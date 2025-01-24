ラツィオvsソシエダ スタメン発表
[1.23 ELリーグフェーズ第7節](オリンピコ)
※29:00開始
<出場メンバー>
[ラツィオ]
先発
GK 35 C. Mandas
DF 13 アレッシオ・ロマニョーリ
DF 30 ヌーノ・タバレス
DF 34 マリオ・ヒラ
DF 77 アダム・マルシッチ
MF 6 ニコロ・ロベッラ
MF 8 マテオ・グエンドゥジ
MF 10 マッティア・ザッカーニ
MF 18 G. Isaksen
MF 19 ブレイェ・ディア
FW 11 バレンティン・カステジャノス
控え
GK 55 アレッシオ フルラネット
GK 94 イバン・プロベデル
DF 63 M. Zazza
MF 7 フィサヨ・デレ・バシル
FW 9 ペドロ・ロドリゲス
FW 14 ティヤニ・ノスリン
FW 20 ルーム・チャウナ
FW 64 Mahamadou Balde
監督
マルコ・バローニ
[ソシエダ]
先発
GK 1 アレックス・レミロ
DF 3 アイエン・ムニョス
DF 5 イゴール・スベルディア
DF 21 ナイフ・アゲルド
DF 27 ジョン・アランブル
MF 4 マルティン・スビメンディ
MF 11 シェラルド・ベッカー
MF 14 久保建英
MF 23 ブライス・メンデス
MF 24 ルカ・スチッチ
FW 10 ミケル・オヤルサバル
控え
GK 13 ウナイ・マレーロ
DF 2 アルバロ・オドリオソラ
DF 6 アリツ・エルストンド
DF 12 ハビ・ロペス
DF 17 セルヒオ・ゴメス
DF 20 ジョン・パチェコ
DF 31 ジョン・マルティン
MF 16 ジョン・アンデル・オラサガスティ
MF 22 ベニャト・トゥリエンテス
MF 28 パブロ・マリン
FW 7 アンデル・バレネチェア
FW 9 オーリ・オスカールソン
監督
イマノル・アルグアシル
※29:00開始
<出場メンバー>
[ラツィオ]
先発
GK 35 C. Mandas
DF 13 アレッシオ・ロマニョーリ
DF 30 ヌーノ・タバレス
DF 34 マリオ・ヒラ
DF 77 アダム・マルシッチ
MF 6 ニコロ・ロベッラ
MF 8 マテオ・グエンドゥジ
MF 10 マッティア・ザッカーニ
MF 18 G. Isaksen
MF 19 ブレイェ・ディア
FW 11 バレンティン・カステジャノス
GK 55 アレッシオ フルラネット
GK 94 イバン・プロベデル
DF 63 M. Zazza
MF 7 フィサヨ・デレ・バシル
FW 9 ペドロ・ロドリゲス
FW 14 ティヤニ・ノスリン
FW 20 ルーム・チャウナ
FW 64 Mahamadou Balde
監督
マルコ・バローニ
[ソシエダ]
先発
GK 1 アレックス・レミロ
DF 3 アイエン・ムニョス
DF 5 イゴール・スベルディア
DF 21 ナイフ・アゲルド
DF 27 ジョン・アランブル
MF 4 マルティン・スビメンディ
MF 11 シェラルド・ベッカー
MF 14 久保建英
MF 23 ブライス・メンデス
MF 24 ルカ・スチッチ
FW 10 ミケル・オヤルサバル
控え
GK 13 ウナイ・マレーロ
DF 2 アルバロ・オドリオソラ
DF 6 アリツ・エルストンド
DF 12 ハビ・ロペス
DF 17 セルヒオ・ゴメス
DF 20 ジョン・パチェコ
DF 31 ジョン・マルティン
MF 16 ジョン・アンデル・オラサガスティ
MF 22 ベニャト・トゥリエンテス
MF 28 パブロ・マリン
FW 7 アンデル・バレネチェア
FW 9 オーリ・オスカールソン
監督
イマノル・アルグアシル
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります