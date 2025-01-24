¸ÞÎØ¿¿µÝ¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ÖÎø¿Í¤è¡×½é¤Î¥ê¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Î¸ø³«¡Ö¤³¤Î±ÇÁü¤â¹¤¤À¤Âå¤ÎÊý¡¹¤Ë¿§¡¹¤Ê»×¤¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×
¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¸ÞÎØ¿¿µÝ¡Ê72¡Ë¤¬¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ÖÎø¿Í¤è¡×¤Î½é¤È¤Ê¤ë¥ê¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò24Æü¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ö¶âÈ¬ÀèÀ¸¡×¤ÎÂ©»ÒÌò¡¦º´ÌîÂÙ¿Ã¤¬·ëº§¡ª¡Ö¹¬¤»¤Ê²ÈÄí¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
Âç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Î¡ÖÎø¿Í¤è¡×¤Ï¡¢1980Ç¯8·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿18ËçÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡£¤³¤Î¶Ê¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î»à¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ëºî¤é¤ì¤¿¡¢ºÇ°¦¤Î¿Í¤ò¼º¤¯¤·¤¿Èá¤·¤ß¤ò²Î¤Ã¤¿¥Ð¥é¡¼¥É¡£Æ±Ç¯¡¢Âè22²óÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¤Î¶â¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£Ç¯Ëö¤ÎNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë¤â½é½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
È¯Çä¤«¤é45Ç¯¤È¤Ê¤ë2025Ç¯¡¢¼«¿È¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¢¤ë1·î24Æü¤Ë½é¤Î¸ø¼°±ÇÁü¤È¤·¤Æ¥ê¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¸ÞÎØ¤Ï¡ÖÉáÃÊ¤«¤éYouTube¤ò¸«¤Þ¤¹¤¬¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÊý¤ä¤¤¤¤²Î¡¢´¶Æ°¤¹¤ë²Î¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥Ë¥á¼çÂê²Î¤¬¤³¤ì¤Û¤ÉÀ¤³¦¤Ë¹¤Þ¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤â¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Î¸ÄÀ¤È¤â¤¤¤¨¤ëÌ¡²è¤ä¥¢¥Ë¥á¤Î²ÁÃÍ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¡¢¿·¤·¤¤¥á¥Ç¥£¥¢¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¤³¦¤Ë¹¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢º£²ó¤Î¥ê¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤È¡Öº£²ó¤Î±ÇÁü¤Ï¡ØÎø¿Í¤è¡Ù¤Î¥¤¥á¡¼¥¸ÄÌ¤ê¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥ê¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯²á¤®¤º¡¢Ã¸¡¹¤ÈÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¿§»È¤¤¤â³Ú¶Ê¤ÎÉÔÊÑÅª¤ÊÉôÊ¬¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¹¤¯Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³Ú¶Ê¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤Î±ÇÁü¤â¹¤¤À¤Âå¤ÎÊý¡¹¤Ë¿§¡¹¤Ê»×¤¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò´ó¤»¤¿¡£
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
ºßÂð°åÎÅ,
Ë¡Í×,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
Ï·¸å,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
Áòº×,
Åìµþ,
ÆÁÅç,
¥À¥¤¥¹