°æ¾å¾°Ìï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¡×¡¡°ÛÎã¤Î£²¥«·îÄ¹´üÄ´À°¤è¤¦¤ä¤¯£²£´Æü¥´¥ó¥°¡¡ÉúÊ¼Áê¼ê¤âµ¤°ú¤Äù¤á¡Ö¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¡×
¡¡¡Ö¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¦£´ÃÄÂÎÅý°ìÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡×¡Ê£²£´Æü¡¢ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡Á°Æü·×ÎÌ¤¬£²£³Æü¡¢²£ÉÍ»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£À¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé£´ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¤Î°æ¾å¾°Ìï¡Ê£³£±¡Ë¡áÂç¶¶¡á¤È¡¢Ä©Àï¼Ô¤Ç£×£Â£ÏÆ±µé£±£±°Ì¤Î¶â·Ý½Ó¡Ê£³£²¡Ë¡á´Ú¹ñ¡á¤Ï¡¢¤È¤â¤Ë¥ê¥ß¥Ã¥È¤è¤ê£±£°£°¥°¥é¥à·Ú¤¤£µ£µ¡¦£²¥¥í¤Ç¥Ñ¥¹¤·¤¿¡£°æ¾å¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï£±¥«·î±ä´ü¤ò·Ð¤Æ¡¢º£Ìë¤è¤¦¤ä¤¯¥´¥ó¥°¤¬ÌÄ¤ë¡£¥»¥ß¤Î£×£Â£Ï¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦ÅìÍÎÂÀÊ¿ÍÎ¥¦¥¨¥ë¥¿¡¼µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ï¡¢£²´§²¦¼Ô¤Îº´¡¹ÌÚ¿Ô¡Ê£²£³¡Ë¡áÈ¬²¦»ÒÃæ²°¡á¤¬£¶£¶¡¦£¶¥¥í¡¢Ä©Àï¼Ô¤Î¸µÆüËÜÆ±µé²¦¼Ô¤Îºä°æ¾Íµª¡Ê£³£´¡Ë¡á²£ÉÍ¸÷¡á¤Ï£¶£¶¡¦£³¥¥í¤Ç¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥§¥¤¥¹¥ª¥Õ¤Ç¤Ë¤é¤ß¹ç¤Ã¤Æ£±£´ÉÃ¡£¾°Ìï¤Ï£²¡¢£³ÅÙ¤¦¤Ê¤º¤¯¤È¡¢Àè¤Ë»ëÀþ¤ò³°¤·¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é¹ß¤ê¤¿¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÎµÙ¤ß¤âÊÖ¾å¤·¡¢Ìó£²¥«·î¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¿°ÛÎã¤ÎÄ¹´üÄ´À°¤Ë¤â¤è¤¦¤ä¤¯½Ð¸ý¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡£¡Ö£²ÅÙ¤ÎÃæ»ß¤«¤é¤Î¡Ê£±¥«·î¡Ë±ä´ü¤Ê¤Î¤Ç¡Ê¤½¤ÎÊ¬¡Ë¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¡×¡£¤¿¤Þ¤ê¤Ë¤¿¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò·ý¤Ë¹þ¤á¤¿¡£
¡¡Ä©Àï¼Ô¤ÎÉ½¾ð¤Ï¸«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Î¡¢¤Ë¤¸¤à»¦µ¤¤Ï»ê¶áµ÷Î¥¤Ç´¶¤¸¼è¤Ã¤¿¡£¡Ö¡Ê¶â¤Ï¡Ë²²¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤³¤Î»î¹ç¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¡£¡ÊÉé½ý¤·¤¿¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó¤Î¡ËÂåÍý¤È¤·¤Æ¼õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡Ê¤½¤ì¤À¤±¡Ëµ¤»ý¤Á¤Ï¶¯¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤¿¡£¤¢¤¤é¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¡£²¼¹î¾å¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¯¤ëÉúÊ¼¤ò¸«¤¯¤Ó¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢µ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡À¤³¦Àï¤Ç¤ÎÆü´ÚÂÐ·è¤Ï£±£±Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¼Â¸½¤¹¤ë¡£½êÂ°¤ÎÂç¶¶½¨¹Ô²ñÄ¹¤Ï¸½Ìò»þÂå¡¢¸µ£×£Â£ÃÀ¤³¦¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¤ÎÄ¥Àµ¶å¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤Ë£²ÅÙÇÔ¤ì¡¢¸µ£×£Â£ÁÀ¤³¦¥ß¥Ë¥Þ¥àµé²¦¼Ô¤ÎÖÃÁ²ßå¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤ò·âÇË¤·¤ÆÀ¤³¦½éÂ×´§¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É¡¢»×¤¤Æþ¤ì¤â¶¯¤¤¡£¶áÇ¯¤ÏÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ë¡Ö¤³¤ì¤¬µ¯ÇúºÞ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡Ê´Ú¹ñ¤âºÆ¤Ó¡Ë¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤Ê¤ª¤¤¤¤¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¡¢¡Ö°æ¾å¤ÎÁê¼ê¤¬µÞ¤Ë´Ú¹ñÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÃíÌÜ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¦¡£¤³¤ì¤¬¤¤¤¤»î¹ç¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡Ê¶â·Ý½Ó¤Ï¡Ë´Ú¹ñ¤Î¥í¥Ã¥¡¼¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¾°Ìï¤È¤·¤Æ¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Ç£µÀïÌÜ¡£¸ºÎÌ¤Ç¹Ê¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿ÆùÂÎ¤Ë¤Ï°ÊÁ°¤ËÁý¤·¤Æ¶ÚÆù¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¡£¡Ö¾¯¤·¤º¤ÄÂÎ¤â¥Ç¥«¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥à¤ÎÂÎ¤Ï´°À®¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¿¡×¡£³¤³°ºÆ¿Ê½Ð¤ò¸«¿ø¤¨¤ë£²£µÇ¯°ìÈ¯ÌÜ¡¢»î¹Ôºø¸í¤Î£²¥«·î¤ÎÅú¤¨¹ç¤ï¤»¤ò¤¹¤Ù¤¯¡¢¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤ë¡£