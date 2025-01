麻布ダイナー六本木も参加！しばたオイスターバー

赤穂の牡蠣を取り寄せて新潟県新発田市内の飲食店で提供する「しばたオイスターバー」を、2025年2月9日(日)〜3月9日(日)に開催します。

しばたオイスターバー

期日:2月9日(日)〜3月9日(日)

和洋中の新発田の人気店のシェフが腕をふるい、赤穂の牡蠣を使ったオリジナルの絶品メニューが期間限定で提供されます。

新発田出身の赤穂浪士・堀部安兵衛が繋いだ縁で兵庫県赤穂市特産の「牡蠣」が2024年も新発田で特別提供されます。

新発田出身の赤穂浪士・堀部安兵衛が繋いだ縁で兵庫県赤穂市特産の「牡蠣」が2024年も新発田で特別提供されます。

良質なプランクトンが多く清浄な海域で育つ赤穂の牡蠣はどの飲食店でも毎年好評。

イタリアンから割烹・BARなど過去最多となる37の飲食店が参加します。

昨年2,000人以上の方に来場いただいたオープニングイベント「牡蠣びらき」も開催。

新発田市役所「札の辻広場」で参加店の牡蠣メニューと美味しいお酒が楽しめます。

また2月4日(火)には、新発田市内某所でプレス発表会「しばたオイスターバー プレミア」を開催します!

抽選で一般市民も招待し、イベント前に蒸し牡蠣、生牡蠣やしばたオイスターバー参加店のメニューを試食出来ます。

■参加店舗

麻布ダイナー六本木、居酒屋赤のれん、おだいどころ さくたろう、香哩座、カフェ・ド・ランチ、割烹さざ波、角打ち居酒屋 ほんゆう、鮨かっぽう 桂、中華そば 金ちゃん、米蔵ココロ、佐々木食品、酒房 おかん、城山温泉、旬彩食房阡や、じじちゃりカフェ、竹仙、TAICOや、谷平、中国菜館 萬福、月岡ブルワリー、手紙、炭やきてしごとや清房、ドライブイン七兵衛、鮨 和食 ながしま、ラーメンのろし新発田本店、花みずき、ぱろぱとBAKERY、Boire un coup、道の駅 加治川、麺食堂まる七、産直青果惣菜やお家、パーラー やお家、焼肉dining炙や、やすけカレー、地酒と季 横丁へい、横丁へい 駅前店、La Gemma

■オーブニングイベント「牡蠣びらき」

昨年2,000人以上の方に来場いただいたオープニングイベント「牡蠣びらき」を開催!参加店の美味しい牡蠣料理と牡蠣に合うお酒が、札の辻広場に集まります。

日時:2月9日(日)11時〜16時

会場:新発田市役所「札の辻広場」

〈参加店舗〉

麻布ダイナー六本木、王紋酒造、カフェ・ド・ランチ、米蔵ココロ・香哩座、佐々木食品、割烹さざ波、じじちゃりカフェ、炭やきてしごとや清房、月岡ブルワリー & KITCHEN GEPPO、手紙、花みずき、ぱろぱとBAKERY、Boire un coup、麺食堂まる七、やすけカレー、産直青果惣菜やお家、La Gemma、三角フラスコ、Ichi-Rin(苺禀)

〈提供メニュー〉

蒸し牡蠣、牡蠣めし、牡蠣弁当、牡蠣そば、牡蠣粥、牡蠣ちらし寿司、牡蠣の茶碗蒸し、牡蠣のぬた、牡蠣カレー、牡蠣のフォー、牡蠣スープ、牡蠣オイル漬け、牡蠣レモンマリネ、牡蠣サンド、他多数!

牡蠣専用クラフトビール、牡蠣のための日本酒

新潟発「牡蠣せんべい」もデビュー!

■新潟初※!牡蠣せんべいが登場

築地や江ノ島で人気のたこせんべいが牡蠣で新発田に登場!

牡蠣の旨味が顔より大きいせんべいの隅々までいきわたり、大満足な1枚に。

牡蠣びらきでデビュー後は、産直青果惣菜やお家やお家で販売! 1枚950円

※当会調べ

牡蠣せんべい

■2月11日は「牡蠣の日」

堀部安兵衛が義理の叔父を助けた「高田馬場の決闘」があったのは2月11日でした。

18人切りとも言われる安兵衛の活躍は、決闘当日に江戸中で話題になるほどの大ニュースだったそうです。

この日を記念して新発田市では2月11日は「牡蠣の日」として2月9日(日)〜11日(火・祝)の間、特別サービスを行います。

参加店では牡蠣増量やデザートのサービスなどがあります。

■春牡蠣フェア開催(3月1日、2日)

赤穂の牡蠣は1年牡蠣(1年で成長・出荷)のため、3月になると身がプリッと大きく育ち、味も濃くなります。

■プレス発表会「しばたオイスターバー プレミア」

日時:2月4日(火)10時半〜

会場:新発田市内某所

毎年実施しているプレス発表会に2024年は一般市民の方々もご招待!

赤穂から直送された生牡蠣、蒸し牡蠣を試食いただいた後、しばたオイスターバーの牡蠣メニュー30品以上を紹介します。

試食や撮影をお願いします。

抽選で5名の方をご招待します。

以下のフォームよりご登録ください。

当選者の方には会場など詳細を1月末に案内します。

当選し来場いただいた方には、赤穂のむき身の牡蠣500gをプレゼント!

応募フォーム: https://forms.gle/HrwA7yfMxnsFV8UK6

応募締め切り: 1月29日(水)

