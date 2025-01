花冷え。が、ニューシングル「おいしいサバイバー」を1月30日配信リリースすることを発表した。「おいしいサバイバー」は、2025年1月2日から放送されるTVアニメ『もめんたりー・リリィ』オープニングテーマとして書き下ろされた楽曲で、バンドとして初のアニメ主題歌。ユキナのシャウトとマツリのキャッチーなメロディーが目まぐるしく展開するこの楽曲は、現在公開されているノンクレジットオープニング映像で視聴することができる。

海外ライブ情報



<HANABIE. KIM DRACULA Co-headline US TOUR SPRING 2025>Co-Headliners: Kim Dracula & HANABIE.Direct Support: Crystal LakeOpener: Kaonashi2025年3月5日(水) - MONTREAL, QC - MTELUS2025年3月6日(木) - TORONTO, ON - DANFORTH MUSIC HALL2025年3月8日(土) - Minneapolis, MN - The Fillmore2025年3月11日(火) - CHICAGO, IL - HOUSE OF BLUES2025年3月12日(水) - MCKEES ROCKS, PA - ROXIAN THEATRE2025年3月14日(金) - Boston, MA - Big Night Live2025年3月15日(土) - New Haven, CT - Toad’s Place2025年3月16日(日) - HUNTINGTON, NY - THE PARAMOUNT2025年3月17日(月) - Silver Spring, MD - The Fillmore2025年3月19日(水) - NORFOLK, VA - THE NORVA2025年3月20日(木) - RALEIGH, NC - THE RITZ2025年3月22日(土) - Orlando, FL - House of Blues2025年3月23日(日) - ATLANTA, GA - BUCKHEAD THEATRE2025年3月25日(火) - Nashville, TN - Marathon Music Works2025年3月26日(水) - Saint Louis, MO - The Pageant2025年3月27日(木) - OKLAHOMA CITY, OK - DIAMOND BALLROOM2025年3月29日(土) - Dallas, TX - House of Blues2025年3月30日(日) - Austin, TX - Emo’s2025年4月2日(水) - Salt Lake City, UT - THE DEPOT2025年4月3日(木) - DENVER, CO - SUMMIT MUSIC HALL2025年4月5日(土) - Anaheim, CA - House of Blues2025年4月6日(日) - Phoenix, AZ - The Van Buren2025年4月9日(水) - SEATTLE, WA - NEPTUNE THEATRE *2025年4月10日(木) - PORTLAND, OR - MCMENAMINS CRYSTAL BALLROOM *2025年4月12日(土) - SACRAMENTO, CA - ACE OF SPADES **NO CRYSTAL LAKE<Wacken Open Air 2025>2025年7月30日(水)〜8月2日(土) @ドイツ<Open Air Granichen Festival>2025年8月1日(金)〜8月2日(土) @スイス<BRUTAL ASSAULT 2025>2025年8月6日(水)〜9日(土) @チェコ<SUMMER BREEZE 2025>2025年8月13日(水)〜8月16日(土) @ドイツ<Reload Festival>2025年8月14日(木)〜8月16日(土) @ドイツ<Dynamo Metal Fest 2025>2025年8月16日(土) @オランダ