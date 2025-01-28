¡Ö²¿¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡ª¡×¥»¥¯¥Ï¥éÌäÂê¤ò¤â¤ß¾Ã¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ê¤Î!?¡Ú¥¬¥ÁÎø¥»¥¯¥Ï¥é²ÝÄ¹¤ÎËöÏ© Vol.20¡Û
¤¢¤¤¤µ¤ó¤Ï¾¦ÉÊ³«È¯Éô¤Ë¿·¤·¤¯ÇÛÂ°¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ò¥Ã¥È¥áー¥«ー¤ÇÆ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë²ÝÄ¹¡¦À¥ÁÒ¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÆ¯¤¯¤³¤È¤Ë¡£
ºÇ½é¤Ïµ¤¸¯¤¤¤«¤Ê¡©¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤Èµ¤»ý¤Á°¤¤¸ÀÆ°¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Æ¡Ä¡Ä¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¤â¤·¾å»Ê¤Ë¥¬¥ÁÎø¤µ¤ì¤¿¤é¤É¤¦¤·¤Þ¤¹¤«¡©
¥¬¥ÁÎø¥»¥¯¥Ï¥é²ÝÄ¹¤ÎËöÏ© 20ÏÃ
¿·³ÀÉôÄ¹¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¯¥êー¥ó¥é¥¤¥ó¤¬ÂÐ±þ¤¹¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¸øÊ¿À¤ÎÊÝ»ý¤È¸Ä¿Í¾ðÊóÊÝ¸î¤Î¤¿¤á¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥ÈÂÐ±þ¤Ï³°Éôµ¡´Ø¤¬¹Ô¤¦¤Î¤Ç¡¢¿·³ÀÉôÄ¹¤ÏÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÁáÂ®¡¢¸À¤ï¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¥¯¥êー¥ó¥é¥¤¥ó¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤¢¤¤¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡Ä¡©
¥¯¥êー¥ó¥é¥¤¥ó¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤¢¤¤¤µ¤ó¤Ï¡¢ÉôÄ¹¤ÈÀ¥ÁÒ¤µ¤ó¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ÇÁû¤°¤Ê¤ó¤Æ¡ª¤ÈÉôÄ¹¤ËÅÜÌÄ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¢¤¤¤µ¤ó¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¼«°Õ¼±²á¾ê¤È¤Þ¤Ç¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÉôÄ¹¤ÈÀ¥ÁÒ¤µ¤ó¤Ï¤¢¤í¤¦¤³¤È¤«¡¢ÃçÄ¾¤ê¤ò¤·¤ÆÁÊ¤¨¤ò¼è¤ê²¼¤²¤Ê¤µ¤¤¡¢¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤¤¤µ¤ó¤¬º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ËÃ¯¤«¤¬²ñµÄ¼¼¤Î¥É¥¢¤ò¥Î¥Ã¥¯¤·¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡©
¡Ö¥¬¥ÁÎø¥»¥¯¥Ï¥é²ÝÄ¹¤ÎËöÏ©¡×¤ÏËèÆü¹¹¿·Ãæ¡ª
¡Ê¤Ý¤ó»Ò¡Ë