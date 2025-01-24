¥Ç¥ß¡¦¥à¡¼¥¢¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ½é¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤Ë´î¤Ó¤ÎÀ¼ÌÀ¡Ö»ä¤ÎÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×
¸½ÃÏ»þ´Ö1·î23Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÂè97²ó¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Î¸õÊäºî¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¸õÊäÆþ¤ê¤Ï³Î¼Â¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó½÷Í¥¤¬¥Î¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤òÆ¨¤¹Ãæ¡¢¸«»ö¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡Ø¥µ¥Ö¥¹¥¿¥ó¥¹¡Ù¤Î¥Ç¥ß¡¦¥à¡¼¥¢¡£Èà½÷¤¬¥ª¥¹¥«¡¼¤Î¸õÊä¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤³¤ì¤¬½é¡£º£¤Î¿´¶¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ç¥ß¤Ï¤³¤ÎºîÉÊ¤Ç¼ã¤µ¤ÈÈþ¤·¤µ¤Ë¼¹Ãå¤¹¤ë50ºÐ¤Î¸µ¥È¥Ã¥×½÷Í¥¤È¤¤¤¦¥ê¥¢¥ë¤¹¤®¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¡¢¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¡£¥Î¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤ÆÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ö¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÌ¾ÍÀ¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¿ô¤«·î¤Ï»ä¤ÎÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤³¤Î±Ç²è¤¬É½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¤³¤Î¤è¤¦¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ë´î¤Ó¡¢¤½¤·¤Æ°î¤ì¤ë¤Ð¤«¤ê¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¸ÀÍÕ¤Ç¤ÏÅÁ¤¨¤¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤Æ¤â¿È¤¬°ú¤¤·¤Þ¤ë»×¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Ï¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿»³²Ð»ö¤Î±Æ¶Á¤Ç¥Î¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÈ¯É½¤¬2²ó±ä´ü¤µ¤ì¤¿¡£¥Ç¥ß¤ÏÀ¼ÌÀ¤Ç¤³¤Î»³²Ð»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£¡Öº£¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÌÀ°Å¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤Î¿´¤ÏÍ§¿Í¡¢²ÈÂ²¡¢ÎÙ¿Í¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤È¶¦¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²ÐºÒ¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ÎÀ¸³è¤Ë²õÌÇÅª¤ÊÂÇ·â¤òÍ¿¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤¬ÃÄ·ë¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤ò·Áºî¤ë²óÉüÎÏ¤È»×¤¤¤ä¤ê¤ÎÎÏ¤Ë°Ú·É¤ÎÇ°¤òÊú¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃÄ·ë¤·¤¿¤È¤¤Î»ä¤¿¤Á¤¬¤¤¤«¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤Â¸ºß¤«¡¢º£¤Î¾õ¶·¤Ï¤½¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡×¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤Î¥Î¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏÇÈßÑËü¾æ¡£±Ç²è¡ØMaria¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤ÇÅÁÀâ¤Î²ÎÉ±¥Þ¥ê¥¢¡¦¥«¥é¥¹¤ò±é¤¸¤¿¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê¡¦¥¸¥ç¥ê¡¼¡¢±Ç²è¡Ø¥Ù¥¤¥Ó¡¼¥¬¡¼¥ë¡Ù¤ÇÇ¯²¼¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥ó¤ÈÉÔÎÑ´Ø·¸¤Ë´Ù¤ëCEO¤ò±é¤¸¤¿¥Ë¥³¡¼¥ë¡¦¥¥Ã¥É¥Þ¥ó¤Ï¥Î¥ß¥Í¡¼¥ÈÉ¬»ê¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2¿Í¤È¤âÆ¨¤¹¤È¤¤¤¦ÂçÈÖ¶¸¤»¤¬µ¯¤¤¿¡£
º£·î½é¤á¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥í¡¼¥Ö¾Þ¤Ç¤â¸«»ö¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¥Ç¥ß¡£¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Ç¤âÈà½÷¤Î¾Ð´é¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö3·î2Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î¼ø¾Þ¼°¤ò³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Á¤¿¤¤¡£