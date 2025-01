キヤノンは1月23日、RFマウントのフルサイズ対応超広角ズームレンズ「RF16-28mm F2.8 IS STM」を発表した。Lレンズではないが、Lレンズに匹敵する描写性能に仕上げた。価格はオープンで、キヤノンオンラインショップでの価格は188,100円。2月下旬より発売する。Lレンズに迫る描写の超広角ズームレンズ「RF16-28mm F2.8 IS STM」優れた携帯性とLレンズに迫る高画質を両立した超広角ズームレンズ。狭い空間で周囲を広く捉えたい場合や広大な風景を撮影するのに向いており、ダイナミックな遠近感を生かして撮影できる。2024年9月発売の「RF28-70mm F2.8 IS STM」と同じコンセプトのモデルで、ズーム全域F2.8通しの大口径レンズながら収納時の全長が約91mmと短く、重さも大口径レンズとしては軽めの約445gと、常用レンズとして携帯しやすいサイズ感に仕上げている。

F2.8通しの超広角ズームながら、本体は軽量コンパクトに仕上げているレンズ構成は、非球面レンズ×2枚、UDレンズ×4枚を含む13群16枚で、大口径レプリカ非球面レンズを最前面に配置した光学設計により、諸収差を低減しLレンズに迫る高画質を達成した。また、開放絞り値F2.8の明るさと、EOS Rシリーズの「デュアルピクセル CMOS AF」との組み合わせでは、低輝度でのシーンでも被写体を逃さず静止画/動画を撮影できる。作例作例AF機構はリードスクリュータイプのSTMを採用。静止画撮影時では高速/高精度で被写体を捉え、動画撮影時の動作は静かで滑らかだ。手ブレ補正は、5.5段の補正効果があるレンズ内光学式手ブレ補正機構を採用。ボディー内手ブレ補正機構を搭載するEOS Rシリーズと組み合わせれば、協調制御により中央で8.0段、周辺で7.5段の補正効果を発揮する。広角特有の画像周辺のブレを改善する周辺協調制御にも対応。動画撮影時では、動画電子ISと協調制御を行い手ブレを補正。動画撮影時のフォーカス操作に伴う画角変動をカメラで電子的に補正する「フォーカスブリージング補正」にも対応した。耐久性と耐衝撃性能を高めるため、操作リングやマウント接合部に防じん・防滴構造を採用。最短撮影距離は0.2m(28mm時)。最大撮影倍率は0.26倍(28mm時)。絞り羽根枚数は9枚でフィルター径は67mm。本体サイズは最大径が約76.5mm、収納時の長さが91mm、16mm時112.8mm、28mm時102.1mm、重さは約445g。