睡眠レポートで赤ちゃんの快眠をサポート！雲云テクノロジー「CuboAi スマートベビーモニター(第3世代)」

雲云テクノロジーは、世界中の25万人以上の保護者に愛用されているスマートベビーモニター「CuboAi」の最新モデル、「CuboAi スマートベビーモニター(第3世代)」の先行予約を2025年1月23日より開始しました。

雲云テクノロジー「CuboAi スマートベビーモニター(第3世代)」

■「CuboAi スマートベビーモニター(第3世代)」製品特徴

スマートベビーモニター本体

CuboAi スマートベビーモニター(第3世代)は可愛らしい小鳥型の本体にAI技術を搭載した高機能スマートベビーモニターの最新世代機です。

●顔覆われカバー&寝返りアラート

旧モデルから6倍高速に。

世界最高(※)レベルのAI検知で赤ちゃんの安全を守ります。

顔認識カバー防止&寝返りアラート

●2.5K QHDカメラ

スマートベビーモニター史上最高画質で、細部まで鮮明な映像を実現。

2.5K QHDカメラ

●過去3日分の動画再生

無料で過去最長期間の映像保存が可能。

過去3日分の動画再生

●睡眠分析とAI子守唄スケジュール

睡眠レポートを提供し、赤ちゃんの快眠をサポート。

睡眠分析

●成長トラッキング

アクセサリー不要の自動身長測定機能を世界で初めて(※)実現。

成長トラッキング

●家族シェア機能

最大8デバイスで家族と簡単に共有可能。

※同社調べ

■新型機アップデートのポイント

「CuboAi スマートベビーモニター(第3世代)」は、従来モデル「CuboAi Plus」と比較して以下のアップデートを遂げています。

●AI検知速度が約6倍向上

●カメラ画質が1080pから2.5K QHDに進化

●ビデオ録画時間が最大18時間から3日間に

●成長トラッキング機能を搭載

この商品は保護者の負担を軽減し、子育てをもっと楽しくするための最先端技術を提供します。

