地球の「土」が急速に「消えて」いる…その量、「15秒でサッカーコート１枚分」。「人類滅亡の危機」が冗談ではなくなっている「驚愕の現実」

日々、踏みつけて気にも留めない土。じつは、この土がなければ、生命は誕生しなかった可能性があるという。それだけではなく、土は生物の進化や恐竜の絶滅、文明の栄枯盛衰にまで関わってきた。生命進化に限らず、食糧危機、環境問題、戦争……いま人類が直面しているリスクは、「土」から見ると新たな景色が見えてくる。

土を主人公に46億年の地球史の新たな一面を明かした『土と生命の46億年史』が発売後、大きな反響を呼んでいる。長年、土一筋で研究を続けてきた藤井一至さんが明かす、いま私たちが知っておかなければならない「土の話」とは。

現代の科学技術をもってしても作れないもの

地球から約3億4000万キロメートルも離れた小惑星リュウグウから日本の探査機「はやぶさ2」が砂を持ち帰ることに成功した。人工知能は、創造性を要するとされてきた将棋や芸術の達人芸さえも凌駕(りょうが)しつつある。

ところが、全知全能にも思える科学技術をもってしても、作れないものが二つある。生命と土だ。

生命の創出には倫理的な制約もあるだろうが、土のほうには一切の制約がない。しかし、いざ土の話になると、科学は突如として雄弁さを失う。土はカオスとして認識され、私自身も、地下の小宇宙だ、分からないのがロマンだ、と言ってごまかしてきた。

そもそも、土とは何なのか

そもそも、土とは何なのか。どうやって地球上に土が生まれ、そこから生命や文明が生まれたのか。

この課題に積極的に回答しようとしてきたのは科学よりも宗教かもしれない。世界の神話の多くで、神は土を創り、そして土から人を創りたもうたとしている[参考文献0-1]。

例えば、ギリシャ神話には「私たちは腐植からできている(homo ab humo)」という言葉がある[参考文献0-2]。腐植とは「腐った植物」に由来する栄養分に富む成分であり、古来、土は命を生みだすものと考えられてきた。

カブトムシを育む腐葉土や、種子をまくと命が生まれる5月の土の生命力を想像してほしい。お父さんの努力むなしく、「母なる大地」といったりもする。

この小学生のテスト、解けますか?

近代以降、科学はこれらの思想を迷信として否定するなかで発展してきた。植物は腐植そのものではなく、主に無機栄養を吸収することで育つ。土壌は「岩石が崩壊した砂や粘土と腐植が混ざったもの」にすぎない。そこに生命力という言葉は入ってこないことを私たちも知っている。小学校のテストでは気になる問いが出題されている[参考文献0-3]。

次の「?」に入る言葉は何ですか?

植物を育てるのに必要なのは、太陽光と水と「?」である。

正解は「土」ではなく、「肥料」なのだという。

植物工場の水耕栽培がそのことを証明している。ややこしい土を避けたほうがスマートにも見える。しかし、肝心の植物は根を張ることで地上部もよく育つため、土を求める。協力してくれる土壌微生物を求める。ところが、人類は肥料を作り出すことはできても、人工的に土を作ることはできない。

ファインマンが残した言葉

科学技術で何もかも作る必要はないのかもしれない。しかし、ノーベル賞を受賞した物理学者リチャード・ファインマンは、「作れないということは、それを理解できているとはいえない(What I cannot create, I do not understand.)」という言葉を残している。

一方、土壌学の本には悟ったかのように「土は人間に作れない」「腐植のレシピは土の中の無数の微生物しか知らない」「自然の営みによって1センチメートルの土が作られるのには100〜1000年もかかる」と冷たく書いてある[参考文献0-4]。AIの解答も同じだ。出典を見ると、執筆者は私だった。

土を作れないだけならともかく、足元の土を理解すらできていないとなると一大事である。というのも、土のことを理解していなければ、気が付かないあいだに土を酷使し、劣化させてしまう危険性があるからだ。

実際、15秒ごとにサッカーコート1枚分の畑が土壌劣化(塩類集積)で失われているという[参考文献0-5,0-6]。私たちは土から食料を、建物を生み出すことで文明を築きあげてきた。世界人口が増え続けているのに肝心かなめの土が失われれば、人類の生存が危うい。

人類が持続的に暮らしていくヒントは土にある

40億年にわたる地球の生命史において、たった20万年にすぎないホモ・サピエンスの歴史は、なぜこんなにも早く繁栄と破滅のリスクという両極端をあわせ持つことになったのか。

この問いを解くカギは土にある。私たち人類は土をフル活用して大繁栄を達成し、同時にそれを再生できない悩みを抱えてきた。「土が作れない」ということは重大事なのだ。

「土とは何なのか?」「なぜ生命や土を作ることができないのか?」という本質的な問いをあいまいなままにしておくことはできない。46億年の地球史を追体験し、豊かな土と生命、文明を生み出したレシピを復元することがこの本の目的である。

そこに、土を作り人類が持続的に暮らしていくヒントが埋もれているはずだ。

土は地球の変化を見続けてきた“生き証人”

40億年の生命史であれば進化生物学者が、46億年の地球史であれば地質学者がより雄弁に語ってくれるだろう。しかし、この本の案内人は、自宅のプランターでオクラがうまく育たずに悩み続ける土の研究者が務める。

日頃は森や田畑で穴を掘り、持続的な土の耕し方を研究している。正直、地球と生命の46億年史はスケールが大きすぎる。畑違いだと笑われるかもしれない。

しかし、生と死は、生物と無生物は、土でつながる。多くの陸上生物は土から命の糧を得て、やがて遺体は土の一部になる。つまり、土も変化する。

土が変われば、そこで生きられる生物も変化する。40億年にわたる生命と土の相互作用の中で、地球はいつも次の時代の主役となる生物に適した“土壌”を用意する。

土に居場所を見つけた生物は生存権を獲得し、さもなければ絶滅してきた。途中でレースを降りた恐竜の化石とは違い、土はいつも陸上生物のそばで並走してきた。土は地球の変化を見続けてきた“生き証人”としての顔を持つ。

足元の土は、生命誕生や進化まで教えてくれる

私たちは日本史や世界史を学ぶが、お母さんやお父さんの歴史は学ばない。親もそう話したがらない。顔も性分もどこか似ている身近な大人の歴史は子どもにとって大いに参考になるはずだが、私たちは織田信長の一生のほうを知りたがる。この問題は土にもあてはまる。

私たちは、地球外惑星の砂には知的好奇心をそそられても、足元の土がいったい何なのか? について考えることは少ない。

しかし、どうだろうか。もし、足元の土が実は生命誕生や私たちヒトをも含む生命進化、今日の環境問題の根っこにまで大きく関わる46億年の壮大な物語を教えてくれるとしたら。もう恐竜の化石にすべてを任せておくわけにはいかない。

身近にありながら、普段はあまり注目されることのない土だが、私たちは土なしには繁栄していなかっただろう。いまだに人類が人工的に作れない複雑で神秘的な力を秘めている土は、未来を照らす一条の光となるに違いない。

