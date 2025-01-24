[1.23 ELリーグフェーズ第7節](オールド トラフォード)

※29:00開始

<出場メンバー>

[マンチェスター・ユナイテッド]

先発

GK 1 アルタイ・バユンドゥル

DF 4 マタイス・デ・リフト

DF 6 リサンドロ・マルティネス

DF 15 レニー・ヨロ

MF 8 ブルーノ・フェルナンデス

MF 14 クリスティアン・エリクセン

MF 16 アマド・ディアロ

MF 17 アレハンドロ・ガルナチョ

MF 20 ディオゴ・ダロト

MF 43 T. Collyer

FW 11 ジョシュア・ザークツィー

控え

GK 22 トム・ヒートン

GK 24 アンドレ・オナナ

DF 5 ハリー・マグワイア

DF 12 タイレル・マラシア

MF 18 カゼミーロ

MF 25 マヌエル・ウガルテ

MF 37 コビー・メイヌー

FW 9 ラスムス・ホイルンド

FW 21 アントニー

監督

ルベン・アモリム

[レンジャーズ]

先発

GK 1 ジャック・バトランド

DF 2 ジェームズ タヴァニエ

DF 4 R. Pröpper

DF 22 Jefté

DF 27 レオン バログン

MF 3 R. Yılmaz

MF 8 C. Barron

MF 14 ネディム・バイラミ

MF 18 バーツラフ・チェルニー

MF 43 ニコラス ラスキン

FW 29 ハムザ・イガマネ

控え

GK 31 リアム ケリー

GK 54 M. Munn

DF 38 L. King

DF 63 A. Hutton

MF 20 キーラン・ダウエル

MF 49 B. Rice

MF 52 F. Curtis

MF 55 P. Nsio

FW 9 シリル・デセルス

FW 11 トム・ローレンス

FW 45 R. McCausland

FW 50 Z. Lovelace

監督

Philippe Clement

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります