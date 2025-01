KREVAが、アルバム『Project K』からの先行配信シングルとして「No Limit」を緊急配信リリースしMVも公開した。また、同時に『Project K』のプレオーダーもスタート。ソロ活動20周年プロジェクトの中でも要注目の企画、原書展示販売会<ラッパーと紙とペン>が開催される。最新曲「No Limit」は、2月19日(水)にリリース予定。高速ラップとアグレッシブなビートが脳裏に焼き付く、唯一無二の秀作だ。「アルバムの楽曲群のなかで最初に完成していた曲であり、手応えとしても当初から“絶対的な曲”でした。いつもはだいたいトラックを先に作って、あとで歌詞を書くんですけど、この曲はすぐに勢いのまま歌詞を書きました。衝動で作りきったうえで、その粗さをも高いスキルに転化できた曲ですね。完全に自分の身体のなかにラップが入ってるし、今ここですぐ歌うこともできます。トラックを作るスピード感、歌詞を書くスピード感、曲が完成するまでのスピード感。すべての勢いがうまくいきました。この曲に関しては、いつ聴いてもカッコいいなと自画自賛できますね。」とKREVA本人が豪語するほどの自信作になった。

『Project K』2025年2月19日(水)リリース初回限定盤VIZL-2409 [CD+DVD]4,908円+税https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VIZL-2409.html通常盤VICL-66037 [CD]2,908円+税https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VICL-66037.html【CD・収録内容】1. No Limit (1/24先行配信SG)2. ⼝から今、⼼。 (Track Produced by BACHLOGIC)3. TradeMark (ストリートダンスイベント「Shibuya StreetDance Week 2023」テーマソング)4. IWAOU5. ラッセーラ6. Project K Interlude7. Knock8. Forever Student9. Expert(「BYD」 SUV「ATTO 3」TV-CM ソング)10. 次会う時11. New Phase【初回限定版DVD・収録内容】・KREVA in Billboard Live Tour 2024 6/18 (Tue) 2nd StageExpert/TradeMark (Jazz Ver.)・Music Video & MakingExpert (Music Video)/Forever Student (Music Video)/No Limit (Music Video)/Expert (Making)Forever Student (Making)/No Limit (Making)