香港ディズニーランド・リゾート“Magical Year After Year” Chinese New Year Celebration 2025台湾マンゴーソフト

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香港ディズニーランド・リゾートでは、“Magical Year After Year” Chinese New Year Celebration（“奇妙年年”旧正月）イベントを2025年1月17日から2月16日まで開催！

メインストリートUSAにある「ミッドタウン・ディライト」では、「ダッフィー&フレンズ｣がデザインされたパッケージも魅力の台湾マンゴーソフトを販売中です。

 

香港ディズニーランド・リゾート“Magical Year After Year” Chinese New Year Celebration 2025台湾マンゴーソフト

 

 

価格HK68$

販売期間：2025年1月17日から2月16日

 

香港ディズニーランド・リゾートでは、旧正月期間“Magical Year After Year” Chinese New Year Celebration（“奇妙年年”）イベントを開催！

イベントのテーマは “Chinese New Year is just better together!”

お気に入りのディズニーの仲間たちと一緒にリゾートに集まり、蛇年の最高のスタートを切ることができます☆

旧正月ならではの華やかなメニューも登場！

人気の「ダッフィー&フレンズ｣メニューも提供されます。

 

 

旧正月デコレーションがいっぱいなメインストリートUSAにある「ミッドタウン・ディライト」では、「ダッフィー&フレンズ｣のパッケージがかわいい台湾マンゴーソフトを販売。

 

 

持ち手部分には、旧正月コスチュームの「ダッフィー&フレンズ｣がかわいくデザインされています。

 

 

さっぱりとしながらも濃厚なマンゴーの甘さが楽しめるソフトクリーム。

オレンジと

 

 

ウエハースがトッピングされています。

 

台湾マンゴーのおいしさがぎゅっと詰まったソフトクリーム。

公式アプリからのモバイルオーダーもスタートしたので、並ばずに買えるのもおすすめポイントです☆

香港ディズニーランド・リゾート“Magical Year After Year” Chinese New Year Celebration 2025台湾マンゴーソフトの紹介でした。

【旧正月】巳年パレードも公演！香港ディズニーランド・リゾート“Magical Year After Year” Chinese New Year Celebration 2025

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取材協力：香港ディズニーランド・リゾート

https://www.hongkongdisneyland.com/ja/

As to Disney artwork, logos and properties: ©Disney

 

取材協力：香港ディズニーランド・リゾート

https://www.hongkongdisneyland.com/ja/

As to Disney artwork, logos and properties: ©Disney

 

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