀÓ¤Î¤Ê¤¤26ºÐ¤Îº¸¤Î¥µ¥¤¥É¥¹¥í¡¼Åê¼ê¤À¡£
¡ÖDeNA¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÀïÎÏ³°¤Î³ÞÃ«½Ó²ð¤â³ÍÆÀ¡£1·³¼ÂÀÓ¤Ç¤¤¤¨¤Ð³ÞÃ«¤Ç¤¹¤¬¡¢´äÅÄ¤ò»ÙÇÛ²¼¡¢³ÞÃ«¤ò°éÀ®¤È¤·¤Æ·ÀÌó¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Î¸«Î©¤Æ¤âÆ±¤¸¤Ç¡¢ºå¿À¤Ç¤ÏÉ¾²Á¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿º¸¥µ¥¤¥É¥¹¥í¡¼¤È¤¤¤¦ÆÃ¼ìÀ¤â¡¢DeNA¤Ï¤¦¤Þ¤¯³èÍÑ¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
DeNA¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ÀïÎÏ³°¤«¤é³ÍÆÀ¤·¤¿¥¢¥ó¥À¡¼¥¹¥í¡¼¤ÎÃæÀî ñ¥¡¢¥í¥Ã¥Æ¤«¤é¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿º´¡¹ÌÚÀéÈ»¡¢³ÚÅ·¤«¤é¥È¥ì¡¼¥É¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¿¹¸¶¹¯Ê¿¤È¡¢Â¾µåÃÄ½Ð¿È¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ËÉÙ¤à¥Ö¥ë¥Ú¥ó¿Ø¤¬ÆÃÄ§¤À¡£´äÅÄ¤Ï¤½¤ÎÃæ¤Ë³ä¤Ã¤ÆÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©
¡ÖMLB¤Ç¤â¥ì¥¤¥º¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¿¥¤¥×¤ÎÅê¼ê¤ò¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ËÃÖ¤¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥¢¥ó¥°¥ë¤«¤éÅê¤²¤ëµåÃÄ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò¤ä¤é¤ì¤ë¤ÈÁê¼êÂÇÀþ¤ÏÌÜÀþ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«ÂÇ¤Æ¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢DeNA¤â¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÅê¼êÊÔÀ®¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¢£ÅêÂÇ¤Ç´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¿·³°¹ñ¿ÍÁª¼ê
ºÇ¸å¤Ë¿·³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤«¤é¤âÃíÌÜ³ô¤ò¤Õ¤¿¤êµó¤²¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤Þ¤º¤Ïºå¿À¤¬³ÍÆÀ¤·¤¿ºÇÂ®157¥¥í±¦ÏÓ¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¨¤À¡£
¡Ö±ÇÁü¤Ç¸«¤ë¸Â¤ê¡¢µå¤Î¼Á¤¬ÎÉ¤¯¡¢¶¯ÅÙ¤â¤¢¤ë¡£ÊÑ²½µå¤Ï¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¡¢¥«¥Ã¥¿¡¼¡¢¥«¡¼¥Ö¡¢¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¡¢¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤È¼ïÎà¤âËÉÙ¡£ºòµ¨¡¢ÀèÈ¯¤Ç³èÌö¤·¤¿¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¡¦¥Ó¡¼¥º¥ê¡¼¤Ë¤â»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÀèÈ¯¤Ç¤Îµ¯ÍÑ¤¬ÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬²ÝÂê¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡©
¡Ö°ÊÁ°¤Ï²ÝÂê¤À¤Ã¤¿À©µåÎÏ¤â¤Þ¤È¤Þ¤ê½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Áö¼Ô¤ò½Ð¤·¤¿¤È¤¤ËÍð¤ì¤¬¤Á¤À¤Ã¤¿ÅÀ¤â²þÁ±¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºå¿À¤ªÆÀ°Õ¤ÎàÌÄÈøÉÍ¤Ç¤ÎËâ²þÂ¤á¤Ç¤µ¤é¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¡¢´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
µð¿Í¡¦³°Ìî¼ê¡¿¥È¥ì¥¤¡¦¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¡¡¡Ö¿¶¤ê¤Î¶¯¤µ¤òÀ¸¤«¤¹¤Ë¤Ï¡¢²¬ËÜ¤ÎÁ°¤òÂÇ¤¿¤»¤¿¤Û¤¦¤¬¾¡Éé¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤½¤¦¡×¡Ê¤ª¸Ô¥Ë¥»á¡Ë
¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¤Ïµð¿Í¤¬³ÍÆÀ¤·¤¿¥È¥ì¥¤¡¦¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¡£¥¢¥¹¥È¥í¥º¤ä¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼·Ð¸³¤¬¤¢¤ë±¦Åê¤²º¸ÂÇ¤Á¤Î³°Ìî¼ê¤À¡£ºòµ¨¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹»±²¼¤Î3A¤Ç¤ÏÂÇÎ¨.306¡¢ËÜÎÝÂÇ30ËÜ¡¢32ÅðÎÝ¤Ç¥È¥ê¥×¥ë¥¹¥ê¡¼¤âÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¼éÈ÷ÎÏ¤âµÓÎÏ¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¥¢¥¹¥È¥í¥º¤¬·ÀÌó¤·¤¿ÅÀ¤«¤é¤â°ìÄê¤Î»ñ¼Á¤Ï¤¢¤ë¤Ï¤º¡£¤¿¤À¡¢¤³¤Î¼ê¤Î±¦Åê¤²º¸ÂÇ¤Á¤Î³°Ìî¼ê¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇNPB¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤Ï²¬ËÜÏÂ¿¿¤Î¸å¤òÂÇ¤Ä5ÈÖµ¯ÍÑ¤ÎÊý¿Ë¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤Î¿¶¤ê¤Î¶¯¤µ¤òÀ¸¤«¤¹¤Ë¤Ï¡¢¤à¤·¤í²¬ËÜ¤ÎÁ°¤Î3ÈÖ¤òÂÇ¤¿¤»¤¿¤Û¤¦¤¬¾¡Éé¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¿·ÀïÎÏ¤ÎÃæ¤«¤é¼ÂºÝ¤Ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤Ï²¿¿Í¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤É¤ì¤À¤±¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤«¤â´Þ¤á¤Æ¡¢µå½ÕÅþÍè¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¡ª
Ê¸¡¿¥ª¥°¥Þ¥Ê¥ª¥È¡¡¼Ì¿¿¡¿»þ»öÄÌ¿®¼Ò¡¡¥¢¥Õ¥í