[1.23 ELリーグフェーズ第7節](オリンピコ)

※29:00開始

<出場メンバー>

[ラツィオ]

先発

GK 35 C. Mandas

DF 13 アレッシオ・ロマニョーリ

DF 30 ヌーノ・タバレス

DF 34 マリオ・ヒラ

DF 77 アダム・マルシッチ

MF 6 ニコロ・ロベッラ

MF 8 マテオ・グエンドゥジ

MF 10 マッティア・ザッカーニ

MF 18 G. Isaksen

MF 19 ブレイェ・ディア

FW 11 バレンティン・カステジャノス

控え

GK 55 アレッシオ フルラネット

GK 94 イバン・プロベデル

DF 63 M. Zazza

MF 7 フィサヨ・デレ・バシル

FW 9 ペドロ・ロドリゲス

FW 14 ティヤニ・ノスリン

FW 20 ルーム・チャウナ

FW 64 Mahamadou Balde

監督

マルコ・バローニ

[ソシエダ]

先発

GK 1 アレックス・レミロ

DF 3 アイエン・ムニョス

DF 5 イゴール・スベルディア

DF 21 ナイフ・アゲルド

DF 27 ジョン・アランブル

MF 4 マルティン・スビメンディ

MF 11 シェラルド・ベッカー

MF 14 久保建英

MF 23 ブライス・メンデス

MF 24 ルカ・スチッチ

FW 10 ミケル・オヤルサバル

控え

GK 13 ウナイ・マレーロ

DF 2 アルバロ・オドリオソラ

DF 6 アリツ・エルストンド

DF 12 ハビ・ロペス

DF 17 セルヒオ・ゴメス

DF 20 ジョン・パチェコ

DF 31 ジョン・マルティン

MF 16 ジョン・アンデル・オラサガスティ

MF 22 ベニャト・トゥリエンテス

MF 28 パブロ・マリン

FW 7 アンデル・バレネチェア

FW 9 オーリ・オスカールソン

監督

イマノル・アルグアシル

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります