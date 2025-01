【アサシン クリード シャドウズ】3月20日 発売予定価格:8,328円

ユービーアイソフトの「アサシン クリード」シリーズ最新作、「アサシン クリード シャドウズ」の情報が様々に解禁となった。本稿では、本作の主人公の1人「奈緒江」に絞ったレポートをお届けする。

「アサシン クリード シャドウズ」は、日本の安土桃山時代を舞台としたプレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC(Win/Mac)用アクションアドベンチャー。織田信長に見出された侍の「弥助」と、伊賀忍の技とヒドゥンブレードを扱う忍「奈緒江」のW主人公の「アサクリ」となっている。

今回焦点を当てる奈緒江は、藤林長門守を父に持つという設定。奈緒江自体は架空の人物だが、藤林長門守は実在した伊賀忍者の当主。つまり、“くノ一”というわけだ。

奈緒江

今回解禁となったのはゲームのほんの一部にあたるチャプター部分だが、それでも奈緒江の魅力が多く伝わってきた。奈緒江は忍者としてはかなり優秀で、暗闇に潜んで敵を人知れず抹殺していく、まさに王道のくノ一。鈎縄で屋根に登ったり、障子越しに敵を斬り殺したり、豊富なアクションで想像以上の忍者×アサシンアクションを実現していく。

奈緒江のメニュー画面

スキル習得式で技を強くしていける

本作のステルスは影に潜むのがポイント。匍匐前進など、そのためのアクションが多く用意されている

鈎縄で壁を一気に登ったり、体をくるっと回転させて足場を移動したり。とても軽やかな身のこなしで移動できる

箱にギュルギュル回転しながら隠れることも……

そして闇からの一閃。シルエットがかっこいい

体術は鮮やかだが、その内面は織田信長によって故郷を滅ぼされており、心の底に怒りをたぎらせているようなところがある。今回の体験で出会った黒田官兵衛に対しても、立場を超えて「政略に子どもを巻き込むな」と凄んで見せるなど、かなり強気。むしろ、弥助の方が物言いは冷静だったりするくらいだ。

また戦闘モードに入った時のその鋭い目つきにも、奈緒江のハートの強さがにじみ出ていて良い。一方で、時折優しい表情も見せるが、せいぜい微笑んだり、不敵に笑みを浮かべるくらいで、ほとんど笑わない。果たして奈緒江の満面の笑顔を見ることはあるのだろうか。ここにも注目だ。

ほかにも、あぐらをかく奈緒江、連歌会に参加して少しおしゃれしている奈緒江など、魅力的な奈緒江に多く出会うことができた。本稿には多くの奈緒江のスクリーンショットを掲載しておくので、ぜひ堪能していただきたい。

あぐらをかく奈緒江

会話をする奈緒江

連歌会での奈緒江

話しかけられる奈緒江

選択を迫られる奈緒江

小雨に濡れる奈緒江

不敵に笑う奈緒江

危機を察して鋭く目線を送る奈緒江

弥助を制する奈緒江

優しく語りかける奈緒江

ところで、くノ一といえば、直近では「ストリートファイター6」で新たに登場する不知火舞が大いに話題になっている。扇子と炎を自在に操る「不知火流忍術」の使い手であり、露出多め、技はド派手、忍ぶ気をほとんど感じない陽タイプのくノ一である(陽タイプのくノ一?)。

「スト6」の不知火舞

奈緒江とはまるで真逆の方向性のくノ一だが、奈緒江とはまったく別の意味でプレーヤーたちを魅了してくれるだろう。

不知火舞の登場は2月5日、「アサクリ シャドウズ」の発売は3月20日ということで、この2月から3月にかけては、舞と奈緒江の2人のくノ一がゲーム業界を彩ることとなる。華々しい舞か、密かに怒る奈緒江か。どちらのくノ一も、ぜひとも応援していきたい。

