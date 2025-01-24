マンチェスター・Uvsレンジャーズ スタメン発表
[1.23 ELリーグフェーズ第7節](オールド トラフォード)
※29:00開始
<出場メンバー>
[マンチェスター・ユナイテッド]
先発
GK 1 アルタイ・バユンドゥル
DF 4 マタイス・デ・リフト
DF 6 リサンドロ・マルティネス
DF 15 レニー・ヨロ
MF 8 ブルーノ・フェルナンデス
MF 14 クリスティアン・エリクセン
MF 16 アマド・ディアロ
MF 17 アレハンドロ・ガルナチョ
MF 20 ディオゴ・ダロト
MF 43 T. Collyer
FW 11 ジョシュア・ザークツィー
控え
GK 22 トム・ヒートン
GK 24 アンドレ・オナナ
DF 5 ハリー・マグワイア
DF 12 タイレル・マラシア
MF 18 カゼミーロ
MF 25 マヌエル・ウガルテ
MF 37 コビー・メイヌー
FW 9 ラスムス・ホイルンド
FW 21 アントニー
監督
ルベン・アモリム
[レンジャーズ]
先発
GK 1 ジャック・バトランド
DF 2 ジェームズ タヴァニエ
DF 4 R. Pröpper
DF 22 Jefté
DF 27 レオン バログン
MF 3 R. Yılmaz
MF 8 C. Barron
MF 14 ネディム・バイラミ
MF 18 バーツラフ・チェルニー
MF 43 ニコラス ラスキン
FW 29 ハムザ・イガマネ
控え
GK 31 リアム ケリー
GK 54 M. Munn
DF 38 L. King
DF 63 A. Hutton
MF 20 キーラン・ダウエル
MF 49 B. Rice
MF 52 F. Curtis
MF 55 P. Nsio
FW 9 シリル・デセルス
FW 11 トム・ローレンス
FW 45 R. McCausland
FW 50 Z. Lovelace
監督
Philippe Clement
※29:00開始
<出場メンバー>
[マンチェスター・ユナイテッド]
先発
GK 1 アルタイ・バユンドゥル
DF 4 マタイス・デ・リフト
DF 6 リサンドロ・マルティネス
DF 15 レニー・ヨロ
MF 8 ブルーノ・フェルナンデス
MF 14 クリスティアン・エリクセン
MF 16 アマド・ディアロ
MF 17 アレハンドロ・ガルナチョ
MF 20 ディオゴ・ダロト
FW 11 ジョシュア・ザークツィー
控え
GK 22 トム・ヒートン
GK 24 アンドレ・オナナ
DF 5 ハリー・マグワイア
DF 12 タイレル・マラシア
MF 18 カゼミーロ
MF 25 マヌエル・ウガルテ
MF 37 コビー・メイヌー
FW 9 ラスムス・ホイルンド
FW 21 アントニー
監督
ルベン・アモリム
[レンジャーズ]
先発
GK 1 ジャック・バトランド
DF 2 ジェームズ タヴァニエ
DF 4 R. Pröpper
DF 22 Jefté
DF 27 レオン バログン
MF 3 R. Yılmaz
MF 8 C. Barron
MF 14 ネディム・バイラミ
MF 18 バーツラフ・チェルニー
MF 43 ニコラス ラスキン
FW 29 ハムザ・イガマネ
控え
GK 31 リアム ケリー
GK 54 M. Munn
DF 38 L. King
DF 63 A. Hutton
MF 20 キーラン・ダウエル
MF 49 B. Rice
MF 52 F. Curtis
MF 55 P. Nsio
FW 9 シリル・デセルス
FW 11 トム・ローレンス
FW 45 R. McCausland
FW 50 Z. Lovelace
監督
Philippe Clement
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります