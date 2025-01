【ハッピーセット「きかんしゃトーマス / リトルツインスター」おもちゃ第2弾】1月24日~1月30日 販売予定価格:490円~ (一部店舗及びデリバリーでは価格が異なる)

日本マクドナルドは、ハッピーセット「きかんしゃトーマス」と「リトルツインスターズ」のおもちゃ第2弾を本日1月24日より1月30日にかけて全国のマクドナルド(一部店舗を除く)にて販売する。価格は490円より(一部店舗及びデリバリーでは価格が異なる)。

第2弾は「きかんしゃトーマス」より「えんとつからしゃぼんだま!ジェームス」、「とびだせ!パーシー」、「しゅっぱつ!トーマス&サンディー」の3つ。「リトルツインスターズ」からは「キキ&ララのお星さまコンパクトミラー」、「キキ&ララのなかよし小物入れ」、「キキ&ララのふわふわシュシュ」の3つとなっている。

なお、1月31日より第3弾として第1弾・第2弾で登場した6種のおもちゃの中からいずれか1つがもらえる。ただし、在庫の状況に応じて、過去に販売されたおもちゃになる場合がある。なお、各弾ともに、おもちゃはランダムで配布されるため、選ぶことはできない。数量限定のため、なくなり次第終了する。

えんとつからしゃぼん玉!ジェームス

とびだせ!パーシー

しゅっぱつ!トーマス&サンディ

キキ&ララのお星さまコンパクトミラー

キキ&ララのなかよし小物入れ

キキ&ララのふわふわシュシュ

□マクドナルド公式ホームページ

(C) 2025 Gullane (Thomas) Limited.

(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L652216

※画像はイメージです。

※数に限りがあるため、なくなり次第終了となります。

※どのおもちゃがもらえるかは、お楽しみです。

※転売または再販売その他営利を目的としたご購入はご遠慮ください。