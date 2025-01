香港ディズニーランド・リゾートでは、“Magical Year After Year” Chinese New Year Celebration(“奇妙年年”旧正月)イベントを2025年1月17日から2月16日まで開催!

メインストリートUSAにある「ミッドタウン・ディライト」では、「ダッフィー&フレンズ」がデザインされたパッケージも魅力の台湾マンゴーソフトを販売中です。

香港ディズニーランド・リゾート“Magical Year After Year” Chinese New Year Celebration 2025台湾マンゴーソフト

価格HK68$

販売期間:2025年1月17日から2月16日

香港ディズニーランド・リゾートでは、旧正月期間“Magical Year After Year” Chinese New Year Celebration(“奇妙年年”)イベントを開催!

イベントのテーマは “Chinese New Year is just better together!”

お気に入りのディズニーの仲間たちと一緒にリゾートに集まり、蛇年の最高のスタートを切ることができます☆

旧正月ならではの華やかなメニューも登場!

人気の「ダッフィー&フレンズ」メニューも提供されます。

旧正月デコレーションがいっぱいなメインストリートUSAにある「ミッドタウン・ディライト」では、「ダッフィー&フレンズ」のパッケージがかわいい台湾マンゴーソフトを販売。

持ち手部分には、旧正月コスチュームの「ダッフィー&フレンズ」がかわいくデザインされています。

さっぱりとしながらも濃厚なマンゴーの甘さが楽しめるソフトクリーム。

オレンジと

ウエハースがトッピングされています。

台湾マンゴーのおいしさがぎゅっと詰まったソフトクリーム。

公式アプリからのモバイルオーダーもスタートしたので、並ばずに買えるのもおすすめポイントです☆

香港ディズニーランド・リゾート“Magical Year After Year” Chinese New Year Celebration 2025台湾マンゴーソフトの紹介でした。

【旧正月】巳年パレードも公演!香港ディズニーランド・リゾート“Magical Year After Year” Chinese New Year Celebration 2025 【旧正月】巳年パレードも公演!香港ディズニーランド・リゾート“Magical Year After Year” Chinese New Year Celebration 2025 続きを見る

取材協力:香港ディズニーランド・リゾート

https://www.hongkongdisneyland.com/ja/

As to Disney artwork, logos and properties: ©Disney

取材協力:香港ディズニーランド・リゾート

https://www.hongkongdisneyland.com/ja/

As to Disney artwork, logos and properties: ©Disney

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 【旧正月】ダッフィー&フレンズパッケージ!香港ディズニーランド・リゾート“Magical Year After Year” Chinese New Year Celebration 2025台湾マンゴーソフト appeared first on Dtimes.