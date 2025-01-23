【旧正月】ダッフィー&フレンズパッケージ！香港ディズニーランド・リゾート“Magical Year After Year” Chinese New Year Celebration 2025台湾マンゴーソフト
香港ディズニーランド・リゾートでは、“Magical Year After Year” Chinese New Year Celebration（“奇妙年年”旧正月）イベントを2025年1月17日から2月16日まで開催！
メインストリートUSAにある「ミッドタウン・ディライト」では、「ダッフィー&フレンズ｣がデザインされたパッケージも魅力の台湾マンゴーソフトを販売中です。
香港ディズニーランド・リゾート“Magical Year After Year” Chinese New Year Celebration 2025台湾マンゴーソフト
価格HK68$
販売期間：2025年1月17日から2月16日
香港ディズニーランド・リゾートでは、旧正月期間“Magical Year After Year” Chinese New Year Celebration（“奇妙年年”）イベントを開催！
イベントのテーマは “Chinese New Year is just better together!”
お気に入りのディズニーの仲間たちと一緒にリゾートに集まり、蛇年の最高のスタートを切ることができます☆
旧正月ならではの華やかなメニューも登場！
人気の「ダッフィー&フレンズ｣メニューも提供されます。
旧正月デコレーションがいっぱいなメインストリートUSAにある「ミッドタウン・ディライト」では、「ダッフィー&フレンズ｣のパッケージがかわいい台湾マンゴーソフトを販売。
持ち手部分には、旧正月コスチュームの「ダッフィー&フレンズ｣がかわいくデザインされています。
さっぱりとしながらも濃厚なマンゴーの甘さが楽しめるソフトクリーム。
オレンジと
ウエハースがトッピングされています。
台湾マンゴーのおいしさがぎゅっと詰まったソフトクリーム。
公式アプリからのモバイルオーダーもスタートしたので、並ばずに買えるのもおすすめポイントです☆
香港ディズニーランド・リゾート“Magical Year After Year” Chinese New Year Celebration 2025台湾マンゴーソフトの紹介でした。
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取材協力：香港ディズニーランド・リゾート
https://www.hongkongdisneyland.com/ja/
As to Disney artwork, logos and properties: ©Disney
取材協力：香港ディズニーランド・リゾート
https://www.hongkongdisneyland.com/ja/
As to Disney artwork, logos and properties: ©Disney
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