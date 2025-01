2025年アカデミー賞ノミネート一覧（第97回） ─ 『エミリア・ペレス』最多、『ブルータリスト』『ウィキッド ふたりの魔女』が続く

2025年(第97回)アカデミー賞ノミネート作品が発表された。速報でお伝えする。

最多は『エミリア・ペレス』で13ノミネート。続いて『ブルータリスト』と『ウィキッド ふたりの魔女』が10部門でのノミネートとなった。

ノミネート一覧は以下の通り。

2025年(第97回)アカデミー賞 ノミネート作品一覧

作品賞

主演女優賞

主演男優賞

助演女優賞

助演男優賞

監督賞

脚本賞

脚色賞

撮影賞

美術賞

衣裳デザイン賞

メイクアップ&ヘアスタイリング賞

作曲賞

歌曲賞

編集賞

音響賞

視覚効果賞

長編アニメーション賞

国際長編映画賞

長編ドキュメンタリー賞

短編ドキュメンタリー賞

短編実写映画賞

短編アニメーション賞

『ANORA アノーラ』 『ブルータリスト』 『名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN』 『教皇選挙』 『エミリア・ペレス』 『I'm Still Here』 『Nickel Boys』 『サブスタンス』 『ウィキッド ふたりの魔女』シンシア・エリヴォ『ウィキッド ふたりの魔女』 カーラ・ソフィア・ガスコン『エミリア・ペレス』 マイキー・マディソン『ANORA アノーラ』 デミ・ムーア『サブスタンス』 フェルナンダ・トーレス『I'm Still Here』エイドリアン・ブロディ『ブルータリスト』 『名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN』 コールマン・ドミンゴ『シンシン/SING SING』 レイフ・ファインズ『教皇選挙』 セバスチャン・スタン『アプレンティス:ドナルド・トランプの創り方』モニカ・バルバロ『名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN』 アリアナ・グランデ『ウィキッド ふたりの魔女』 フェリシティ・ジョーンズ『ブルータリスト』 イザベラ・ロッセリーニ『教皇選挙』 ゾーイ・サルダナ『エミリア・ペレス』ユラ・ボリソフ『ANORA アノーラ』 キーラン・カルキン『リアル・ペイン 心の旅』 エドワード・ノートン『名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN』 ガイ・ピアース『ブルータリスト』 ジェレミー・ストロング『アプレンティス:ドナルド・トランプの創り方』ショーン・ベイカー『ANORA アノーラ』 ブラディ・コーベット『ブルータリスト』 ジェームズ・マンゴールド『名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN』 ジャック・オーディアール『エミリア・ペレス』 コラリー・ファルジャ『サブスタンス』『ANORA アノーラ』 『ブルータリスト』 『リアル・ペイン 心の旅』 『セプテンバー5』 『サブスタンス』『名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN』 『教皇選挙』 『エミリア・ペレス』 『Nickel Boys』 『シンシン/SING SING』『ブルータリスト』 『デューン 砂の惑星 PART2』 『エミリア・ペレス』 『Maria』 『Nosferatu』『ブルータリスト』 『教皇選挙』 『デューン 砂の惑星 PART2』 『Nosferatu』 『ウィキッド ふたりの魔女』『名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN』 『教皇選挙』 『グラディエーターII 英雄を呼ぶ声』 『Nosferatu』 『ウィキッド ふたりの魔女』『A Different Man』 『エミリア・ペレス』 『Nosferatu』 『サブスタンス』 『ウィキッド ふたりの魔女』『ブルータリスト』 『教皇選挙』 『エミリア・ペレス』 『ウィキッド ふたりの魔女』 『野生の島のロズ』"El Mal"『エミリア・ペレス』 "The Journey"『6888郵便大隊』 "Like a Bird"『シンシン/SING SING』 "Mi Camino"『エミリア・ペレス』 "Never Too Late"『エルトン・ジョン:Never Too Late』『ANORA アノーラ』 『ブルータリスト』 『教皇選挙』 『エミリア・ペレス』 『ウィキッド ふたりの魔女』『名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN』 『デューン 砂の惑星 PART2』 『エミリア・ペレス』 『ウィキッド ふたりの魔女』 『野生の島のロズ』『エイリアン:ロムルス』 『BETTER MAN/ベター・マン』 『デューン 砂の惑星 PART2』 『猿の惑星/キングダム』 『ウィキッド ふたりの魔女』『Flow』 『インサイド・ヘッド2』 『Memoir of a Snail』 『ウォレスとグルミット 仕返しなんてコワくない!』 『野生の島のロズ』『I'm Still Here』(ブラジル) 『The Girl With The Needle』(デンマーク) 『エミリア・ペレス』(フランス) 『聖なるイチジクの種』(ドイツ) 『Flow』(ラトビア)『Black Box Diaries』 『ノー・アザー・ランド 故郷は他にない』 『Porcelain War』 『Soundtrack to a Coup d'Etat』 『SUGARCANE/シュガーケイン』『Death by Numbers』 『I Am Ready, Warden』 『Incident』 『Instruments of a Beating Heart』 『ザ・レディ・イン・オーケストラ NYフィルを変えた風』『A Lien』 『Anuja』 『私は人間』 『The Last Ranger』 『The Man Who Could Not Remain Silent』『美しき男たち』 『イトスギの影の中で』 『あめだま』 『フシギなフラつき』 『Yuck!』

2025年(第97回)アカデミー賞発表は日本時間3月3日朝9時より。