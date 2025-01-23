¡ÚÅâÄÅ¥Ü¡¼¥È¡¦¥ë¡¼¥¡¼£Ó¡Û¹â¶¶ÎµÌð¤¬£ÖÃ¥¼è¤ØìÅÍß¤ËÄì¾å¤²ÌÜ»Ø¤¹¡ÖÅ¸³«¤Ä¤±¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤«¤é¤Ä¤Î¡Ö¥ë¡¼¥¡¼¥·¥ê¡¼¥ºÂè£²Àï¡¡¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¡¦£Ê£Ì£ÃÇÕ¡×¤Ï£²£³Æü¡¢½àÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¹â¶¶ÎµÌð¡Ê£²£¶¡á¹Åç¡Ë¤Ï£±£°£Ò¡¢£²¥³¡¼¥¹¤«¤éº¹¤·Àû²ó¤Ç£²Ãå¤ò³ÎÊÝ¤·Í¥½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£¡Ö½àÍ¥¤ËÆþ¤ë¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¼å¤¤´¶¤¸¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£²ó¤·²á¤®¤¿´¶¤¸¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¿Ê¤ß¤¬°¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡£±£·¹æµ¡¤Ï£²Ï¢Î¨£³£³¡ó¤ÎÃæ·ø¤Ç¡¢º£Àá¤ÏÄ´À°¤Ë¶ìÀï¤·¤¿¡£¡Ö¥¿¡¼¥ó²ó¤ê¤¬Á´Á³¹¥¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µ¤»ý¤ÁÎÉ¤¯¥¿¡¼¥ó¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤è¤¯¤³¤³¤Þ¤Ç¤³¤ì¤¿¤Ê¤È»×¤¦¡£ºÇÄã¸Â¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤È¤Ï¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤È½àÍ¥¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÄì¾å¤²¤ò¿Þ¤ë¡£
¡Ö£Æ£²¤¬ÉÝ¤¤¤Î¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤ÏÌµÍý¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢Å¸³«¤Ä¤±¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¡£ºÇ¸å¤Ï¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¨¡¼¥¸¤Î°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¡¢ÎäÀÅ¤ÊÎ©¤Á²ó¤ê¤Ç£Ö¤ò¤â¤®¼è¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£