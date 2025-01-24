³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯¤¬µ¼Ô¤Ë¤À¤±¸«¤»¤¿ºÇ¹â¤Î¥¹¥Þ¥¤¥ë¡¡ÇØÈÖ¹æ¡Ö8¡×¤ÎÂçÀèÇÚ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼¿ÍÀ¸¤ËÇï¼ê
¡¡¡ãµ¼Ô¥Õ¥ê¡¼¥È¡¼¥¯¡¡Á°¥µ¥Ã¥«¡¼Ã´Åö¡¦À¾³¤¹¯Ê¿¡ä
¡¡13Ç¯1·î¡¢¤¢¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë³ÁÃ«¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£¤Þ¤ÀÃíÌÜÅÙ¤¬Äã¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æµ¼Ô¤Ï»ä¤À¤±¡£¼èºà¸å¡¢ËÜ¿Í¤¬¡Ö¤Þ¤À½ñ¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤è¡×¤È¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤·¤Ê¤¬¤é¼è¤ê½Ð¤·¤¿·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï8¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤Î¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÇ¯¤«¤éCÂçºå¤Î¥¨¡¼¥¹¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤òÇØÉé¤¦¤³¤È¤¬ÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£4ºÐ¤«¤é°éÀ®ÁÈ¿¥¤Ç°é¤Á¡¢¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÇOB¤Î¿¹Åç´²¹¸»á¤ò¿òÇÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Æ´¤ìÂ³¤±¤¿ÇØÈÖ¹æ¤ò¤Ä¤±¤ë¡£¤½¤Î¸å¤âÄ¹¤¯ËÜ¿Í¤ò¼èºà¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤Î»þ¤¬°ìÈÖ¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃÙ¹ï¤ò·«¤êÊÖ¤·¤ÆÆÁÅç¤ËÊü½Ð¤µ¤ì¡¢²þ¿´¤·¤ÆÆüËÜÂåÉ½¤Ë¾å¤êµÍ¤á¡¢WÇÕ¤Ë½Ð¤Æ³¤³°°ÜÀÒ¤â²Ì¤¿¤·¤¿¡£ÇÈßÑ¡Ê¤Ï¤é¤ó¡ËËü¾æ¤Î¶¥µ»À¸³è¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤â¤·¤¿¤¬¡¢²¿¤è¤ê12¡Á13Ç¯¤ËÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥×¥ì¡¼¤ÎÏ¢Â³¤ÏËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¢¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¡£