¡ÚÏÀÊ¸¤¬¾ÚÌÀ¡Û¥¤¥Î¥Ù¡¼¥Æ¥£¥Ö¤Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Àº¿À¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¡Ö¤¿¤Ã¤¿1¤Ä¤ÎÆÃÄ§¡×
¡Ö¥¢¥¤¥Ç¥¢È¯ÁÛ¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Àº¿À¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤ë¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Ãø½ñ¡ØÀèÀ¸¡¢¤É¤¦¤«³§¤ÎÁ°¤Ç¤Û¤á¤Ê¤¤¤Ç²¼¤µ¤¤¡Ù¤¬¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤âÂ¿¿ô½Ð±é¤¹¤ë¶â´ÖÂç²ð¤µ¤ó¡£¶âÂôÂç³Ø¤Î¶µ¼ø¤Ç¤¢¤ê¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¸¦µæ¤òÀìÌç¤È¤·¡¢¤½¤ÎÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¤Æ´ë¶È»Ù±ç¤â¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¶â´Ö¤µ¤ó¤Î¿·ºî¤¬¡Ø¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ï¤¤¤ë¤«¡©¡Ù¤Ç¤¹¡£¼Ò²ñ¿Í1200¿Í¤ËÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÏÀÊ¸¤ä¸¦µæ¤òÄ´¤Ù¡¢¡ÖÃ¯¤«¤È¶¥¤¦¡×¤³¤È¤¬¿ÍÀ¸¤Ë¤â¤¿¤é¤¹±Æ¶Á¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ä©Àï¤¹¤ëÍ¦µ¤¤òÆÀ¤é¤ì¤ëÆâÍÆ¤Ë¡¢¡Ö¤³¤ì¤ÏÌ¾Ãø¤À¡ª¡×¡Ö¿ÍÀ¸¤Î¥â¥ä¥â¥ä¤¬À²¤ì¤¿¡ª¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢ËÜ½ñ¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Æ¡¢¡Ö¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î²¸·Ã¤ò¼¨¤¹¡¢¤¢¤ëÏÀÊ¸¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î²¸·Ã¤ò¼¨¤¹¡ÖÏÀÊ¸¡×
¡¡¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬¤¤¤ë¤«¤é¡¢µ¤»ý¤Á¤¬¹â¤Þ¤ë¡¢À®Ä¹¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë¡¢Í¦µ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤»¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤Î¸ú²Ì¤Ï1151¿Í¤ÎÄ´ºº¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤¬¡¢Â¿¤¯¤ÎÆÉ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¤É¤³¤«¶¦´¶¤¢¤ë¤¤¤ÏÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ë·ëÏÀ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¿Í¤Ï¶¦´¶¤äÇ¼ÆÀ¤À¤±¤Ç¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ï¤ï¤«¤ë¤±¤É¡¢¤Ç¤âÉÔ°Â¡Ä¡Ä¡×
¡¡¤½¤ó¤Ê´¶¾ð¤À¡£
¡¡¤³¤³¤òÊä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö²Ê³ØÅª¤ÊÎ¢ÉÕ¤±¡×¤È¤¤¤¦º¬µò¤À¡£
¡¡¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î»ý¤Ä¸ú²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¸¦µæ¤Ï¡¢Àè½Ò¤ÎÄÌ¤êÀ¤³¦Åª¤Ë¸«¤Æ¤â¿ô¾¯¤Ê¤¤¡£
¡¡¤À¤¬¡¢Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÃøÌ¾¤ÊÏÀÊ¸¤ò»²¾È¤·¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬¤â¤¿¤é¤¹²¸·Ã¤òÉ³²ò¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÎÂ¸ºß¤ÏÁÏÂ¤À¤ä³×¿·À¤ò»É·ã¤¹¤ë
¡¡ËÍ¤ÎÀìÌçÎÎ°è¤Ë¶á¤¤¤È¤³¤í¤«¤é¡£¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¸¦µæ¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëµ®½Å¤ÊÊó¹ð¤À¡ÊFederico et al. 2020¡Ë¡£
¡¡¤³¤ÎÏÀÊ¸¤Ç¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¿·¤·¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤ê¡¢ÂçÀÚ¤À¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤âÈò¤±¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ÎÍ×Äü¤Ï¼¡¤Î2ÅÀ¤Ë½¸Ìó¤µ¤ì¤ë¡Ê¤È¤¯¤Ë2ÅÀÌÜ¤Î·ëÏÀ¤Ï¡¢¼ó¹Î¤¹¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤«¤â¡Ë¡£
¡¿·¤·¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÂ¥¿Ê¤·¤¿¤ê¡¢»Â¿·¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò»î¤ß¤¿¤ê¤¹¤ë
¡¡¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¿·¤·¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¹Í°Æ¤·¤¿¤ê¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤ò³«È¯¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¡£
¡¡¤«¤Ä¡¢¤³¤ì¤é¤ò¸½¼Â¤Î³èÆ°¤ä¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤ê¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡£
¢ÄäÂÚ¤ò²óÈò¤¹¤ë
¡¡¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¸«¤Æ¸«¤Ì¤Õ¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¿¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤½¤ì¤¬Â¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ø¤â¹¥±Æ¶Á¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡£
¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬¡Ö¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤ò¤â¤¿¤é¤¹
¡¡¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¸ú²Ì¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤ËÂ¿ÍÍ¤Ê¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó³èÆ°¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê±Æ¶Á¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡£
¡¡¸À¤ï¤ì¤Æ¤ß¤ì¤ÐÅö¤¿¤êÁ°¤Ë´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤¬¡Ö¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤È¤¤¤¦Ê¬Ìî¤Ç¤â¥×¥é¥¹¤Î¸ú²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤È¼¨¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤Î¸¦µæÊó¹ð¤¬»ý¤ÄÂç¤¤Ê°ÕµÁ¤À¡£
¡ÊËÜ¹Æ¤Ï¡¢½ñÀÒ¡Ø¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ï¤¤¤ë¤«¡©¡Ù¤ÎÆâÍÆ¤ò°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤ÆºîÀ®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡Ë