°ËÆ£»í¿¥¤µ¤óµÏ¿±Ç²è¡¢ÊÆ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¸õÊä¤Ë¡¡¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÉôÌç¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤ÏÆüËÜ¿Í½é
¡¡±ÇÁü¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î°ËÆ£»í¿¥»á¤Ë¤è¤ë½é´ÆÆÄ±Ç²è¡Ö£Â£ì£á£ã£ë¡¡£Â£ï£ø¡¡£Ä£é£á£ò£é£å£ó¡×¤¬£²£³Æü¡¢Âè£¹£·²ó¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÉôÌç¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¡£Æ±ÉôÌç¤Ç¤Î¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤ÏÆüËÜ¿Í½é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤¬Èï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÀÅªË½¹Ô¤Ø¤ÎÄ´ºº¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òµÏ¿¤·¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç£µ£°°Ê¾å¤Î±Ç²èº×¤Ç¾å±Ç¤·¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÉôÌç¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ë¡Ö£É£Ä£Á¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¾Þ¡×¤Ç¿·¿Í´ÆÆÄ¾Þ¤Ê¤É£±£¸¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£´û¤ËÀ¤³¦£³£°°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ç¤ÎÇÛµë¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Ç¤Î¸ø³«¤Ï¡¢¸µÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤é¤¬ËÉÈÈ¥«¥á¥é±ÇÁü¤ÎÌÜÅª³°»ÈÍÑ¤Ê¤É¤òÌäÂê»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡ÆüËÜ¿Í¤ÎºîÉÊ¤Ç¤Ï¡Ö¤¢¤á¤À¤Þ¡Ê£Í£Á£Ç£É£Ã¡¡£Ã£Á£Î£Ä£É£Å£Ó¡Ë¡×¡ÊÀ¾ÈøÂç²ð´ÆÆÄ¡Ë¤âÃ»ÊÔ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÉôÌç¤Ç¥Î¥ß¥Í¡¼¥ÈÆþ¤ê¡£¼ø¾Þ¼°¤Ï£³·î£²Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£³Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£