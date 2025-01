BBQや焚き火を楽しめる！KITOW「卒業旅行応援プラン」

ジーホワイトが2023年4月にオープンした、淡路島の山間部に佇む1日1組限定の一棟貸しヴィラ「KITOW(キトウ)」では、今回学生を対象にした【卒業旅行応援プラン】を開始します。

KITOW「卒業旅行応援プラン」

ジーホワイトが2023年4月にオープンした、淡路島の山間部に佇む1日1組限定の一棟貸しヴィラ「KITOW(キトウ)」では、今回学生の皆さまを対象にした【卒業旅行応援プラン】を開始。

このプランは、人生の新しいステージに踏み出す学生を対象に、これまで苦楽を共にしてきた仲間との思い出に残る旅を提供するために企画。

■プランの概要

対象期間: 2025年1月27日〜4月4日のチェックインまで(平日限定)

特典内容: 通常価格より30%オフの学生限定特別割引

条件 : 宿泊者全員が満18歳以上の学生であること

必要書類: チェックイン時に全員の顔写真付き学生証をご提示ください(コピー不可)

詳細は公式HPにて確認してください。

■卒業旅行に一棟貸し施設の「KITOW」をおすすめする理由

●プライバシーの確保

一般的なホテルとは異なり、施設全体を貸切利用できるため、他のゲストを気にせず自由に過ごすことができます。

●自由なスケジュール

食事の時間や夜の過ごし方などを自由に決められるため、自分たちのペースで旅を楽しむことが可能です。

●設備の充実

広々としたリビングルーム、キッチンダイニング、独立した3つのベッドルーム、プロジェクター設備など、施設内の設備が充実しています。

仲間と料理をしたり、BBQや焚き火を楽しんだり、楽しみ方が無限です。

大人数でもゆったり過ごせるリビングルーム

調理器具や調味料も備えられたキッチンダイニング

3つのベッドルーム

焚き火スペース

BBQ設備

●コストパフォーマンス

人数が多い場合、一棟貸し施設をお得に利用できます。

また、KITOWはスーパー、コンビニ、高速IC、人気の西海岸エリアがどれも車で10分圏内の好アクセス。

淡路島観光の拠点としても便利な立地です。

「KITOW」での卒業旅行は、一生心に残る素敵な思い出になるはずです。

外観

■施設DATA

淡路島のプール付き一棟貸し KITOW

所在地 : 〒656-1522 兵庫県淡路市下河合405-2

業態 : プライベートヴィラ

客室 : 全1室/1棟貸切

定員 : 12名(ただし12名のうち1名以上が寝具なしの子どもであること)

チェックイン : 15:00

チェックアウト: 11:00

予約 : 本プランの予約は公式サイトからのみ

支払 : 事前決済(クレジットカードのみ)

電話番号 : 090-6372-0113

公式HP : https://kitow.jp/

公式Instagram : https://www.instagram.com/kitow_awajishima/

設計 : ヒラマツグミ一級建築士事務所 平松克啓

オープン日 : 2023年4月24日

運営 : 株式会社ジーホワイト

