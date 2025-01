第97回アカデミー賞のノミネーションが、1月23日夜(日本時間)に発表された。発表を務めたのは、『ウィキッド ふたりの魔女』で強い印象を残したボーウェン・ヤンと、『ボトムス ~最底で最強?な私たち~』の出演で知られるレイチェル・セノット。2人ともコメディアンとして知られており、発表も小気味良い掛け合いで進めていた。また、今年はロサンゼルスの山火事によってノミネーション発表が遅れたこともあり、冒頭で映画芸術科学アカデミーのジャネット・ヤンとビル・クレイマーから被害に遭った人に対してのコメントがあった。

昨年度は日本作品が数多くノミネートされ、『ゴジラ-1.0』の受賞なども話題になった。一方、今年は短編アニメーション賞にて、『ふたりはプリキュア』シリーズを生み出した西尾大介監督と鷲尾天プロデューサーによる『あめだま』と、ジャーナリストの伊藤詩織の初監督作品『Black Box Diaries(原題)』がノミネート。

『あめだま』は、韓国の絵本作家ペク・ヒナの同名短編作品と『ぼくは犬や』を原作としている。コミュニケーションをとるのが苦手な主人公・ドンドンが、文房具店で手に入れた不思議な“あめだま”の力によって、人や犬、ソファーなどの“心の声”が聞こえるような物語だ。加えて、『Black Box Diaries(原題)』は伊藤監督自信が被害にあった性的暴行に対する調査に乗り出す記録を映したドキュメンタリーである。

また、短編ドキュメンタリー部門では、山崎エマ監督による『小学校~それは小さな社会~』から生まれた短編『Instruments of a Beating Heart(原題)』もノミネートされている。

さて、今年の最多ノミネーションはフランスの『エミリア・ペレス』で13ノミネートとなる。昨年の『関心領域』のように、近年は作品賞に国際長編部門の作品がノミネートされる傾向があるようだ。『エミリア・ペレス』に続き、『ウィキッド ふたりの魔女』と『ブルータリスト』が10ノミネートとなる。

『ウィキッド ふたりの魔女』は、アカデミー賞の前哨戦とも言われるゴールデングローブ賞では主要賞で4ノミネート、1受賞という結果だったため、オスカーの方が良い成績が期待できそうな予感。主演のシンシア・エリヴォとアリアナ・グランデがそれぞれノミネートされているが、競争相手はなかなか手強い。ゴールデングローブ賞で主演女優賞を受賞したデミ・ムーアと、助演女優賞を受賞したゾーイ・サルダナもノミネートされている。

新教皇選出を巡るスリラー『教皇選挙』や、ティモシー・シャラメがボブ・ディランを演じた『名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN』はそれぞれ8ノミネート。以上の5作品すべてが作品賞にノミネートされている。

同じく作品賞にノミネートされた『ANORA アノーラ』は、第77回カンヌ国際映画祭でパルムドールを受賞した注目作。若きストリップダンサーのアノーラがニューヨークを舞台に幸せを勝ち取ろうと奮闘する人生讃歌の物語だ。そしてノミネーション発表時に(特に主演女優賞において)最も大きな歓声が大きかったのがブラジルの『I’m Still Here(原題)』である。主演女優賞にフェルナンダ・トーレスがノミネートされ、彼女の母であり同賞に初めてブラジル人女優としてノミネートされたフェルナンダ・モンテネグロの後に続いている。果たして受賞となるのか。

また、日本では5月16日公開のボディホラー映画『サブスタンス』も数多くの部門にノミネートされている。従来、アカデミー賞はより保守的で、ホラーなどのジャンル作品は少なかった。近年は『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』や『哀れなるものたち』など過激でユニークな作品も作品賞にノミネートされており、アカデミー賞の投票者の年齢層や好みに広がりが感じられる。

同じくホラー映画であり、F・W・ムルナウの『吸血鬼ノスフェラトゥ』のリメイク作品である『Nosferatu(原題)』も複数ノミネートを果たした。『ライトハウス』や『ウィッチ』などのA24作品で知られるロバート・エガースが監督を務めた本作は、クラフトマンシップ感じられる作品作りが高く評価されている印象で、受賞の行方にも期待が高まる。

第97回アカデミー賞授賞式は、日本時間3月3日にハリウッドのドルビー・シアターで開催される予定だ。

【第96回アカデミー賞ノミネーション】

●作品賞『ANORA アノーラ』『ブルータリスト』『名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN』『教皇選挙』『デューン 砂の惑星PART2』『エミリア・ペレス』『I'm Still Here(原題)』『Nickel Boys(原題)』『サブスタンス』『ウィキッド ふたりの魔女』

●監督賞ジャック・オディアール『エミリア・ペレス』ショーン・ベイカー『ANORA アノーラ』ブラディ・コーベット『ブルータリスト』コラリー・ファルジャ『サブスタンス』ジェームズ・マンゴールド『名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN』

●主演男優賞エイドリアン・ブロディ『ブルータリスト』ティモシー・シャラメ『名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN』コールマン・ドミンゴ『シンシン/SING SING』レイフ・ファインズ『教皇選挙』セバスチャン・スタン『アプレンティス:ドナルド・トランプの創り方』

●主演女優賞シンシア・エリヴォ『ウィキッド ふたりの魔女』カーラ・ソフィア・ガスコン『エミリア・ペレス』マイキー・マディソン『ANORA アノーラ』デミ・ムーア『サブスタンス』フェルナンダ・トーレス『I'm Still Here(原題)』

●助演男優賞ユラ・ボリソフ『ANORA アノーラ』キーラン・カルキン『リアル・ペイン 心の旅』エドワード・ノートン『名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN』ガイ・ピアース『ブルータリスト』ジェレミー・ストロング『アプレンティス:ドナルド・トランプの創り方』

●助演女優賞モニカ・バルバロ『名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN』アリアナ・グランデ『ウィキッド ふたりの魔女』フェリシティ・ジョーンズ『ブルータリスト』イザベラ・ロッセリーニ『教皇選挙』ゾーイ・サルダナ『エミリア・ペレス』

●脚色賞ジェームズ・マンゴールド、ジェイ・コックス『名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN』ピーター・ストローハン『教皇選挙』ジャック・オーディアール、トーマス・ビデガン、レア・ミシウス、ニコラス・リヴェッキ『エミリア・ペレス』ラメル・ロス、ジョスリン・バーンズ『Nickel Boys(原題)』クリント・ベントレー、グレッグ・クウェダー、クラレンス・マクリン、ジョン“ディヴァインG”ホイットフィールド『シンシン/SING SING』

●脚本賞ショーン・ベイカー『ANORA アノーラ』ブラディ・コーベット、モナ・ファストヴォルド『ブルータリスト』ジェシー・アイゼンバーグ『リアル・ペイン 心の旅』モリッツ・バインダー、ティム・フェールバウム、アレックス・デイヴィッド『セプテンバー5』コラリー・ファルジャ『サブスタンス』

●国際長編映画賞『I'm Still Here(原題)』『ブラジル』『The Girl with the Needle(原題)』(デンマーク)『エミリア・ペレス』(フランス)『聖なるイチジクの種』(ドイツ)『Flow』(ラトビア)

●撮影賞ロル・クローリー『ブルータリスト』グリーグ・フレイザー『デューン 砂の惑星PART2』ポール・ギローム『エミリア・ペレス』エドワード・ラックマン『Maria(原題)』ジェアリン・ブラシュケ『Nosferatu(原題)』

●編集賞ショーン・ベイカー『ANORA アノーラ』デヴィッド・ヤンチョー『ブルータリスト』ニック・エマーソン『教皇選挙』ジュリエット・ウェルフラン『エミリア・ペレス』マイロン・カースタイン『ウィキッド ふたりの魔女』

●作曲賞ダニエル・ブランバーグ『ブルータリスト』フォルカー・ベルテルマン『教皇選挙』クレマン・デュコル&カミーユ『エミリア・ペレス』ジョン・パウエル、スティーヴン・シュワルツ『ウィキッド ふたりの魔女』クリス・バワーズ『野生の島のロズ』

●美術賞『ブルータリスト』『教皇選挙』『デューン 砂の惑星 PART2 』『Nosferatu(原題)』『ウィキッド ふたりの魔女』

●衣装デザイン賞アリアンヌ・フィリップス『名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN』リジー・クリストル『教皇選挙』ジャンティ・イェーツ、デイヴ・クロスマン『グラディエーターII 英雄を呼ぶ声』リンダ・ミューア『Nosferatu(原題)』ポール・タゼウェル『ウィキッド ふたりの魔女』

●メイクアップ&ヘアスタイリング賞『A Different Man(原題)』『エミリア・ペレス』『Nosferatu(原題)』『サブスタンス』『ウィキッド ふたりの魔女』

●歌曲賞「El Mal」『エミリア・ペレス』「The Journey」『6888郵便大隊』「Like a Bird」『シンシン/SING SING』「Mi Camino」『エミリア・ペレス』「Never Too Late」『エルトン・ジョン:Never Too Late』

●視覚効果賞『エイリアン:ロムルス』『BETTER MAN/ベター・マン』『デューン 砂の惑星PART2』『猿の惑星 キングダム』『ウィキッド ふたりの魔女』

●長編アニメーション賞『Flow』『インサイド・ヘッド2』『Memoir of a Snail(原題)』『ウォレスとグルミット 仕返しなんてコワくない!』『野生の島のロズ』

●短編アニメーション賞『美しき男たち』『イトスギの影の中で』『あめだま』『フシギなフラつき』『Yuck!(原題)』

●長編ドキュメンタリー賞『Black Box Diaries(原題)』『ノー・アザー・ランド 故郷は他にない』『Porcelain War(原題)』『Soundtrack to a Coup d'Etat(原題)』『SUGARCANE シュガーケイン』

●短編ドキュメンタリー賞『Death by Numbers(原題)』『I Am Ready, Warden(原題)』『Incident(原題)』『Instruments of a Beating Heart(原題)』『ザ・レディ・イン・オーケストラ NYフィルを変えた風 The Only Girl in the Orchestra』

●短編実写映画賞『A Lien(原題)』『Anuja(原題)』『私は人間 』『The Last Ranger(原題)』『The Man Who Could Not Remain Silent(原題)』

●音響賞『名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN』『デューン 砂の惑星 PART2』『エミリア・ペレス』『ウィキッド ふたりの魔女』『野生の島のロズ』

(文=アナイス(ANAIS))