5月9、10日にデビュー20周年記念コンサート(神奈川・パシフィコ横浜)を開催する歌手May’n(35)が、コメントを寄せた。

May’nはアニメ「マクロスF(フロンティア)」でヒロインの1人、銀河の妖精シェリル・ノームの歌パートを担当。20周年コンサートはシェリルとのスペシャルコラボ「SANKYO presents May’n 20th Anniversary Concert Gratz from MACROSS F」として行われる。解禁されたMay’nとシェリルのコラボビジュアルは、「マクロスF」キャラクターデザイン江端里沙氏が新規に描き下ろした。

5月9日が「With you −Sheryl On Stage−」、同10日は「With you −May’n Space−」と題し、それぞれ内容の異なるライブとして制作予定。2日間通して入場できるファンクラブ会員限定の「2DAYS指定席」チケット抽選が、23日午後11時に受け付け開始された。

May’nのコメントは以下の通り。

歌手活動20年を迎えます。

音楽が大好き!楽しい!!という気持ち。

小さい時と同じように、いや、あの時以上に感じながらここまで歌い続けてこられているのは“あなた”と歌える、ライ部(LIVE)があったからです。

特別な瞬間に出会わせてもらえてること。

1人じゃない、って思えること。

死んでもいいと思えるこのステージこそが、一番の死ねない理由なんだってこと。

わたしに感じさせてくれる“あなた”は

ファンの皆様、そして、シェリルです。

2日間。大切な曲たちをたくさん歌えます。

どの曲も想いを込めて歌います。

“あなた”がいてくれたから

こんなにも歌うことが楽しいです。

“あなた”と

特別な2日間を過ごせますように!

May’n