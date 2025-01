アーティストデビュー20周年を迎えるMay’nが、アニメ『マクロスF(フロンティア)』とのコラボレーションライブ『SANKYO presents May’n 20th Anniversary Concert Gratz from MACROSS F』が、5月9日と10日にパシフィコ横浜 国立大ホールで開催することが決定。新たに描きおろされたシェリル・ノームとのコラボビジュアルも解禁された。

5月9日の「With you -Sheryl On Stage-」と、10日の「With you -May’n Space-」は、両日でまったく異なる内容となるライブを予定。May’nの歌唱で数々の名シーンを彩ってきた『マクロスF』の楽曲はもちろん、これまでの活動を振り返るスペシャルなステージが繰り広げられる。今回公開されたコラボビジュアルは、シェリル・ノームのキャラクターデザインを手がけた江端里沙氏による新規描きおろし。May’nとシェリルが共演するかのようなデザインに、ファンからの期待も高まっている。また、ファンクラブ会員限定の「2DAYS指定席(キービジュアルチケット付き)」の先行抽選受付が、きょう23日午後11時より開始。対象となるのはMay’n Official Fan Club「ふぁんくラ部」と「超時空ファンクラブ マクロス魂」の会員で、2日間通してライブを楽しめる貴重なチケットとなる。詳細は各ファンクラブサイトで確認できる。なお、1DAY指定席チケットの発売は、後日発表予定。■May'nコメント歌手活動20年を迎えます。音楽が大好き!楽しい!!という気持ち。小さい時と同じように、いや、あの時以上に感じながらここまで歌い続けてこられているのは、"あなた"と歌える、ライ部(LIVE)があったからです。特別な瞬間に出会わせてもらえてること。1人じゃない、って思えること。死んでもいいと思えるこのステージこそが、1番の死ねない理由なんだってこと。わたしに感じさせてくれる"あなた"はファンの皆様、そして、シェリルです。2日間。大切な曲たちをたくさん歌えます。どの曲も想いを込めて歌います。"あなた"がいてくれたからこんなにも歌うことが楽しいです。"あなた"と特別な二日間を過ごせますように!May'n■SANKYO presents May'n 20th Anniversary Concert Gratz from MACROSS F【公演日】2025年5月9日(金)「With you -Sheryl On Stage-」出演 シェリル・ノーム starring May’n2025年5月10日(土)「With you -May'n Space-」出演 May’n【会場】パシフィコ横浜 国立大ホール(神奈川県横浜市西区みなとみらい1丁目1-1)