『2gether』『Love in The Air』などタイドラマ6作品が全話無料配信！

Leminoにてタイドラマ6作品が3か月にわたって全話無料配信!

注目作品 Wedding Plan-新郎のイジワルな恋愛計画-』

Me Mind Y Co.,Ltd. ©all rights reserved

ウエディングプランナーとして仕事漬けの日々を送るナムヌアは、ある日自分の好みにぴったりの男性を目にする。理想の人との出会いに心を躍らせるナムヌアだったが、その想いはすぐに封じなければならなくなる。なぜなら、ナムヌアの元にその男性が結婚式を予定している新郎として現れたからだ。若手ビジネスマンである新郎のサイロムには、イワーという完璧な婚約者がいたのだった。サイロムのことを思いながらも、その気持ちを断ち切り彼らの結婚式を成功させるために奔走するナムヌア。しかし二人の結婚は家族をあざむくためのもので、イワーにはマリーンという愛する存在がいた。二人の事情をまったく知らないナムヌア。サイロムがついたウソが原因で、二人の関係はこじれ始め…。

注目作品◆Love in The Air』

Me Mind Y Co.,Ltd. ©all rights reserved

嵐が吹き荒れるある夜、大学生のレインは車の故障により道路の真ん中で立ち往生してしまう。困り果てたレインの前に現れたのは、バイクに乗った青年。慣れた手つきで車を修理し、名乗ることなくその場を去ってしまう。助けてくれた彼のことがずっと頭から離れないレインは、同じ学部の友人・スカイがうんざりするほどあの夜の出来事を聞かせ、憧れを募らせていた。そんな折、二人が通う建築学部に伝わる“伝説の先輩”の話をレインは耳にする。そしてその先輩こそ、あの日自分を助けてくれた彼・パーユだったことを知るのだった。学部の先輩との集まりで再会を果たした二人だったが、パーユはレインのことを「覚えていない」と言い、レインはがっかりしてしまう。しかしその日の帰り道、またしても車の故障で動けなくなったレインは再びパーユに助けられ彼の自宅へ行くことに。

上記のほか、『2gether』、『TharnType2 -7Years of Love-+スペシャルエピソード』、『Don’t Say No −心が近づくとき−』、『Be Mine. Superstar -人気俳優と犬系スタッフ君-』が無料配信中。この機会に一気見してみては?