香り高い一番摘み抹茶クリーム！ブルボン「ロアンヌ一番摘み抹茶」
ブルボンは、希少な“一番摘み焙煎宇治抹茶”を使用した抹茶フェア商品5品を2025年1月28日(火)に期間限定で発売します。
ブルボン「抹茶フェア」5品
【5品共通の商品概要】
発売日 ：2025年1月28日(火) 全国発売
販売チャネル(予定)：量販店、ドラッグストア、小売店、売店など
価格 ：オープンプライス
ブルボンは、希少な“一番摘み焙煎宇治抹茶”を使用した抹茶フェア商品5品を2025年1月28日(火)に期間限定で発売。
一番摘み焙煎宇治抹茶は、その年の最初に生育したお茶の新芽を摘み取り、茶葉に軽く火入れし宇治地域に由来する製法によって仕上げ加工した後に挽いた抹茶です。
深みのある味わいはそのままに、控えめな苦みに加え、煎ったことによる香ばしさを楽しめるひと味違った抹茶です。
人気商品をこの時期だけのおいしさで楽しめます。
今回は「ロアンヌ一番摘み抹茶」を紹介します☆
ロアンヌ一番摘み抹茶
内容量 ：16枚(2枚×8袋)
賞味期限：12カ月
サクッとやさしい食感と香ばしいおいしさのゴーフレットで、香り高い一番摘み抹茶クリームをサンドしました。
“軽い食感”“口どけ”“香ばしさ”“コク”が楽しめるゴーフレットです。
「ロアンヌ一番摘み抹茶」は2025年1月28日(火)より発売です。
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